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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2966296729682969>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 152
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
47
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:08

  zРадио написав:Ну зачем ты врешь? Причем так нагло!

Миссия МВФ досрочно покинула Украину только по одной причине - роспуск ВР. И причина эта не надуманная! МВФ придерживала транши уже не один раз в преддверии выборов и кадровых изменений!

Это абсолютно нормальная практика - кому деньги давать? Уходящему Гройсману? А спрашивать с кого?..

Как с кого?
С тебя разумеется.
Ты ж теперь тоже президент :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:34

Нормально почав Зеленский ; тепер йому головне побільше депутатів по мажоритарних протягнути.
Скиньте список тих хто голосував проти змін до виборчого законодавства
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:57

Людям, проголосовавшим за Зеленского, а это увеличенный неискушенными электорат Януковича, хочу сказать следующее. Криминально-олигархический тип существования Украины и России исчерпал себя давно, еще при президенте Ющенко. Последовавшие потом передвижения кроватей в старом борделе ничего не принесли.

https://uainfo.org/blognewshestvo-no-i- ... ?_utl_t=vb :
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:01

  Ukrainian написав:Нормально почав Зеленский ; тепер йому головне побільше депутатів по мажоритарних протягнути.
Скиньте список тих хто голосував проти змін до виборчого законодавства


Против отмены мажоритарщиков проголосовали БПП кроме группы Удар Кличко, Народный Фронт, Радикальная партия, часть Оппоблока, подконтрольная Ахметову, и большинство мажоритарщиков.

За отмену мажоритарки - группа Удар Кличко, Самопомощь и Батькивщина, Оппоблок-бойковцы плюс немного мажоритарщиков.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:41

  pesikot написав:freeze
Придётся проводить ликбез.
Итак, де-юре и де-факто.
Де-юре (юридически) не зафиксирован факт отсутствия коалиции, Значит, она была. До официального, юридического оформления выхода из неё НФ.
Поясню проще. Если не поймёте, ну кто вам доктор. У военных свой мир.
Итак, вы разводитесь с женой или она с вами.
У вас дети, по закону, через суд. Вы сгоняли в суд или жена сгоняла в суд.
Вас развели, вы на радостях выселяете жену или она вас, не важно.
Живёте долго и счастливо по отдельности.
Вы покупаете авто, дома, квартиры, шоб я так жил :)
И тут вас вызывают в суд на раздел имущества. Вы не понимаете, суд же был, ваш развод оформлен в суде. Но вы делите всё пополам, даже то, что нажили после суда.
А всё почему, потому что де-юре (юридически) вы не завершили процесс развода (надо было отнести решение суда в ЗАГС и получить свидоцтво про разлучення), хотя де-факто (фактически) вы жили долго и счастливо раздельно, после суда.
Так и с коалицией. Де-юре она была. а де-факто - никто не доказал, что её не было

Странно, но это прекрасный образец лоха, которого хорошо подоила бывшая и совсем не в эротическом смысле. :mrgreen:

На самом деле все происходит у нормальных людей по другому:
https://minfin.com.ua/2018/03/14/32773866/

Смешно еще то, что этот персонаж на форуме поливает грязью тех, кто голосовал за молодого политика Зеленского... Вот он какой - избиратель Порошенко - во всей красе! :D
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 22 тра, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:43

  Starikan написав:А мнение 73% меня не интересует. У меня свое мнение.
Половина из них, возможно, люмпены в узком смысле (или считают себя таковыми, с ненавистью глядя на условные кайены).
Половина - жертва телевизора и соцсетей.

Армiя! Мова! Вiра!
Военный сбор, АТО, Свинарчуки и шериф украинский на 24-й минуте. Уже бывший.
Приятного просмотра :D
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:48

  Ethereum написав:Заголовки газет:
Миссия МВФ досрочно покидает Киев. В шоке от идеи этой команды из молодых реформаторов регионалов и адвоката коломойского, идеи "управляемого дефолта"...

А что за идея управляемого дефолта? Очень интересная тема и главное, что полезная для имиджа Украины.

Дефолт по внешним обязательствам, которые набрали честные и ни разу не брехливые гройсманы с порошенко, считаю конструктивным решением и хорошим доводом на переговорах с ЕС об увеличении размера квот для украинских товаров.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:54

buratinyo
Новый медведчук
Мы за мир! Вместе с Беней. Адвокат дьявола :roll:

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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:56

  ЛАД написав:
  detroytred написав:andrijk777
Что хренового НГШ президент назначил.
Покращеннь не буде.

Хуже тоже не будет.
Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко.
Крокодилы летают, але низенько-низенько...

Ничего не могу сказать о Хромчаке, но даже те, "кто в теме" могут быть не правы - сколько людей, столько и мнений. :)

Можно сложить два плюс два.

Муженко заявляет, что, к сожалению, командование сектора (Хомчак) приняло своё решение (а не генштабовское).
Результат ....
И после этого *решения* Хомчак идёт на повышение!
Это нонсенс...
Если забыть о том, что решение Хомчак принять сам не мог. Его решение обязательно утверждается. Ответственность лежит на утверждающем решение. Утверждал решение никто иной, как НГШ.
То есть Хомчак банально взял на себя всю ответственность вместо Муженко. И за это ... получил не то что неприкосновенность, а пошёл на повышение.

Вариант форс-мажорный (что Хомчак действительно вопреки ГШ принял самостоятельное решение) допустим. Но уж тогда за это 100% Хомчак получил бы взыскание (и стал бы козлом отпущения), а не трамплин наверх.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 23:01

  freeze написав:Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.
"Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку.
"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.

Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".
Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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