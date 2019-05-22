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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2967296829692970

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 153
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
48
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:10

  freeze написав:Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года в четверг, 23 мая, опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

Таким образом, этот указ вступил в силу.

Так.
Зе-командні "Слуги народу" вже при владі.
Вам вони - подобаються?
Нормальні такі "слуги", правда?

Коли гривна почне різко падати - здогадуєтесь? :mrgreen:
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Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2019 08:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:15

  Danaan написав:
  budivelnik написав:Як мінімум - поважати за це і подякувати
Як максимум проголосувати за нього на Парламентських.

Тогда какой смысл обсуждать валюту - ее надо брать по любому курсу, поскольку благодаря ему подобным у нас нет нормальных дорог, медицины, экономики, уровня жизни. Сегодня утром наблюдал "Игру престолов" среди пенсионеров в АТБ. Сражение за социальный хлеб, который даже собака есть не хочет. Вот они точно благодарны за такое.
Хорошо рассуждать не будучи нищим в Украине.

Ше про піввареника забув. А так то літом 14 року все було супер - і дороги і медицина і економіка. Давайте дійсно до валюти, а то як ніколи варто тримати руку на пульсі...
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:40

Re: Політичні дискусії

От жеж ми ... Нова тенденція - цікаво ,чи назавжди ...
Щось не пам"ятаю , щоб раніше обговорювали когось з адміністрацій президента , та навіть міністрів не дуже , не кажучи вже про заступників когось ... Скоро так дійде до голів райадміністрацій та керівників відділів та управлінь ... Часу не вистачить прочитати хоча б ...
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:03

Зе-філи, так вам подобається дії реального Зеленського? А не кіношного Голобородька??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


"Другий хід Зеленського – кадрові призначення. Порошенку, Януковичу та Ющенку був потрібен певний час, щоб почати назначати своїх кумів, однокашників, масажистів. Зеленський почав це робити в перший день.

Андрій Богдан – голова АП. Якщо у вас голова АП – люстрований адвокат Коломойського, то яким би хорошим хлопцем він не був, у вас вже біда.


Шефіри, Костюки, Трофимови і т.д. Персонально про всіх них нічого не можна сказати: ні хорошого, ні поганого. Жодного дня не були у владі. Ці люди все життя займалися комерційними справами. Але їхні призначення говорять про принцип. Цей принцип – не формування команди, а розпихування найближчих друзів на теплі місця"

https://uainfo.org/blognews/1558566490- ... chati.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:27

  Frant написав:Зе-філи, так вам подобається дії реального Зеленського? А не кіношного Голобородька??? :mrgreen:


"Другий хід Зеленського – кадрові призначення. Порошенку, Януковичу та Ющенку був потрібен певний час, щоб почати назначати своїх кумів, однокашників, масажистів. Зеленський почав це робити в перший день.

Андрій Богдан – голова АП. Якщо у вас голова АП – люстрований адвокат Коломойського, то яким би хорошим хлопцем він не був, у вас вже біда.


Шефіри, Костюки, Трофимови і т.д. Персонально про всіх них нічого не можна сказати: ні хорошого, ні поганого. Жодного дня не були у владі. Ці люди все життя займалися комерційними справами. Але їхні призначення говорять про принцип. Цей принцип – не формування команди, а розпихування найближчих друзів на теплі місця"

https://uainfo.org/blognews/1558566490- ... chati.html


Абсолютно нормально. И перестать тут срать по этому поводу.
АП должна быть чистой личной канцелярией президента и состоять из людей, которым президент полностью доверяет. Их задача следить за ситуацией в стране, докладывать президенту и вносить ему предложения для принятия решений. Всё.
Это предыдущие президенты антиконституционно превратили её в теневой кабинет управления страной и микроменеджмента, в т.ч. и для личного обогащения.
Если Зеленый и его кореша вернут работу АП в конституционное русло, то им риспект. Время покажет. Если не получится, то потом уже и будешь исходить на г.
А пока смотрим, поддерживаем, помогаем. От этого зависит благополучие каждого украинца на следующие 5 лет. А твои дрышли безысходны и непродуктивны.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:16

Как-то странно говорить про законность и при этом нарушать Закон :roll:

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