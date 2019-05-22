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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2967296829692970> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 152 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 39 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 47 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 50 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 152 Додано: Сер 22 тра, 2019 23:09 Starikan

Нюанс - война-то гибридная.

Отсюда и все последствия. detroytred

Повідомлень: 21795 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:18 Starikan написав: Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".



А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?



Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. freeze 4 Повідомлень: 11534 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:29 Starikan написав: freeze написав: Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

"Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку.

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП. Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум."Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку."Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.

Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".

Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом".



Что еще нельзя доверить народу?



Выборы Президента - ок, услышали. А то выбирают всяких там клоунов, понимаешь.

Референдум по вопросу, дружить/не дружить с соседом - ок, услышали, результат же очевиден (стокгольмский синдром, и все такое).

Референдум о необходимости евроатлантической интеграции - ок, услышали и даже подчинились (вписали в нарушение регламента в Конституцию, ну и пусть).

Зарабатывать на "темах" олигархов - ок, услышали и даже подчинились (зеленый тариф только для СЭС Ахметова, и больше никого).



Имуществом когда уже нельзя будет владеть - скоро?.. Что еще нельзя доверить народу?Выборы Президента - ок, услышали. А то выбирают всяких там клоунов, понимаешь.Референдум по вопросу, дружить/не дружить с соседом - ок, услышали, результат же очевиден (стокгольмский синдром, и все такое).Референдум о необходимости евроатлантической интеграции - ок, услышали и даже подчинились (вписали в нарушение регламента в Конституцию, ну и пусть).Зарабатывать на "темах" олигархов - ок, услышали и даже подчинились (зеленый тариф только для СЭС Ахметова, и больше никого).Имуществом когда уже нельзя будет владеть - скоро?.. Востаннє редагувалось zРадио в Сер 22 тра, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2297 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:30 freeze написав: Starikan написав: Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?

Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.

Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.

Это не обслуга, а представители населения во власти.

Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.



Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".



Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.Это не обслуга, а представители населения во власти.Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15853 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:34 Starikan написав: freeze написав: Starikan написав: Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?

Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.

Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.

Это не обслуга, а представители населения во власти.

Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.



Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".



Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.Это не обслуга, а представители населения во власти.Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище.



Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%? Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%? zРадио

Повідомлень: 2297 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:36 Starikan написав: "мир и дружба с братским народом". "мир и дружба с братским народом".

«…Ідіть, і навчіть всі народи», заповідає Христос Своїм учням перед Вознесінням (28,19).



«Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним Духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи еліни, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним» (1 Кор. 12, 12,13).



«Як цей розламаний хліб був розсіяний над горами і зібраний в єдине, так нехай буде зібрана і Церква Твоя від країв землі в Царство Твоє…» (Дідахі, пам’ятка Єгипетської Церкви, IV століття).



«Я — хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто їсть цей хліб, житиме повік, а хліб, що я дам, це — тіло моє, що я дам за життя світу», «хто їсть тіло моє і п'є кров мою, в мені перебуває, і я в ньому» (Ів. 6:51-56).



Іоан Златоуст не двозначно, але рішуче стверджує, що ті, які причащаються євхаристичних хліба і вина приймають істинні, реальні Тіло і Кров Господа, з'єднуються через це причащання з Самим Ісусом Христом, Який «розчиняє» в них Своє Тіло, робиться їх братом, а вони стають «співкровними» Йому і через це є спадкоємцями життя вічного. «…Ідіть, і навчіть всі народи», заповідає Христос Своїм учням перед Вознесінням (28,19).«Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним Духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи еліни, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним» (1 Кор. 12, 12,13).«Як цей розламаний хліб був розсіяний над горами і зібраний в єдине, так нехай буде зібрана і Церква Твоя від країв землі в Царство Твоє…» (Дідахі, пам’ятка Єгипетської Церкви, IV століття).«Я — хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто їсть цей хліб, житиме повік, а хліб, що я дам, це — тіло моє, що я дам за життя світу», «хто їсть тіло моє і п'є кров мою, в мені перебуває, і я в ньому» (Ів. 6:51-56).Іоан Златоуст не двозначно, але рішуче стверджує, що ті, які причащаються євхаристичних хліба і вина приймають істинні, реальні Тіло і Кров Господа, з'єднуються через це причащання з Самим Ісусом Христом, Який «розчиняє» в них Своє Тіло, робиться їх братом, а вони стають «співкровними» Йому і через це є спадкоємцями життя вічного. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 22 тра, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз. Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26507 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1860 раз. Подякували: 2051 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:40 Re: Політичні дискусії Starikan написав: freeze написав: Starikan написав: Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?

Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.

Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.

Это не обслуга, а представители населения во власти.

Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа. Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.Это не обслуга, а представители населения во власти.Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.



В бизнесе у любого топ-менеджмента есть четкие ограничения в принятии решений.

Например, гендиректор не может заключить сделку на сумму большую Х долларов без согласия акционеров.

Здесь слишком значимый для каждого акционера случай с ценой явно превышающий разумный предел доверия для гендиректора и топ-менеджмента. В бизнесе у любого топ-менеджмента есть четкие ограничения в принятии решений.Например, гендиректор не может заключить сделку на сумму большую Х долларов без согласия акционеров.Здесь слишком значимый для каждого акционера случай с ценой явно превышающий разумный предел доверия для гендиректора и топ-менеджмента. freeze 4 Повідомлень: 11534 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:48 Starikan

Было бы очень интересно услышать Ваш взгляд на дальнейшую политику по отношению к РФ.

Не взагали, а в частности - в отношении войны и Донбасса.

Что должна делать Украина и конкретно её Президент?

Не будем говорить о референдуме - не о чем пока говорить, нет ни вопроса, ни срока.

Предположим на минуту, что Вы президент. Что бы сделали Вы?



P.s. Свои взгляды я высказывал неоднократно, последний раз вчера ночью - Было бы очень интересно услышать Ваш взгляд на дальнейшую политику по отношению к РФ.Не взагали, а в частности - в отношении войны и Донбасса.Что должна делать Украина и конкретно её Президент?Не будем говорить о референдуме - не о чем пока говорить, нет ни вопроса, ни срока.Предположим на минуту, что Вы президент. Что бы сделали Вы?P.s. Свои взгляды я высказывал неоднократно, последний раз вчера ночью - viewtopic.php?p=4671478#p4671478

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 00:10 detroytred написав: ЛАД написав: detroytred написав: andrijk777

Что хренового НГШ президент назначил .

Покращеннь не буде.



Хуже тоже не будет.

Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко.

Крокодилы летают, але низенько-низенько... ЧтоПокращеннь не буде.Хуже тоже не будет.Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко.Крокодилы летают, але низенько-низенько...

Ничего не могу сказать о Хромчаке, но даже те, "кто в теме" могут быть не правы - сколько людей, столько и мнений. Ничего не могу сказать о Хромчаке, но даже те, "кто в теме" могут быть не правы - сколько людей, столько и мнений.

Можно сложить два плюс два.



Муженко заявляет, что, к сожалению, командование сектора (Хомчак) приняло своё решение (а не генштабовское).

Результат ....

И после этого *решения* Хомчак идёт на повышение!

Это нонсенс...

Если забыть о том, что решение Хомчак принять сам не мог. Его решение обязательно утверждается. Ответственность лежит на утверждающем решение. Утверждал решение никто иной, как НГШ.

То есть Хомчак банально взял на себя всю ответственность вместо Муженко. И за это ... получил не то что неприкосновенность, а пошёл на повышение.



Вариант форс-мажорный (что Хомчак действительно вопреки ГШ принял самостоятельное решение) допустим. Но уж тогда за это 100% Хомчак получил бы взыскание (и стал бы козлом отпущения), а не трамплин наверх. Можно сложить два плюс два.Муженко заявляет, что, к сожалению, командование сектора (Хомчак) приняло своё решение (а не генштабовское).Результат ....И после этого *решения* Хомчак идёт на повышение!Это нонсенс...Если забыть о том, что решение Хомчак принять сам не мог. Его решение обязательно утверждается. Ответственность лежит на утверждающем решение. Утверждал решение никто иной, как НГШ.То есть Хомчак банально взял на себя всю ответственность вместо Муженко. И за это ... получил не то что неприкосновенность, а пошёл на повышение.Вариант форс-мажорный (что Хомчак действительно вопреки ГШ принял самостоятельное решение) допустим. Но уж тогда за это 100% Хомчак получил бы взыскание (и стал бы козлом отпущения), а не трамплин наверх.

Простите, не очень понял. Возможно потому, что практически не знаком с вопросом (поведения командования под Иловайском и кто принимал решения). Простите, не очень понял. Возможно потому, что практически не знаком с вопросом (поведения командования под Иловайском и кто принимал решения).

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 00:13 ЛАД написав: Предположим на минуту, что Вы президент. Что бы сделали Вы? Предположим на минуту, что Вы президент. Что бы сделали Вы?

Залучив би Церкву. Як посередника в діалозі кесарей.



Один з апостолів Ісуса навіть був готовий захищати його зі зброєю в руках. Коли після Юдиної зради юрба озброєних чоловіків оточила Ісуса, його друг Петро «простягнув руку, вихопив меча і, вдаривши, відсік праве вухо рабові первосвященика». Чи виправдав Ісус такий збройний захист? Ось що він сказав Петру: «Вклади меча назад у його місце, бо кожен, хто візьме меча, від меча й загине» (Матвія 26:47—52).



Реакція Ісуса не повинна дивувати нас. Два роки перед тим він промовив: «Ви чули, що сказано: “Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога”. А я вам кажу: не переставайте любити своїх ворогів і молитися за своїх гонителів. Так ви станете синами вашого небесного Батька, адже він наказує сонцю своєму сходити над злими і добрими та посилає дощ на праведних і неправедних» (Матвія 5:43—45).



Більшість протестантів відкидають теорію справедливої війни і не бажають воювати взагалі в будь-якому випадку. У ХІХ ст. протестанти відмовилися від повинності за релігійними переконаннями. Свідки Єгови і Квакери відкидають військову службу. Аналогічну доктрину пацифізму підтримують толстовці, меноніти, бабтисти, молокани. Під час другої світової війни із 5000 тисяч ув'язнених за відмову служити у військах - 4000 були Свідками Єгови.



Історія показує, що у християн було багато ворогів. Наприклад, римляни засудили і стратили Ісуса Христа. Пізніше тих, хто приймав християнство, вважали злочинцями й карали смертю. Ісус розумів, що у християн може виникнути бажання взяти зброю і повстати проти римського панування, як це зробили деякі євреї. Тому, говорячи про своїх послідовників, він зауважив: «Вони, як і я, не належать світу» (Івана 17:16). Християни постановили залишатись політично нейтральними. Жодна несправедливість чи небезпека, яка загрожувала їм або їхній країні, не виправдовувала участі у військових діях.



Правдиві християни дотримувались Ісусових слів і не втручались у політичні справи. Подивімось, що сталося в Іконії, стародавньому місті Малої Азії. «Коли ж люди з інших народів, а також юдеї зі своїми правителями задумали вчинити на [Павла і Варнаву] жорстокий напад, щоб познущатися і побити їх камінням, вони довідались про це і втекли в міста Лікаонії — Лістру і Дервію та їхні околиці — і там продовжували звіщати добру новину» (Дії 14:5—7). Зауважте, що, зазнавши жорстокої протидії, учні Ісуса не захищались за допомогою зброї і не мстились. Натомість вони продовжували розповідати «добру новину». Про що була ця «добра новина»?



Християни проголошували таку ж звістку, що й Ісус. Він сказав: «Я повинен звіщати добру новину про Боже царство, бо для того мене послано» (Луки 4:43). Ісус та його послідовники відстоювали інтереси Божого Царства. Христос ніколи не використовував війська жодної країни, щоб захищати те Царство. Він заявив: «Моє царство не належить цьому світу. Якби моє царство належало світу, мої слуги воювали б, щоб я не був виданий юдеям. Та моє царство не звідси» (Івана 18:36).



«Ви мої учні, коли між вами буде любов»



Під час війни правдиві християни займають нейтральну позицію. Ісус сказав: «По тому всі розпізнають, що ви мої учні, коли між вами буде любов» (Івана 13:35). Як приємно знати, що у світі є мільйони правдивих поклонників Христа, які виявляють щиру любов. Вони відмовляються брати зброю попри глузування, ув’язнення і навіть загрозу смерті.



У часи фашистської окупації в країнах Європи за нейтральну позицію було заарештовано приблизно 10 000 Свідків Єгови, з яких 3000 були ув’язнені в концентраційних таборах. У той самий період в США за відмову вступати в армію 4300 Свідків позбавили волі. Як в Німеччині, так і в Америці Свідки Єгови не воювали проти своїх одновірців або інших людей. Якби вони поводились інакше, то чи могли б з чистим сумлінням говорити про любов до ближнього?



Багато людей вважає, що війна необхідна для самозахисту. Але поміркуйте: в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі. Навпаки, навіть сьогодні християни процвітають духовно і надалі дотримуються нейтралітету. Вони не воюють проти своїх ворогів і впевнені, що їх захистить Бог. У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19). Залучив би Церкву. Як посередника в діалозі кесарей.Один з апостолів Ісуса навіть був готовий захищати його зі зброєю в руках. Коли після Юдиної зради юрба озброєних чоловіків оточила Ісуса, його друг Петро «простягнув руку, вихопив меча і, вдаривши, відсік праве вухо рабові первосвященика». Чи виправдав Ісус такий збройний захист? Ось що він сказав Петру: «Вклади меча назад у його місце, бо кожен, хто візьме меча, від меча й загине» (Матвія 26:47—52).Реакція Ісуса не повинна дивувати нас. Два роки перед тим він промовив: «Ви чули, що сказано: “Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога”. А я вам кажу: не переставайте любити своїх ворогів і молитися за своїх гонителів. Так ви станете синами вашого небесного Батька, адже він наказує сонцю своєму сходити над злими і добрими та посилає дощ на праведних і неправедних» (Матвія 5:43—45).Більшість протестантів відкидають теорію справедливої війни і не бажають воювати взагалі в будь-якому випадку. У ХІХ ст. протестанти відмовилися від повинності за релігійними переконаннями. Свідки Єгови і Квакери відкидають військову службу. Аналогічну доктрину пацифізму підтримують толстовці, меноніти, бабтисти, молокани. Під час другої світової війни із 5000 тисяч ув'язнених за відмову служити у військах - 4000 були Свідками Єгови.Історія показує, що у християн було багато ворогів. Наприклад, римляни засудили і стратили Ісуса Христа. Пізніше тих, хто приймав християнство, вважали злочинцями й карали смертю. Ісус розумів, що у християн може виникнути бажання взяти зброю і повстати проти римського панування, як це зробили деякі євреї. Тому, говорячи про своїх послідовників, він зауважив: «Вони, як і я, не належать світу» (Івана 17:16). Християни постановили залишатись політично нейтральними. Жодна несправедливість чи небезпека, яка загрожувала їм або їхній країні, не виправдовувала участі у військових діях.Правдиві християни дотримувались Ісусових слів і не втручались у політичні справи. Подивімось, що сталося в Іконії, стародавньому місті Малої Азії. «Коли ж люди з інших народів, а також юдеї зі своїми правителями задумали вчинити на [Павла і Варнаву] жорстокий напад, щоб познущатися і побити їх камінням, вони довідались про це і втекли в міста Лікаонії — Лістру і Дервію та їхні околиці — і там продовжували звіщати добру новину» (Дії 14:5—7). Зауважте, що, зазнавши жорстокої протидії, учні Ісуса не захищались за допомогою зброї і не мстились. Натомість вони продовжували розповідати «добру новину». Про що була ця «добра новина»?Християни проголошували таку ж звістку, що й Ісус. Він сказав: «Я повинен звіщати добру новину про Боже царство, бо для того мене послано» (Луки 4:43). Ісус та його послідовники відстоювали інтереси Божого Царства. Христос ніколи не використовував війська жодної країни, щоб захищати те Царство. Він заявив: «Моє царство не належить цьому світу. Якби моє царство належало світу, мої слуги воювали б, щоб я не був виданий юдеям. Та моє царство не звідси» (Івана 18:36).«Ви мої учні, коли між вами буде любов»Під час війни правдиві християни займають нейтральну позицію. Ісус сказав: «По тому всі розпізнають, що ви мої учні, коли між вами буде любов» (Івана 13:35). Як приємно знати, що у світі є мільйони правдивих поклонників Христа, які виявляють щиру любов. Вони відмовляються брати зброю попри глузування, ув’язнення і навіть загрозу смерті.У часи фашистської окупації в країнах Європи за нейтральну позицію було заарештовано приблизно 10 000 Свідків Єгови, з яких 3000 були ув’язнені в концентраційних таборах. У той самий період в США за відмову вступати в армію 4300 Свідків позбавили волі. Як в Німеччині, так і в Америці Свідки Єгови не воювали проти своїх одновірців або інших людей. Якби вони поводились інакше, то чи могли б з чистим сумлінням говорити про любов до ближнього?Багато людей вважає, що війна необхідна для самозахисту. Але поміркуйте: в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі. Навпаки, навіть сьогодні християни процвітають духовно і надалі дотримуються нейтралітету. Вони не воюють проти своїх ворогів і впевнені, що їх захистить Бог. У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19). Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26507 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1860 раз. Подякували: 2051 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2967296829692970> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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