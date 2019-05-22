Starikan
Нюанс - война-то гибридная.
Отсюда и все последствия.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 тра, 2019 23:18
А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?
Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.
Додано: Сер 22 тра, 2019 23:29
Что еще нельзя доверить народу?
Выборы Президента - ок, услышали. А то выбирают всяких там клоунов, понимаешь.
Референдум по вопросу, дружить/не дружить с соседом - ок, услышали, результат же очевиден (стокгольмский синдром, и все такое).
Референдум о необходимости евроатлантической интеграции - ок, услышали и даже подчинились (вписали в нарушение регламента в Конституцию, ну и пусть).
Зарабатывать на "темах" олигархов - ок, услышали и даже подчинились (зеленый тариф только для СЭС Ахметова, и больше никого).
Имуществом когда уже нельзя будет владеть - скоро?..
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 22 тра, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 тра, 2019 23:30
Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.
Это не обслуга, а представители населения во власти.
Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.
Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".
Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Сер 22 тра, 2019 23:34
Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%?
Додано: Сер 22 тра, 2019 23:36
«…Ідіть, і навчіть всі народи», заповідає Христос Своїм учням перед Вознесінням (28,19).
«Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним Духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи еліни, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним» (1 Кор. 12, 12,13).
«Як цей розламаний хліб був розсіяний над горами і зібраний в єдине, так нехай буде зібрана і Церква Твоя від країв землі в Царство Твоє…» (Дідахі, пам’ятка Єгипетської Церкви, IV століття).
«Я — хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто їсть цей хліб, житиме повік, а хліб, що я дам, це — тіло моє, що я дам за життя світу», «хто їсть тіло моє і п'є кров мою, в мені перебуває, і я в ньому» (Ів. 6:51-56).
Іоан Златоуст не двозначно, але рішуче стверджує, що ті, які причащаються євхаристичних хліба і вина приймають істинні, реальні Тіло і Кров Господа, з'єднуються через це причащання з Самим Ісусом Христом, Який «розчиняє» в них Своє Тіло, робиться їх братом, а вони стають «співкровними» Йому і через це є спадкоємцями життя вічного.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 22 тра, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Сер 22 тра, 2019 23:40
Re: Політичні дискусії
В бизнесе у любого топ-менеджмента есть четкие ограничения в принятии решений.
Например, гендиректор не может заключить сделку на сумму большую Х долларов без согласия акционеров.
Здесь слишком значимый для каждого акционера случай с ценой явно превышающий разумный предел доверия для гендиректора и топ-менеджмента.
Додано: Сер 22 тра, 2019 23:48
Starikan
Было бы очень интересно услышать Ваш взгляд на дальнейшую политику по отношению к РФ.
Не взагали, а в частности - в отношении войны и Донбасса.
Что должна делать Украина и конкретно её Президент?
Не будем говорить о референдуме - не о чем пока говорить, нет ни вопроса, ни срока.
Предположим на минуту, что Вы президент. Что бы сделали Вы?
P.s. Свои взгляды я высказывал неоднократно, последний раз вчера ночью - viewtopic.php?p=4671478#p4671478.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 00:10
Простите, не очень понял. Возможно потому, что практически не знаком с вопросом (поведения командования под Иловайском и кто принимал решения).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 00:13
Залучив би Церкву. Як посередника в діалозі кесарей.
Один з апостолів Ісуса навіть був готовий захищати його зі зброєю в руках. Коли після Юдиної зради юрба озброєних чоловіків оточила Ісуса, його друг Петро «простягнув руку, вихопив меча і, вдаривши, відсік праве вухо рабові первосвященика». Чи виправдав Ісус такий збройний захист? Ось що він сказав Петру: «Вклади меча назад у його місце, бо кожен, хто візьме меча, від меча й загине» (Матвія 26:47—52).
Реакція Ісуса не повинна дивувати нас. Два роки перед тим він промовив: «Ви чули, що сказано: “Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога”. А я вам кажу: не переставайте любити своїх ворогів і молитися за своїх гонителів. Так ви станете синами вашого небесного Батька, адже він наказує сонцю своєму сходити над злими і добрими та посилає дощ на праведних і неправедних» (Матвія 5:43—45).
Більшість протестантів відкидають теорію справедливої війни і не бажають воювати взагалі в будь-якому випадку. У ХІХ ст. протестанти відмовилися від повинності за релігійними переконаннями. Свідки Єгови і Квакери відкидають військову службу. Аналогічну доктрину пацифізму підтримують толстовці, меноніти, бабтисти, молокани. Під час другої світової війни із 5000 тисяч ув'язнених за відмову служити у військах - 4000 були Свідками Єгови.
Історія показує, що у християн було багато ворогів. Наприклад, римляни засудили і стратили Ісуса Христа. Пізніше тих, хто приймав християнство, вважали злочинцями й карали смертю. Ісус розумів, що у християн може виникнути бажання взяти зброю і повстати проти римського панування, як це зробили деякі євреї. Тому, говорячи про своїх послідовників, він зауважив: «Вони, як і я, не належать світу» (Івана 17:16). Християни постановили залишатись політично нейтральними. Жодна несправедливість чи небезпека, яка загрожувала їм або їхній країні, не виправдовувала участі у військових діях.
Правдиві християни дотримувались Ісусових слів і не втручались у політичні справи. Подивімось, що сталося в Іконії, стародавньому місті Малої Азії. «Коли ж люди з інших народів, а також юдеї зі своїми правителями задумали вчинити на [Павла і Варнаву] жорстокий напад, щоб познущатися і побити їх камінням, вони довідались про це і втекли в міста Лікаонії — Лістру і Дервію та їхні околиці — і там продовжували звіщати добру новину» (Дії 14:5—7). Зауважте, що, зазнавши жорстокої протидії, учні Ісуса не захищались за допомогою зброї і не мстились. Натомість вони продовжували розповідати «добру новину». Про що була ця «добра новина»?
Християни проголошували таку ж звістку, що й Ісус. Він сказав: «Я повинен звіщати добру новину про Боже царство, бо для того мене послано» (Луки 4:43). Ісус та його послідовники відстоювали інтереси Божого Царства. Христос ніколи не використовував війська жодної країни, щоб захищати те Царство. Він заявив: «Моє царство не належить цьому світу. Якби моє царство належало світу, мої слуги воювали б, щоб я не був виданий юдеям. Та моє царство не звідси» (Івана 18:36).
«Ви мої учні, коли між вами буде любов»
Під час війни правдиві християни займають нейтральну позицію. Ісус сказав: «По тому всі розпізнають, що ви мої учні, коли між вами буде любов» (Івана 13:35). Як приємно знати, що у світі є мільйони правдивих поклонників Христа, які виявляють щиру любов. Вони відмовляються брати зброю попри глузування, ув’язнення і навіть загрозу смерті.
У часи фашистської окупації в країнах Європи за нейтральну позицію було заарештовано приблизно 10 000 Свідків Єгови, з яких 3000 були ув’язнені в концентраційних таборах. У той самий період в США за відмову вступати в армію 4300 Свідків позбавили волі. Як в Німеччині, так і в Америці Свідки Єгови не воювали проти своїх одновірців або інших людей. Якби вони поводились інакше, то чи могли б з чистим сумлінням говорити про любов до ближнього?
Багато людей вважає, що війна необхідна для самозахисту. Але поміркуйте: в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі. Навпаки, навіть сьогодні християни процвітають духовно і надалі дотримуються нейтралітету. Вони не воюють проти своїх ворогів і впевнені, що їх захистить Бог. У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19).
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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