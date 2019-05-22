Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку. "Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.
Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом".
Смотря как вопросы сформулировать «Согласны ли вы на мир с Россией в случае возвращения крыма и выплаты компенсаций за Донбасс?» Я лично только за
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Козак-характерник Вы часто пишете хорошие и теоретически правильные вещи, но, к сожалению, далеко оторванные от реальности. Во главе церкви давно не стоят апостолы Пётр и Павел. И баптисты, свидетели Иеговы и др., названные Вами, составляют довольно незначительное меньшинство верующих. А православная (как, впрочем, и католическая) церковь против войны никогда не выступала. Думаю, с историей религиозных войн Вы знакомы лучше меня. И то, что многие воины признаны церковью святыми, Вам тоже известно. Так что церковь "як посередник в діалозі кесарей" звучит несколько смешно (к сожалению). Особенно, учитывая личности патриарха Кирилла, да и наших предстоятелей.
Что касается "в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі." Не была уничтожена идея христианства, но очень многие христиане были уничтожены. И не только потому, что Христос запретил сопротивляться и проповедовал любовь к ближнему - просто было мало сил. Как только христианство укрепилось, оно сразу же начало преследовать иноверцев и еретиков. Да и у самого Христа кроме: "У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19)", есть и такое: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34)". Ну и ряд толкований этой фразы, например, здесь - http://bible.optina.ru/new:mf:10:34, мягко говоря, не вдохновляет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Козак-характерник Вы часто пишете хорошие и теоретически правильные вещи, но, к сожалению, далеко оторванные от реальности. Во главе церкви давно не стоят апостолы Пётр и Павел. И баптисты, свидетели Иеговы и др., названные Вами, составляют довольно незначительное меньшинство верующих. А православная (как, впрочем, и католическая) церковь против войны никогда не выступала. Думаю, с историей религиозных войн Вы знакомы лучше меня. И то, что многие воины признаны церковью святыми, Вам тоже известно. Так что церковь "як посередник в діалозі кесарей" звучит несколько смешно (к сожалению). Особенно, учитывая личности патриарха Кирилла, да и наших предстоятелей.
Что касается "в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі." Не была уничтожена идея христианства, но очень многие христиане были уничтожены. И не только потому, что Христос запретил сопротивляться и проповедовал любовь к ближнему - просто было мало сил. Как только христианство укрепилось, оно сразу же начало преследовать иноверцев и еретиков. Да и у самого Христа кроме: "У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19)", есть и такое: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34)". Ну и ряд толкований этой фразы, например, здесь - http://bible.optina.ru/new:mf:10:34, мягко говоря, не вдохновляет.
Церква - це не організація, а Тіло Христове, частиною якого є ВСІ хто живуть по заповідям. Євхаристія. Єдиним дієвим способом пізнання феномену Церкви є досвідне пізнання.
Повернення до Христа у христовій церкві означатиме майже тотальне знищення бюрократичних її основ. Коли церква знову стане містичною спільнотою, коли її адепти ходитимуть на службу не аби бути як всі, а аби вирізнитися, коли на неї знову почнуться істинні гоніння, коли стогони нових мучеників розриватимуть людські душі - лише тоді буде повернення до основ.
Ісус знав, що його вчення будуть розділяти людей і що його послідовники потребуватимуть мужності, щоб залишатися його учнями, незважаючи на протидію. Така протидія може порушити мир між членами сім’ї. Ісус сказав: «Не думайте, що я прийшов принести на землю мир; я прийшов принести не мир, а меч. Бо я прийшов порізнити сина з батьком, дочку з матір’ю, а невістку зі свекрухою. І ворогами людині стануть її ж домашні» (Матв. 10:34—36).
Що мав на увазі Ісус, коли сказав: «Не думайте, що я прийшов принести на землю мир»? Це означало, що деякі його слухачі повинні були подумати, яких наслідків вони зазнають, ставши його послідовниками. Його звістка могла порізнити людей. Звичайно, метою Ісуса було проголошувати Божу звістку правди, а не руйнувати стосунки між людьми (Ів. 18:37). Проте вірно триматися вчень Христа особливо важко, коли близькі друзі або члени сім’ї відкидають правду.
Ми, як християни, повинні вести духовну боротьбу з Сатаною і фальшивими вченнями, які він поширює (2 Кор. 10:4, 5). Але найбільша загроза нашому миру може походити від невіруючих родичів. Вони можуть висміювати наші вірування, звинувачувати нас у розділенні сім’ї чи говорити, що зречуться нас, якщо ми не відмовимось від своєї віри.
Що стосується теорії і практики. Це діалектичний зв'язок. Теорія грунтується на практиці і навпаки.
П.С. Тобто посередництво щирих послідовників Христа, а не формальних лідерів бюрократичних організацій. Вони повинні нагадати кесарям про справжні ідеали і вести боротьбу з дияволом, що штовхає тих на братовбивчу війну. Щоб рухатися до чогось, треба мати перед собою взірець ідеального, світло у кінці. Місія - донести це світло, Дух Животворящий. Щоб Благодать зійшла на затьмарений розум вбивць. І заплакали вони від своїх гріхів. Покаялися і примирилися з Христом і братами во Христі.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.