Додано: Сер 22 тра, 2019 17:43

andrijk777 написав: Я вважаю що в подіях під Іловайськом ніхто не повинен нести кримінальної відповідальності, тому що ні в кого(судячи зі звітів) не було злого умислу. Тому ніхто не повинен сидіти за це. Я вважаю що в подіях під Іловайськом ніхто не повинен нести кримінальної відповідальності, тому що ні в кого(судячи зі звітів) не було злого умислу. Тому ніхто не повинен сидіти за це.

Так Вам надо Генеральным прокурором становиться, как Юга Луценко. Все так просто. Никто не должен нести уголовной ответственности. Оказывается ни у кого не было злого умысла. Гениально! Каждый студент юрфака знает, что преступлением считается общественно опасное виновное деяние (действие или бездеятельность), совершенное субъектом преступления.Для привлечения к уголовной ответственности в действиях (бездействии) лица необходим наличие состава преступления.По составом преступления понимают совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих, согласно уголовному закону, определенное общественно опасное деяние как преступление. Не вдаваясь в научные подробности, под общим понятием состава преступления подразумевают следующие признаки (иногда их называют сторонами либо элементами состава), характеризующих его объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъекта преступления. Объект это общественные отношения которым причиняется ущерб, объективная сторона - это действия/бездействия, последствия преступления. причинная связь, способ, место и обстановка совершения преступления; субъективная сторона включает в себя умысел (делится на прямой и косвенный) и неосторожность (делится на преступную самоуверенность и преступную халатность), мотив и цель; субъект -вменяемое лицо совершившее преступление.На войне любая преступная халатность может привести к потерям и жертвам.В смертях такого большого количества людей просто не может быть невиновного лица. И для наступления уголовной ответственности не важен прямой умысел... Удивляют такие заявления. Хотя чему удивляться, если в этой стране даже генеральный прокурор безграмотный проходимец получивший должность благодаря кумовству и блату.