Так.
Зе-командні "Слуги народу" вже при владі.
Вам вони - подобаються?
Нормальні такі "слуги", правда?
Коли гривна почне різко падати - здогадуєтесь?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:10
Так.
Зе-командні "Слуги народу" вже при владі.
Вам вони - подобаються?
Нормальні такі "слуги", правда?
Коли гривна почне різко падати - здогадуєтесь?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2019 08:42, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:15
Ше про піввареника забув. А так то літом 14 року все було супер - і дороги і медицина і економіка. Давайте дійсно до валюти, а то як ніколи варто тримати руку на пульсі...
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:40
Re: Політичні дискусії
От жеж ми ... Нова тенденція - цікаво ,чи назавжди ...
Щось не пам"ятаю , щоб раніше обговорювали когось з адміністрацій президента , та навіть міністрів не дуже , не кажучи вже про заступників когось ... Скоро так дійде до голів райадміністрацій та керівників відділів та управлінь ... Часу не вистачить прочитати хоча б ...
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:03
Зе-філи, так вам подобається дії реального Зеленського? А не кіношного Голобородька???
"Другий хід Зеленського – кадрові призначення. Порошенку, Януковичу та Ющенку був потрібен певний час, щоб почати назначати своїх кумів, однокашників, масажистів. Зеленський почав це робити в перший день.
Андрій Богдан – голова АП. Якщо у вас голова АП – люстрований адвокат Коломойського, то яким би хорошим хлопцем він не був, у вас вже біда.
Шефіри, Костюки, Трофимови і т.д. Персонально про всіх них нічого не можна сказати: ні хорошого, ні поганого. Жодного дня не були у владі. Ці люди все життя займалися комерційними справами. Але їхні призначення говорять про принцип. Цей принцип – не формування команди, а розпихування найближчих друзів на теплі місця"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:27
Абсолютно нормально. И перестать тут срать по этому поводу.
АП должна быть чистой личной канцелярией президента и состоять из людей, которым президент полностью доверяет. Их задача следить за ситуацией в стране, докладывать президенту и вносить ему предложения для принятия решений. Всё.
Это предыдущие президенты антиконституционно превратили её в теневой кабинет управления страной и микроменеджмента, в т.ч. и для личного обогащения.
Если Зеленый и его кореша вернут работу АП в конституционное русло, то им риспект. Время покажет. Если не получится, то потом уже и будешь исходить на г.
А пока смотрим, поддерживаем, помогаем. От этого зависит благополучие каждого украинца на следующие 5 лет. А твои дрышли безысходны и непродуктивны.
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:25
нянька Зелінського, єта п"ять! гагага
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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