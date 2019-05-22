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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2965296629672968 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 153 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 39 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 48 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 50 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 153 Додано: Сер 22 тра, 2019 23:18 Starikan написав: Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".



А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?



Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. freeze 4 Повідомлень: 11533 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:29 Starikan написав: freeze написав: Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

"Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку.

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП. Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум."Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку."Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.

Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".

Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом".



Что еще нельзя доверить народу?



Выборы Президента - ок, услышали. А то выбирают всяких там клоунов, понимаешь.

Референдум по вопросу, дружить/не дружить с соседом - ок, услышали, результат же очевиден (стокгольмский синдром, и все такое).

Референдум о необходимости евроатлантической интеграции - ок, услышали и даже подчинились (вписали в нарушение регламента в Конституцию, ну и пусть).

Зарабатывать на "темах" олигархов - ок, услышали и даже подчинились (зеленый тариф только для СЭС Ахметова, и больше никого).



Имуществом когда уже нельзя будет владеть - скоро?.. Что еще нельзя доверить народу?Выборы Президента - ок, услышали. А то выбирают всяких там клоунов, понимаешь.Референдум по вопросу, дружить/не дружить с соседом - ок, услышали, результат же очевиден (стокгольмский синдром, и все такое).Референдум о необходимости евроатлантической интеграции - ок, услышали и даже подчинились (вписали в нарушение регламента в Конституцию, ну и пусть).Зарабатывать на "темах" олигархов - ок, услышали и даже подчинились (зеленый тариф только для СЭС Ахметова, и больше никого).Имуществом когда уже нельзя будет владеть - скоро?.. Востаннє редагувалось zРадио в Сер 22 тра, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2295 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:30 freeze написав: Starikan написав: Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?

Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.

Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.

Это не обслуга, а представители населения во власти.

Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.



Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".



Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.Это не обслуга, а представители населения во власти.Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15853 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:34 Starikan написав: freeze написав: Starikan написав: Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?

Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.

Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.

Это не обслуга, а представители населения во власти.

Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.



Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".



Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.Это не обслуга, а представители населения во власти.Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище.



Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%? Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%? zРадио

Повідомлень: 2295 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:40 Re: Політичні дискусії Starikan написав: freeze написав: Starikan написав: Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?

Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову. А кто должен решать - Зеленский, Порошенко, Вакарчук, депутат Новинский или Ляшко или вся Рада ?Я им полностью не доверяю никому. Слишком важнейший вопрос. Тем более по факту эти все персоны есть обслуга для населения, населением же и нанятая на работу. И должно выполнять волю большинства, а не то, что им взбредёт в голову.

Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.

Это не обслуга, а представители населения во власти.

Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа. Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.Это не обслуга, а представители населения во власти.Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.



В бизнесе у любого топ-менеджмента есть четкие ограничения в принятии решений.

Например, гендиректор не может заключить сделку на сумму большую Х долларов без согласия акционеров.

Здесь слишком значимый для каждого акционера случай с ценой явно превышающий разумный предел доверия для гендиректора и топ-менеджмента. В бизнесе у любого топ-менеджмента есть четкие ограничения в принятии решений.Например, гендиректор не может заключить сделку на сумму большую Х долларов без согласия акционеров.Здесь слишком значимый для каждого акционера случай с ценой явно превышающий разумный предел доверия для гендиректора и топ-менеджмента. freeze 4 Повідомлень: 11533 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 тра, 2019 23:48 Starikan

Было бы очень интересно услышать Ваш взгляд на дальнейшую политику по отношению к РФ.

Не взагали, а в частности - в отношении войны и Донбасса.

Что должна делать Украина и конкретно её Президент?

Не будем говорить о референдуме - не о чем пока говорить, нет ни вопроса, ни срока.

Предположим на минуту, что Вы президент. Что бы сделали Вы?



P.s. Свои взгляды я высказывал неоднократно, последний раз вчера ночью - Было бы очень интересно услышать Ваш взгляд на дальнейшую политику по отношению к РФ.Не взагали, а в частности - в отношении войны и Донбасса.Что должна делать Украина и конкретно её Президент?Не будем говорить о референдуме - не о чем пока говорить, нет ни вопроса, ни срока.Предположим на минуту, что Вы президент. Что бы сделали Вы?P.s. Свои взгляды я высказывал неоднократно, последний раз вчера ночью - viewtopic.php?p=4671478#p4671478

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 00:10 detroytred написав: ЛАД написав: detroytred написав: andrijk777

Что хренового НГШ президент назначил .

Покращеннь не буде.



Хуже тоже не будет.

Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко.

Крокодилы летают, але низенько-низенько... ЧтоПокращеннь не буде.Хуже тоже не будет.Будем по-прежнему. Улучшаться по-тихоньку и не глубоко.Крокодилы летают, але низенько-низенько...

Ничего не могу сказать о Хромчаке, но даже те, "кто в теме" могут быть не правы - сколько людей, столько и мнений. Ничего не могу сказать о Хромчаке, но даже те, "кто в теме" могут быть не правы - сколько людей, столько и мнений.

Можно сложить два плюс два.



Муженко заявляет, что, к сожалению, командование сектора (Хомчак) приняло своё решение (а не генштабовское).

Результат ....

И после этого *решения* Хомчак идёт на повышение!

Это нонсенс...

Если забыть о том, что решение Хомчак принять сам не мог. Его решение обязательно утверждается. Ответственность лежит на утверждающем решение. Утверждал решение никто иной, как НГШ.

То есть Хомчак банально взял на себя всю ответственность вместо Муженко. И за это ... получил не то что неприкосновенность, а пошёл на повышение.



Вариант форс-мажорный (что Хомчак действительно вопреки ГШ принял самостоятельное решение) допустим. Но уж тогда за это 100% Хомчак получил бы взыскание (и стал бы козлом отпущения), а не трамплин наверх. Можно сложить два плюс два.Муженко заявляет, что, к сожалению, командование сектора (Хомчак) приняло своё решение (а не генштабовское).Результат ....И после этого *решения* Хомчак идёт на повышение!Это нонсенс...Если забыть о том, что решение Хомчак принять сам не мог. Его решение обязательно утверждается. Ответственность лежит на утверждающем решение. Утверждал решение никто иной, как НГШ.То есть Хомчак банально взял на себя всю ответственность вместо Муженко. И за это ... получил не то что неприкосновенность, а пошёл на повышение.Вариант форс-мажорный (что Хомчак действительно вопреки ГШ принял самостоятельное решение) допустим. Но уж тогда за это 100% Хомчак получил бы взыскание (и стал бы козлом отпущения), а не трамплин наверх.

Простите, не очень понял. Возможно потому, что практически не знаком с вопросом (поведения командования под Иловайском и кто принимал решения). Простите, не очень понял. Возможно потому, что практически не знаком с вопросом (поведения командования под Иловайском и кто принимал решения).

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 00:45 Starikan написав: freeze написав: Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

"Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку.

"Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП. Кстати сегодня Богдан повторил слово в слово мои вчерашние слова на этой ветке о референдуме по по поводу Донбасса.Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум."Все-таки должны не только политики говорить, а и народ. Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку."Я, как выходец из Львова, очень патриотичен и много был на фронте, и для меня это не пустые слова. Но мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - подчеркнул глава АП.

Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".

Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом". Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка".Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом".

Смотря как вопросы сформулировать

«Согласны ли вы на мир с Россией в случае возвращения крыма и выплаты компенсаций за Донбасс?»

Я лично только за Смотря как вопросы сформулировать«Согласны ли вы на мир с Россией в случае возвращения крыма и выплаты компенсаций за Донбасс?»Я лично только за "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8179 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 01:21 Козак-характерник

Вы часто пишете хорошие и теоретически правильные вещи, но, к сожалению, далеко оторванные от реальности.

Во главе церкви давно не стоят апостолы Пётр и Павел.

И баптисты, свидетели Иеговы и др., названные Вами, составляют довольно незначительное меньшинство верующих.

А православная (как, впрочем, и католическая) церковь против войны никогда не выступала. Думаю, с историей религиозных войн Вы знакомы лучше меня. И то, что многие воины признаны церковью святыми, Вам тоже известно.

Так что церковь "як посередник в діалозі кесарей" звучит несколько смешно (к сожалению). Особенно, учитывая личности патриарха Кирилла, да и наших предстоятелей.



Что касается "в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі."

Не была уничтожена идея христианства, но очень многие христиане были уничтожены. И не только потому, что Христос запретил сопротивляться и проповедовал любовь к ближнему - просто было мало сил. Как только христианство укрепилось, оно сразу же начало преследовать иноверцев и еретиков.

Да и у самого Христа кроме: "У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19)", есть и такое: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34)". Ну и ряд толкований этой фразы, например, здесь - http://bible.optina.ru/new:mf:10:34 , мягко говоря, не вдохновляет. Вы часто пишете хорошие иправильные вещи, но, к сожалению, далеко оторванные от реальности.Во главе церкви давно не стоят апостолы Пётр и Павел.И баптисты, свидетели Иеговы и др., названные Вами, составляют довольно незначительное меньшинство верующих.А православная (как, впрочем, и католическая) церковь против войны никогда не выступала. Думаю, с историей религиозных войн Вы знакомы лучше меня. И то, что многиепризнаны церковью святыми, Вам тоже известно.Так что церковь "як посередник в діалозі кесарей" звучит несколько смешно (к сожалению). Особенно, учитывая личности патриарха Кирилла, да и наших предстоятелей.Что касается "в I столітті християни відмовились боротись зі зброєю проти жорстокого переслідування, втім, вони не були знищені. Могутня Римська імперія не змогла стерти їх з лиця землі."Не была уничтоженахристианства, но очень многие христиане были уничтожены. И не только потому, что Христос запретил сопротивляться и проповедовал любовь к ближнему - просто было мало сил. Как только христианство укрепилось, оно сразу же начало преследовать иноверцев и еретиков.Да и у самого Христа кроме: "У Божому Слові сказано: «Любі, не мстіться самі за себе, а дайте місце гніву Божому, бо написано: “Помста моя, я відплачу”,— говорить Єгова» (Римлян 12:19)", есть и такое: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34)". Ну и ряд толкований этой фразы, например, здесь -, мягко говоря, не вдохновляет.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13154 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 04:51 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Люмпен-электорат избрал люмпен-президента. Люмпен-электорат избрал люмпен-президента.



Цей люмпен у місцях де Ленін тільки бував (Італія, Британія) пристарав собі кучу нерухомостей на сотні млн. якраз в роки "обнищания" https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 9cf94042d0

В Україні також непогано нагріб при збитковому "кварталі". Ще би було цікаво співставити доходи зі сплаченими податками цього "винахідника"-офшорника. Цей люмпен у місцях де Ленін тільки бував (Італія, Британія) пристарав собі кучу нерухомостей на сотні млн. якраз в роки "обнищания"В Україні також непогано нагріб при збитковому "кварталі". Ще би було цікаво співставити доходи зі сплаченими податками цього "винахідника"-офшорника. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2564 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2965296629672968 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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