Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".
А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?
Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.
freeze написав:Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку. "Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.
Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом".
Что еще нельзя доверить народу?
Выборы Президента - ок, услышали. А то выбирают всяких там клоунов, понимаешь. Референдум по вопросу, дружить/не дружить с соседом - ок, услышали, результат же очевиден (стокгольмский синдром, и все такое). Референдум о необходимости евроатлантической интеграции - ок, услышали и даже подчинились (вписали в нарушение регламента в Конституцию, ну и пусть). Зарабатывать на "темах" олигархов - ок, услышали и даже подчинились (зеленый тариф только для СЭС Ахметова, и больше никого).
Имуществом когда уже нельзя будет владеть - скоро?..
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 22 тра, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".
А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ? Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.
Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста. Это не обслуга, а представители населения во власти. Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.
Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".
Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище.
Starikan написав:Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".
А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ? Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.
Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста. Это не обслуга, а представители населения во власти. Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.
Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".
Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище.
Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%?
Starikan написав:Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".
А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ? Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.
Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста. Это не обслуга, а представители населения во власти. Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.
В бизнесе у любого топ-менеджмента есть четкие ограничения в принятии решений. Например, гендиректор не может заключить сделку на сумму большую Х долларов без согласия акционеров. Здесь слишком значимый для каждого акционера случай с ценой явно превышающий разумный предел доверия для гендиректора и топ-менеджмента.
Starikan Было бы очень интересно услышать Ваш взгляд на дальнейшую политику по отношению к РФ. Не взагали, а в частности - в отношении войны и Донбасса. Что должна делать Украина и конкретно её Президент? Не будем говорить о референдуме - не о чем пока говорить, нет ни вопроса, ни срока. Предположим на минуту, что Вы президент. Что бы сделали Вы?
detroytred написав:andrijk777 Что хренового НГШ президент назначил. Покращеннь не буде.
Хуже тоже не будет. Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко. Крокодилы летают, але низенько-низенько...
Ничего не могу сказать о Хромчаке, но даже те, "кто в теме" могут быть не правы - сколько людей, столько и мнений.
Можно сложить два плюс два.
Муженко заявляет, что, к сожалению, командование сектора (Хомчак) приняло своё решение (а не генштабовское). Результат .... И после этого *решения* Хомчак идёт на повышение! Это нонсенс... Если забыть о том, что решение Хомчак принять сам не мог. Его решение обязательно утверждается. Ответственность лежит на утверждающем решение. Утверждал решение никто иной, как НГШ. То есть Хомчак банально взял на себя всю ответственность вместо Муженко. И за это ... получил не то что неприкосновенность, а пошёл на повышение.
Вариант форс-мажорный (что Хомчак действительно вопреки ГШ принял самостоятельное решение) допустим. Но уж тогда за это 100% Хомчак получил бы взыскание (и стал бы козлом отпущения), а не трамплин наверх.
Простите, не очень понял. Возможно потому, что практически не знаком с вопросом (поведения командования под Иловайском и кто принимал решения).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку. "Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.
Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом".
Смотря как вопросы сформулировать «Согласны ли вы на мир с Россией в случае возвращения крыма и выплаты компенсаций за Донбасс?» Я лично только за
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Козак-характерник Вы часто пишете хорошие и теоретически правильные вещи, но, к сожалению, далеко оторванные от реальности. Во главе церкви давно не стоят апостолы Пётр и Павел. И баптисты, свидетели Иеговы и др., названные Вами, составляют довольно незначительное меньшинство верующих. А православная (как, впрочем, и католическая) церковь против войны никогда не выступала. Думаю, с историей религиозных войн Вы знакомы лучше меня. И то, что многие воины признаны церковью святыми, Вам тоже известно. Так что церковь "як посередник в діалозі кесарей" звучит несколько смешно (к сожалению). Особенно, учитывая личности патриарха Кирилла, да и наших предстоятелей.
Что касается "в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі." Не была уничтожена идея христианства, но очень многие христиане были уничтожены. И не только потому, что Христос запретил сопротивляться и проповедовал любовь к ближнему - просто было мало сил. Как только христианство укрепилось, оно сразу же начало преследовать иноверцев и еретиков. Да и у самого Христа кроме: "У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19)", есть и такое: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34)". Ну и ряд толкований этой фразы, например, здесь - http://bible.optina.ru/new:mf:10:34, мягко говоря, не вдохновляет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Цей люмпен у місцях де Ленін тільки бував (Італія, Британія) пристарав собі кучу нерухомостей на сотні млн. якраз в роки "обнищания" https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 9cf94042d0 В Україні також непогано нагріб при збитковому "кварталі". Ще би було цікаво співставити доходи зі сплаченими податками цього "винахідника"-офшорника.