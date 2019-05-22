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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2967296829692970 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 152 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 39 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 47 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 50 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 152 Додано: Чет 23 тра, 2019 00:45 Starikan написав: freeze написав: Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

"Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку.

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП. Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум."Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку."Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.

Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".

Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом".

Смотря как вопросы сформулировать

«Согласны ли вы на мир с Россией в случае возвращения крыма и выплаты компенсаций за Донбасс?»

Я лично только за Смотря как вопросы сформулировать«Согласны ли вы на мир с Россией в случае возвращения крыма и выплаты компенсаций за Донбасс?»Я лично только за "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8179 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 01:21 Козак-характерник

Вы часто пишете хорошие и теоретически правильные вещи, но, к сожалению, далеко оторванные от реальности.

Во главе церкви давно не стоят апостолы Пётр и Павел.

И баптисты, свидетели Иеговы и др., названные Вами, составляют довольно незначительное меньшинство верующих.

А православная (как, впрочем, и католическая) церковь против войны никогда не выступала. Думаю, с историей религиозных войн Вы знакомы лучше меня. И то, что многие воины признаны церковью святыми, Вам тоже известно.

Так что церковь "як посередник в діалозі кесарей" звучит несколько смешно (к сожалению). Особенно, учитывая личности патриарха Кирилла, да и наших предстоятелей.



Что касается "в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі."

Не была уничтожена идея христианства, но очень многие христиане были уничтожены. И не только потому, что Христос запретил сопротивляться и проповедовал любовь к ближнему - просто было мало сил. Как только христианство укрепилось, оно сразу же начало преследовать иноверцев и еретиков.

Да и у самого Христа кроме: "У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19)", есть и такое: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34)". Ну и ряд толкований этой фразы, например, здесь - http://bible.optina.ru/new:mf:10:34 , мягко говоря, не вдохновляет. Вы часто пишете хорошие иправильные вещи, но, к сожалению, далеко оторванные от реальности.Во главе церкви давно не стоят апостолы Пётр и Павел.И баптисты, свидетели Иеговы и др., названные Вами, составляют довольно незначительное меньшинство верующих.А православная (как, впрочем, и католическая) церковь против войны никогда не выступала. Думаю, с историей религиозных войн Вы знакомы лучше меня. И то, что многиепризнаны церковью святыми, Вам тоже известно.Так что церковь "як посередник в діалозі кесарей" звучит несколько смешно (к сожалению). Особенно, учитывая личности патриарха Кирилла, да и наших предстоятелей.Что касается "в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі."Не была уничтоженахристианства, но очень многие христиане были уничтожены. И не только потому, что Христос запретил сопротивляться и проповедовал любовь к ближнему - просто было мало сил. Как только христианство укрепилось, оно сразу же начало преследовать иноверцев и еретиков.Да и у самого Христа кроме: "У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19)", есть и такое: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34)". Ну и ряд толкований этой фразы, например, здесь -, мягко говоря, не вдохновляет.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 02:00 ЛАД написав: Козак-характерник

Вы часто пишете хорошие и теоретически правильные вещи, но, к сожалению, далеко оторванные от реальности.

Во главе церкви давно не стоят апостолы Пётр и Павел.

И баптисты, свидетели Иеговы и др., названные Вами, составляют довольно незначительное меньшинство верующих.

А православная (как, впрочем, и католическая) церковь против войны никогда не выступала. Думаю, с историей религиозных войн Вы знакомы лучше меня. И то, что многие воины признаны церковью святыми, Вам тоже известно.

Так что церковь "як посередник в діалозі кесарей" звучит несколько смешно (к сожалению). Особенно, учитывая личности патриарха Кирилла, да и наших предстоятелей.



Что касается "в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі."

Не была уничтожена идея христианства, но очень многие христиане были уничтожены. И не только потому, что Христос запретил сопротивляться и проповедовал любовь к ближнему - просто было мало сил. Как только христианство укрепилось, оно сразу же начало преследовать иноверцев и еретиков.

Да и у самого Христа кроме: "У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19)", есть и такое: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34)". Ну и ряд толкований этой фразы, например, здесь - http://bible.optina.ru/new:mf:10:34 , мягко говоря, не вдохновляет. Вы часто пишете хорошие иправильные вещи, но, к сожалению, далеко оторванные от реальности.Во главе церкви давно не стоят апостолы Пётр и Павел.И баптисты, свидетели Иеговы и др., названные Вами, составляют довольно незначительное меньшинство верующих.А православная (как, впрочем, и католическая) церковь против войны никогда не выступала. Думаю, с историей религиозных войн Вы знакомы лучше меня. И то, что многиепризнаны церковью святыми, Вам тоже известно.Так что церковь "як посередник в діалозі кесарей" звучит несколько смешно (к сожалению). Особенно, учитывая личности патриарха Кирилла, да и наших предстоятелей.Что касается "в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі."Не была уничтоженахристианства, но очень многие христиане были уничтожены. И не только потому, что Христос запретил сопротивляться и проповедовал любовь к ближнему - просто было мало сил. Как только христианство укрепилось, оно сразу же начало преследовать иноверцев и еретиков.Да и у самого Христа кроме: "У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19)", есть и такое: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34)". Ну и ряд толкований этой фразы, например, здесь -, мягко говоря, не вдохновляет.

Церква - це не організація, а Тіло Христове, частиною якого є ВСІ хто живуть по заповідям. Євхаристія. Єдиним дієвим способом пізнання феномену Церкви є досвідне пізнання.



Повернення до Христа у христовій церкві означатиме майже тотальне знищення бюрократичних її основ. Коли церква знову стане містичною спільнотою, коли її адепти ходитимуть на службу не аби бути як всі, а аби вирізнитися, коли на неї знову почнуться істинні гоніння, коли стогони нових мучеників розриватимуть людські душі - лише тоді буде повернення до основ.



Ісус знав, що його вчення будуть розділяти людей і що його послідовники потребуватимуть мужності, щоб залишатися його учнями, незважаючи на протидію. Така протидія може порушити мир між членами сім’ї. Ісус сказав: «Не думайте, що я прийшов принести на землю мир; я прийшов принести не мир, а меч. Бо я прийшов порізнити сина з батьком, дочку з матір’ю, а невістку зі свекрухою. І ворогами людині стануть її ж домашні» (Матв. 10:34—36).



Що мав на увазі Ісус, коли сказав: «Не думайте, що я прийшов принести на землю мир»? Це означало, що деякі його слухачі повинні були подумати, яких наслідків вони зазнають, ставши його послідовниками. Його звістка могла порізнити людей. Звичайно, метою Ісуса було проголошувати Божу звістку правди, а не руйнувати стосунки між людьми (Ів. 18:37). Проте вірно триматися вчень Христа особливо важко, коли близькі друзі або члени сім’ї відкидають правду.



Ми, як християни, повинні вести духовну боротьбу з Сатаною і фальшивими вченнями, які він поширює (2 Кор. 10:4, 5). Але найбільша загроза нашому миру може походити від невіруючих родичів. Вони можуть висміювати наші вірування, звинувачувати нас у розділенні сім’ї чи говорити, що зречуться нас, якщо ми не відмовимось від своєї віри.



Що стосується теорії і практики. Це діалектичний зв'язок. Теорія грунтується на практиці і навпаки.



П.С. Тобто посередництво щирих послідовників Христа, а не формальних лідерів бюрократичних організацій. Вони повинні нагадати кесарям про справжні ідеали і вести боротьбу з дияволом, що штовхає тих на братовбивчу війну. Щоб рухатися до чогось, треба мати перед собою взірець ідеального, світло у кінці. Місія - донести це світло, Дух Животворящий. Щоб Благодать зійшла на затьмарений розум вбивць. І заплакали вони від своїх гріхів. Покаялися і примирилися з Христом і братами во Христі. Церква - це не організація, а Тіло Христове, частиною якого є ВСІ хто живуть по заповідям. Євхаристія. Єдиним дієвим способом пізнання феномену Церкви є досвідне пізнання.Повернення до Христа у христовій церкві означатиме майже тотальне знищення бюрократичних її основ. Коли церква знову стане містичною спільнотою, коли її адепти ходитимуть на службу не аби бути як всі, а аби вирізнитися, коли на неї знову почнуться істинні гоніння, коли стогони нових мучеників розриватимуть людські душі - лише тоді буде повернення до основ.Ісус знав, що його вчення будуть розділяти людей і що його послідовники потребуватимуть мужності, щоб залишатися його учнями, незважаючи на протидію. Така протидія може порушити мир між членами сім’ї. Ісус сказав: «Не думайте, що я прийшов принести на землю мир; я прийшов принести не мир, а меч. Бо я прийшов порізнити сина з батьком, дочку з матір’ю, а невістку зі свекрухою. І ворогами людині стануть її ж домашні» (Матв. 10:34—36).Що мав на увазі Ісус, коли сказав: «Не думайте, що я прийшов принести на землю мир»? Це означало, що деякі його слухачі повинні були подумати, яких наслідків вони зазнають, ставши його послідовниками. Його звістка могла порізнити людей. Звичайно, метою Ісуса було проголошувати Божу звістку правди, а не руйнувати стосунки між людьми (Ів. 18:37). Проте вірно триматися вчень Христа особливо важко, коли близькі друзі або члени сім’ї відкидають правду.Ми, як християни, повинні вести духовну боротьбу з Сатаною і фальшивими вченнями, які він поширює (2 Кор. 10:4, 5). Але найбільша загроза нашому миру може походити від невіруючих родичів. Вони можуть висміювати наші вірування, звинувачувати нас у розділенні сім’ї чи говорити, що зречуться нас, якщо ми не відмовимось від своєї віри.Що стосується теорії і практики. Це діалектичний зв'язок. Теорія грунтується на практиці і навпаки.П.С. Тобто посередництво щирих послідовників Христа, а не формальних лідерів бюрократичних організацій. Вони повинні нагадати кесарям про справжні ідеали і вести боротьбу з дияволом, що штовхає тих на братовбивчу війну. Щоб рухатися до чогось, треба мати перед собою взірець ідеального, світло у кінці. Місія - донести це світло, Дух Животворящий. Щоб Благодать зійшла на затьмарений розум вбивць. І заплакали вони від своїх гріхів. Покаялися і примирилися з Христом і братами во Христі. Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26507 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1860 раз. Подякували: 2051 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2967296829692970 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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