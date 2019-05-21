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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2960296129622963 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 150 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 39 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 47 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 10 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 49 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 150 Додано: Сер 22 тра, 2019 17:49 Re: Політичні дискусії Ой+ написав: Frant написав: «Если я когда-либо в жизни нарушу закон — я уйду сам. Мне для этого ˮприветыˮ не нужны» «Если я когда-либо в жизни нарушу закон — я уйду сам. Мне для этого ˮприветыˮ не нужны»



Одну статтю вже заробив:

https://wz.lviv.ua/article/390764-zelen ... na-6-rokiv Зеленський припустився фатальної помилки і може загриміти на 6 років



Що заважає ВРУ розпочати процедуру імпічменту? Одну статтю вже заробив:Що заважає ВРУ розпочати процедуру імпічменту?



Порошенко помешал.

Он так панически боялся импичмента, что заблокировал через свою фракцию его принятие.

Закона об импичменте нет.

Кстати даже если примут, все знают, что закон обратной силы не имеет и распространяется на будущие события.

Так что роспуск Рады к импичменту пристегнуть никак нельзя. Порошенко помешал.Он так панически боялся импичмента, что заблокировал через свою фракцию его принятие.Закона об импичменте нет.Кстати даже если примут, все знают, что закон обратной силы не имеет и распространяется на будущие события.Так что роспуск Рады к импичменту пристегнуть никак нельзя. freeze 4 Повідомлень: 11520 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 17:54 YKK написав: andrijk777 написав: Я вважаю що в подіях під Іловайськом ніхто не повинен нести кримінальної відповідальності, тому що ні в кого(судячи зі звітів) не було злого умислу. Тому ніхто не повинен сидіти за це. Я вважаю що в подіях під Іловайськом ніхто не повинен нести кримінальної відповідальності, тому що ні в кого(судячи зі звітів) не було злого умислу. Тому ніхто не повинен сидіти за це.

Так Вам надо Генеральным прокурором становиться, как Юга Луценко. Все так просто. Никто не должен нести уголовной ответственности. Оказывается ни у кого не было злого умысла. Гениально! Каждый студент юрфака знает, что преступлением считается общественно опасное виновное деяние (действие или бездеятельность), совершенное субъектом преступления.

Для привлечения к уголовной ответственности в действиях (бездействии) лица необходим наличие состава преступления.По составом преступления понимают совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих, согласно уголовному закону, определенное общественно опасное деяние как преступление. Не вдаваясь в научные подробности, под общим понятием состава преступления подразумевают следующие признаки (иногда их называют сторонами либо элементами состава), характеризующих его объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъекта преступления. Объект это общественные отношения которым причиняется ущерб, объективная сторона - это действия/бездействия, последствия преступления. причинная связь, способ, место и обстановка совершения преступления; субъективная сторона включает в себя умысел (делится на прямой и косвенный) и неосторожность (делится на преступную самоуверенность и преступную халатность), мотив и цель; субъект -вменяемое лицо совершившее преступление.

На войне любая преступная халатность может привести к потерям и жертвам.В смертях такого большого количества людей просто не может быть невиновного лица. И для наступления уголовной ответственности не важен прямой умысел... Удивляют такие заявления. Хотя чему удивляться, если в этой стране даже генеральный прокурор безграмотный проходимец получивший должность благодаря кумовству и блату. Так Вам надо Генеральным прокурором становиться, как Юга Луценко. Все так просто. Никто не должен нести уголовной ответственности. Оказывается ни у кого не было злого умысла. Гениально! Каждый студент юрфака знает, что преступлением считается общественно опасное виновное деяние (действие или бездеятельность), совершенное субъектом преступления.Для привлечения к уголовной ответственности в действиях (бездействии) лица необходим наличие состава преступления.По составом преступления понимают совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих, согласно уголовному закону, определенное общественно опасное деяние как преступление. Не вдаваясь в научные подробности, под общим понятием состава преступления подразумевают следующие признаки (иногда их называют сторонами либо элементами состава), характеризующих его объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъекта преступления. Объект это общественные отношения которым причиняется ущерб, объективная сторона - это действия/бездействия, последствия преступления. причинная связь, способ, место и обстановка совершения преступления; субъективная сторона включает в себя умысел (делится на прямой и косвенный) и неосторожность (делится на преступную самоуверенность и преступную халатность), мотив и цель; субъект -вменяемое лицо совершившее преступление.На войне любая преступная халатность может привести к потерям и жертвам.И для наступления уголовной ответственности не важен прямой умысел... Удивляют такие заявления. Хотя чему удивляться, если в этой стране даже генеральный прокурор безграмотный проходимец получивший должность благодаря кумовству и блату.

Бачу ви юрист світового масштабу.

По вашій логіці УСІХ полковників і вище Другої світової війни потрібно розстріляти.

Тому сидіть собі тихенько на дивані і свої філософські фантазії залиште при собі. Оперуйте фактами, як справжні юристи. Бачу ви юрист світового масштабу.Тому сидіть собі тихенько на дивані і свої філософські фантазії залиште при собі. Оперуйте фактами, як справжні юристи. andrijk777

Повідомлень: 1448 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 17:57 andrijk777 написав: yanyura написав: Почитайте этот отчет и вы найдете в нем ответ на многие (если не на все) ваши заданные вопросы. Почитайте этот отчет и вы найдете в нем ответ на многие (если не на все) ваши заданные вопросы.

Не хотів відповідати, але бачу деякі шибко розумні і відповідають за мене.

Судячи по ваших "простинях", ви так і не зрозуміли, що думаю я.

Отже:

1. Я вважаю що в подіях під Іловайськом ніхто не повинен нести кримінальної відповідальності, тому що ні в кого(судячи зі звітів) не було злого умислу. Тому ніхто не повинен сидіти за це.

По вашій і Зеленського логіці Сталіна і Жукова потрібно судити і садити за смерті мільйонів солдат.

2. Зеленський займався брехливою пропагандою заявляючи таке на дебатах. Тим більше це обурливо, бо Зелензький постійно торохкоче що він такий білий і пушистий і не такий як усі інші політики. Не хотів відповідати, але бачу деякі шибко розумні і відповідають за мене.Судячи по ваших "простинях", ви так і не зрозуміли, що думаю я.Отже:1. Я вважаю що в подіях під Іловайськом ніхто не повинен нести, тому що ні в кого(судячи зі звітів) не було злого умислу.По вашій і Зеленського логіці Сталіна і Жукова потрібно судити і садити за смерті мільйонів солдат.2. Зеленський займався брехливою пропагандою заявляючи таке на дебатах. Тим більше це обурливо, бо Зелензький постійно торохкоче що він такий білий і пушистий і не такий як усі інші політики.

Почитайте историю войны и увидите, сколько командиров было осуждено (вплоть до расстрела).



А вообще читаю сегодняшние посты и удивляюсь. "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!" - пишут о "плохом народе", о недопустимости референдумов, ...

Ощущение, что попал на форум злобствующих старух, кот. увидев девушку в мини, шипят вслед: "Шлюха! Потаскуха!". Причём шипят исключительно из зависти, что на них никто не смотрит. Почитайте историю войны и увидите, сколько командиров было осуждено (вплоть до расстрела).А вообще читаю сегодняшние посты и удивляюсь. "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!" - пишут о "плохом народе", о недопустимости референдумов, ...Ощущение, что попал на форум злобствующих старух, кот. увидев девушку в мини, шипят вслед: "Шлюха! Потаскуха!". Причём шипят исключительно из зависти, что на них никто не смотрит.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13150 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 18:05 ЛАД написав: пишут о "плохом народе", о недопустимости референдумов, ... пишут о "плохом народе", о недопустимости референдумов, ... 1 Люди пишуть про поганих танцюристів яким щось заважає рішення приймати і вони пробують перекласти прийняття рішення на народ

2 Не проблема в референдумі - проблема в питаннях які на нього виносять

Якщо питання буде

кожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшці

то позитивно на нього вискажеться більша кількість ніж проголосувавших за Зеленського

Якщо ж питання референдуму буде наступним

Так як територія Держави є власністю Держави і відчуджувати її не можна , то чи погоджуєтесь Ви виїхати на територію держави , яка шляхом підтримання військового конфлікту змушує Державу Україна змінити вектор свого розвитку з проєвропейського на проросійський.



Якщо людина за російський вектор - то нехай розвиває його в росії країні яка силовими методами захищає право на проросійськість

Якщо за проєвропейський - то нехай захищає його від росії в Україні.



То як? Погоджуєтесь що від того як буде поставлене питання - відповіді будуть кардинально відрізнятись?

Почитайте историю войны и увидите, сколько командиров было осуждено (вплоть до расстрела) .Розстрілювали за

а - не виконання наказу

б - мародерство

в - дезертирство



Жоден полковник армії не був розстріляним згідно рішення цивільної прокуратури за втрату особового складу , якщо ці втрати були спровокованні виконанням ним наказів і статутів. 1 Люди пишуть про поганих танцюристів яким щось заважає рішення приймати і вони пробують перекласти прийняття рішення на народ2 Не проблема в референдумі - проблема в питаннях які на нього виносятьЯкщо питання будекожній бабі по мужику-кожному мужику по пляшціто позитивно на нього вискажеться більша кількість ніж проголосувавших за ЗеленськогоЯкщо ж питання референдуму буде наступнимТак як територія Держави є власністю Держави і відчуджувати її не можна , то чи погоджуєтесь Ви виїхати на територію держави , яка шляхом підтримання військового конфлікту змушує Державу Україна змінити вектор свого розвитку з проєвропейського на проросійський.Якщо людина за російський вектор - то нехай розвиває його в росії країні яка силовими методами захищає право на проросійськістьЯкщо за проєвропейський - то нехай захищає його від росії в Україні.То як? Погоджуєтесь що від того як буде поставлене питання - відповіді будуть кардинально відрізнятись?.Розстрілювали заа - не виконання наказуб - мародерствов - дезертирствоЖоден полковник армії не був розстріляним згідно рішення цивільної прокуратури за втрату особового складу , якщо ці втрати були спровокованні виконанням ним наказів і статутів. Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 22 тра, 2019 18:11, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20895 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 18:10 ЛАД написав: Почитайте историю войны и увидите, сколько командиров было осуждено (вплоть до расстрела).

Почитайте историю войны и увидите, сколько командиров было осуждено (вплоть до расстрела).

І скільки німецьких, польських, французьких, американських, англійських, італійських, японських, китайських і інших командирів було розстріляно? А цих командирів було сотні тисяч!!! Усі вони діяли бездоганно?

Те що радянське керівництво, по причині розумової відсталості, розстрілювало ні в чому не винних командирів на початку війни, то хто їм дохтор. І скільки німецьких, польських, французьких, американських, англійських, італійських, японських, китайських і інших командирів було розстріляно? А цих командирів було сотні тисяч!!! Усі вони діяли бездоганно?Те що радянське керівництво, по причині розумової відсталості, розстрілювало ні в чому не винних командирів на початку війни, то хто їм дохтор. andrijk777

Повідомлень: 1448 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2960296129622963 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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