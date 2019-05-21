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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 тра, 2019 16:17
«Если я когда-либо в жизни нарушу закон — я уйду сам. Мне для этого ˮприветыˮ не нужны»
Між іншим тут є деяка аналогія з Лукашенко. Коли його спитали коли ви підете, він відповів приблизно наступне:
"Коли народ скаже."
Це класно звичайно. Але вибори в Білорусії повністю фальсифікуються. Тому що б той народ не "казав", результати будуть завжди на користь Лукашенко.
Ось так гарно відповів і Зе.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 16:47
yanyura написав:
..............
Почитайте этот отчет и вы найдете в нем ответ на многие (если не на все) ваши заданные вопросы.
Бесполезно.
Человек находит только то, что хочет найти.
А у Франта задача - вбросить ложь, авось кто поверит.
А ложь у нас не наказуема.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 16:58
Зеленский с этим законопроектом с закрытыми списками сам сел в лужу.
Теперь он не сможет сказать что он такой классный реформатор а верховная рада плохая.
Не нужно было этот мутняк предлагать своре аферистов. Аферисты решили не идти на этот мутняк ради электоральных баллов. Ну а Вова сам себя в угол загнал.
А вообще весело, вчера Зеленский плюнул на закон и назначил Богдана. Сегодня внес мутный законопроект с закрытыми списками. Вова, астанавись. Такими темпами за 2 месяца можно рейтинг на ноль умножить.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:00
yanyura написав:
Почитайте этот отчет и вы найдете в нем ответ на многие (если не на все) ваши заданные вопросы.
Не хотів відповідати, але бачу деякі шибко розумні і відповідають за мене.
Судячи по ваших "простинях", ви так і не зрозуміли, що думаю я.
Отже:
1. Я вважаю що в подіях під Іловайськом ніхто не повинен нести кримінальної відповідальності
, тому що ні в кого(судячи зі звітів) не було злого умислу. Тому ніхто не повинен сидіти за це.
По вашій і Зеленського логіці Сталіна і Жукова потрібно судити і садити за смерті мільйонів солдат.
2. Зеленський займався брехливою пропагандою заявляючи таке на дебатах. Тим більше це обурливо, бо Зелензький постійно торохкоче що він такий білий і пушистий і не такий як усі інші політики.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:16
Frant написав:
«Если я когда-либо в жизни нарушу закон — я уйду сам. Мне для этого ˮприветыˮ не нужны»
Одну статтю вже заробив:
Що заважає ВРУ розпочати процедуру імпічменту?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:23
Ой+ написав:
Що заважає ВРУ розпочати процедуру імпічменту?
А навіщо так складно?
Навіть враховуючи те що він нікому нічого не обіцяв - обіцянки вже порушуються...А чим більше буде порушених обіцянок - тим більший процент за нього голосувавших захоче посадити його на кіл...
Таким чином брехунець накаже себе сам, просто треба трошки почекати , при чому очікування буде в рази меншим по тривалості ніж у випадку з януковичем.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:39
freeze написав:
Судя по соцопросам на парламентские сейчас главный оппозиционер страны Бойко.
Сомневаюсь, что Порошенко мы увидим в депутатах новой Рады, даже если БПП туда пройдет.
Во-первых, неприкосновенность будет снята, смысла в этом плане не будет депутатство получать
Во-вторых, слабо вериться, что ПОП будет сидеть и зевать на бесконечных заседаниях Рады или в комитетах.
Зе-філи - задоволені діяльністю Зе-???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:41
zzzzzz написав:
Зеленский с этим законопроектом с закрытыми списками сам сел в лужу.
Теперь он не сможет сказать что он такой классный реформатор а верховная рада плохая.
Не нужно было этот мутняк предлагать своре аферистов. Аферисты решили не идти на этот мутняк ради электоральных баллов. Ну а Вова сам себя в угол загнал.
А вообще весело, вчера Зеленский плюнул на закон и назначил Богдана. Сегодня внес мутный законопроект с закрытыми списками. Вова, астанавись. Такими темпами за 2 месяца можно рейтинг на ноль умножить.
Хех, лучше раньше, чем позже.
И воздастся каждому по делам его(С)
Востаннє редагувалось antey1969
в Сер 22 тра, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:42
zzzzzz написав:
Зеленский с этим законопроектом с закрытыми списками сам сел в лужу.
Теперь он не сможет сказать что он такой классный реформатор а верховная рада плохая.
Не нужно было этот мутняк предлагать своре аферистов. Аферисты решили не идти на этот мутняк ради электоральных баллов. Ну а Вова сам себя в угол загнал.
А вообще весело, вчера Зеленский плюнул на закон и назначил Богдана. Сегодня внес мутный законопроект с закрытыми списками. Вова, астанавись. Такими темпами за 2 месяца можно рейтинг на ноль умножить.
Вау!!!
Зе-філи вже котять бочку на свого кумира!!!
Нічого, панове, вже через місяць публіка буде згадувати пороха як найкращого президента!)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 22 тра, 2019 17:43
andrijk777 написав:
Я вважаю що в подіях під Іловайськом ніхто не повинен нести кримінальної відповідальності, тому що ні в кого(судячи зі звітів) не було злого умислу. Тому ніхто не повинен сидіти за це.
Так Вам надо Генеральным прокурором становиться, как Юга Луценко. Все так просто. Никто не должен нести уголовной ответственности. Оказывается ни у кого не было злого умысла. Гениально! Каждый студент юрфака знает, что преступлением считается общественно опасное виновное деяние (действие или бездеятельность), совершенное субъектом преступления.
Для привлечения к уголовной ответственности в действиях (бездействии) лица необходим наличие состава преступления.По составом преступления понимают совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих, согласно уголовному закону, определенное общественно опасное деяние как преступление. Не вдаваясь в научные подробности, под общим понятием состава преступления подразумевают следующие признаки (иногда их называют сторонами либо элементами состава), характеризующих его объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъекта преступления. Объект это общественные отношения которым причиняется ущерб, объективная сторона - это действия/бездействия, последствия преступления. причинная связь, способ, место и обстановка совершения преступления; субъективная сторона включает в себя умысел (делится на прямой и косвенный) и неосторожность (делится на преступную самоуверенность и преступную халатность), мотив и цель; субъект -вменяемое лицо совершившее преступление.
На войне любая преступная халатность может привести к потерям и жертвам.В смертях такого большого количества людей просто не может быть невиновного лица. И для наступления уголовной ответственности не важен прямой умысел... Удивляют такие заявления. Хотя чему удивляться, если в этой стране даже генеральный прокурор безграмотный проходимец получивший должность благодаря кумовству и блату.
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YKK
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