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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 29652966296729682969>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 152
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
47
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:33

Re: Політичні дискусії

Заголовки газет:
Миссия МВФ досрочно покидает Киев. В шоке от идеи этой команды из молодых реформаторов регионалов и адвоката коломойского, идеи "управляемого дефолта"...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:34

freeze
Я не знаю хто почав цю справу з судом, але її треба було завершити. І на інавгураційній процессії, під час свого виступу, з пафосом повідомити про це ВР (що є рішння суду про відсутність коаліції), завершити словами про розпуск. Під час консультацій з головами парламнтських фракцій, ознайомити з оригіналом рішення і потім видати указ. Оце було б красиво)
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:39

  Ethereum написав:Заголовки газет:
Миссия МВФ досрочно покидает Киев. В шоке от идеи этой команды из молодых реформаторов регионалов и адвоката коломойского, идеи "управляемого дефолта"...


Ну зачем ты врешь? Причем так нагло!

Миссия МВФ досрочно покинула Украину только по одной причине - роспуск ВР. И причина эта не надуманная! МВФ придерживала транши уже не один раз в преддверии выборов и кадровых изменений!

Это абсолютно нормальная практика - кому деньги давать? Уходящему Гройсману? А спрашивать с кого?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:41

  Doctor написав:freeze
Я не знаю хто почав цю справу з судом, але її треба було завершити. І на інавгураційній процессії, під час свого виступу, з пафосом повідомити про це ВР (що є рішння суду про відсутність коаліції), завершити словами про розпуск. Під час консультацій з головами парламнтських фракцій, ознайомити з оригіналом рішення і потім видати указ. Оце було б красиво)

Очевидно що нічого такого в Зе немає. Інакше оракули Зе(типу Розумкова) прямо тикали мордою в це рішення суду.
Подивимось, як поступить ВР. Але прецедент є:
Можна тупо видати указ про розпуск ВР, зіславшись на Статтю 83 Конституції України.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 22 тра, 2019 20:50, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:43

  andrijk777 написав:
  Doctor написав:freeze
Я не знаю хто почав цю справу з судом, але її треба було завершити. І на інавгураційній процессії, під час свого виступу, з пафосом повідомити про це ВР (що є рішння суду про відсутність коаліції), завершити словами про розпуск. Під час консультацій з головами парламнтських фракцій, ознайомити з оригіналом рішення і потім видати указ. Оце було б красиво)

Очевидно що нічого такого в Зе немає. Інакше оракули Зе(типу Розумовського) прямо тикали мордою в це рішення суду.
Подивимось, як поступить ВР. Але прецедент є:
Можна тупо видати указ про розпуск ВР, зіславшись на Статтю 83 Конституції України.


Кто такой Розумовский? :shock: :shock: :shock:

Специалиста в политике сразу видно :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:44

Они остаются. Зеленский встретится с представителями миссии МВФ
Встреча президента Украины и представителей миссии МВФ запланирована на следующую неделю
На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями миссии МВФ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, находящегося в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента также уточнили, что сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Напомним, с 21 мая оценочная миссия МВФ работает в Украине для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by. Утром 22 мая в СМИ появилась информация, что представители МВФ решили не пересматривать программу сотрудничества и досрочно покинуть Украину в связи с кадровыми назначениями Владимира Зеленского. В Фонде эту информацию опровергли и заверили, что продолжают работать по графику.

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/oni-ostayutsya-zelenskiy-vstretitsya-s-predstavitelyami-missii-mvf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:51

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  andrijk777 написав:Ну поставити свого друга-менеджера з 95 Кварталу керівником СБУ це звичайно жесть.
А як обіцяв професіоналів при владі, як обіцяв....
Люмпен-электорат избрал люмпен-президента.
Честно говоря, я такого бардака не ожидал.
Продолжаете делить людей?
Уже 73% украинцев во всех концах страны сошлись во мнении на выборах. Но опять не так - оказывается, за Зеленского голосовал один люмпен. То ли дело избиратели Порошенко - интеллигенция, и только...

Люмпен в данном контексте - это широкое понятие.
А мнение 73% меня не интересует. У меня свое мнение.
Половина из них, возможно, люмпены в узком смысле (или считают себя таковыми, с ненавистью глядя на условные кайены).
Половина - жертва телевизора и соцсетей.

Кстати, вы не допускаете, что многие избиратели Порошенко так же, как и многие избиратели Зе, голосовали не "за", а "против"?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:52

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Хотя говорят у него справка о психзаболевании, так что посадят вряд ли.


Кажуть, що навіть така сама, як в Зе :)
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:54

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Подивимось, як поступить ВР

Та ніяк. Всі ж згодились на вибори. Я поки не чув щоб хтось виступив проти дочасних виборів. Просто поспекулюють деякі сили на неконституційності указу і якщо нічого екстраординарного не станеться, то вибори 21 липня.
Рябошапка помоєму сьогодні казав, що указ буде завтра....
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:55

Re: Політичні дискусії

Заступник міністра юстиції Сергій Петухов заявив, що заборона люстрованим урядовцям обіймати публічні посади до 2024 року поширюється на посаду глави Адміністрації Президента. 21 травня президент призначив главою АП Андрія Богдана.
Більше читайте тут:
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 82482.html
https://zaxid.net/noviy_glava_ap_pidpad ... t_n1481998
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