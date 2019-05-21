pesikot написав:

то, что нажили после суда

Придётся проводить ликбез.Итак, де-юре и де-факто.Де-юре (юридически) не зафиксирован факт отсутствия коалиции, Значит, она была. До официального, юридического оформления выхода из неё НФ.Поясню проще. Если не поймёте, ну кто вам доктор. У военных свой мир.Итак, вы разводитесь с женой или она с вами.У вас дети, по закону, через суд. Вы сгоняли в суд или жена сгоняла в суд., вы на радостях выселяете жену или она вас, не важно.Живёте долго и счастливо по отдельности.Вы покупаете авто, дома, квартиры, шоб я так жилИ тут вас вызывают в суд на раздел имущества. Вы не понимаете, суд же был,. Но вы делите всё пополам, дажеА всё почему, потому что де-юре (юридически) вы не завершили процесс развода (надо было отнести решение суда в ЗАГС и получить свидоцтво про разлучення), хотя де-факто (фактически) вы жили долго и счастливо раздельно, после суда.Так и с коалицией. Де-юре она была. а де-факто - никто не доказал, что её не было