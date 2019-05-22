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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2969297029712972>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 153
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
48
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:03

  холява написав:
  pirat-d написав:
  холява написав:
Я ,даже через телевизор чую запах говна ,исходящий от этой ВР.
И не только от страха лишиться кормушки , но и быть сидельцем.
Так что купаясь в реалиях законов и ВР нельзя не запачкать руки о говно ,которое выносишь ....
Семинарист Холява ))))


а как это говно оказалось в ВР?! Это же зеркало нашего общества. Все по процедуре, прошли выборы, украинский лохторат высказался и все они попали в ВР. Хотите сказать, что следующая ВР будет кардинально другой!?))) откуда ей взяться?! Скорость эволюции общества очень низкая, мы получим те же яйца только в профиль. Очень хочу послушать вас, через 2-3 года после выборов.
Сейчас просто ломают ВР под себя, под абсолютную власть для марионетки Голобородьки (кстати почему на велике только Ляшко приехал?))). С одной стороны только в плюс: при любых последующий раскладах нечего будет сказать - "это происки недоброжелателей"... хотя нашему нріду, снимут ещё пару-тройку эпичных роликов и всё обоснуют.



Редко встретишь человека разбирающегося в психологии.....
Помните , как дважды судимого выбирал этот народ,вот так и эти депутаты в ВР попали .
Я доживу , эти 2-3 года и обязательно обсужу с Вами эту тему ....

кого народ тільки не вибирав...
так що цим пан хотів сказати? що цього разу народ вгадав і, нарешті, зірвав джек-пот?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:06

  antey1969 написав:
  Doctor написав:Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії президентський законопроект про зміну виборчого законодавства. За тільки 127 депутатів.

https://24tv.ua/verhovna_rada_ne_vklyuc ... o_n1156735

Вобщем-то все, как и предполагалось.
Зе будет на протяжении двух месяцев методично бомбить Раду заведомо непроходными законопроектами.
Если приймут хоть что-то - команда Зе немедленно запишет это себе в актив.
Если нет - еще лучше, можно смело говорить, что старая злочинная Рада стоит на страже коррупции.
Хоть так, хоть сяк, но Зе получает в любом случае профит.

час іде, пройде 100 днів, а результату пшик, прихильників "слуг народу", глянеш і не 30%, а 7..8%
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:13

  flyman написав:......
заодно винести питання про НАТО та ЄС, 75% хом"якчів будуть проти.

1. Вы уверены?
Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь.
2. Если даже так, Вы считаете правильным вступать в какие-то организации, если подавляющее большинство народа против них?

P.s. "Хомячки" в адрес народа оставляю на Вашей совести. Полагаю, она выдержит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:28

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ. Стаття 66. Пункт 2.

При всій моїй повазі до вас, але дана стаття скасована, як і глава 12 та 13 розділу III регламенту ВР на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010 і № 2600-VI від 08.10.2010.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17
Механізму правового припинення коаліції на сьогодні не прописано взагалі...
Востаннє редагувалось Doctor в Чет 23 тра, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Doctor
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:34

  freeze написав:
  pesikot написав:Де-юре (юридически) не зафиксирован факт отсутствия коалиции, Значит, она была.


Дурдом. Вам явно не преподавали в ВУЗе такую науку как логику, хотя вы вряд ли там учились.
Не зафиксирован факт создания и наличия коалиции, значит ее не было.
Так понятно ?

зато в клоунів з логікою повний комлект, гагага
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:41

  Ukrainian написав:Нормально почав Зеленский ; тепер йому головне побільше депутатів по мажоритарних протягнути.
Скиньте список тих хто голосував проти змін до виборчого законодавства

відчувається хороша школа хупси від ІВ
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:46

Анатолій Гриценко
Вчера в 07:13 ·

Новий НГШ. Отримав чимало Ваших листів з проханням прокоментувати призначення генерала Хомчака начальником Генштабу. Не можу сказати, що добре знаю цього офіцера особисто, адже я залишив роботу в Міноборони майже 12 років тому. Тоді я призначив Хомчака командиром бригади і спілкування було епізодичним. Від військових, думку яких шаную, Хомчак загалом отримав більше позитивних оцінок. Ідучи на президентські вибори, я сам розглядав Хомчака одним із трьох офіцерів - кандидатів на призначення начальником Генштабу. Сподіваюся, генерал Хомчак гідно служитиме державі на цьому високому посту. Бажаю йому успіху!

https://www.facebook.com/Grytsenko.Anat ... ?__tn__=-R
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:51

Петиція за відставку Президента України Володимира Зеленського
https://petition.president.gov.ua/petition/53360

За добу майже 14000 голосів з 25000 необхідних

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avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:53

  avax написав:Петиція за відставку Президента України Володимира Зеленського
https://petition.president.gov.ua/petition/53360

За добу майже 14000 голосів з 25000 необхідних

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Хіба є таке поняття, як "відставка Президента"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:54

  ЛАД написав:
  flyman написав:......
заодно винести питання про НАТО та ЄС, 75% хом"якчів будуть проти.

1. Вы уверены?
Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь.
2. Если даже так, Вы считаете правильным вступать в какие-то организации, если подавляющее большинство народа против них?

P.s. "Хомячки" в адрес народа оставляю на Вашей совести. Полагаю, она выдержит.

тоді сумно, якщо 75% народа за тайгу (тим часом в ольгіно леди-зеди потирають від задоволення лапки),
хом"ячки вибирали і двічі несудимого, потім його скидали, так що совість ще за це має переживати, що хом"ячки не знають чого хочуть ?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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