Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
холява написав: Я ,даже через телевизор чую запах говна ,исходящий от этой ВР. И не только от страха лишиться кормушки , но и быть сидельцем. Так что купаясь в реалиях законов и ВР нельзя не запачкать руки о говно ,которое выносишь .... Семинарист Холява ))))
а как это говно оказалось в ВР?! Это же зеркало нашего общества. Все по процедуре, прошли выборы, украинский лохторат высказался и все они попали в ВР. Хотите сказать, что следующая ВР будет кардинально другой!?))) откуда ей взяться?! Скорость эволюции общества очень низкая, мы получим те же яйца только в профиль. Очень хочу послушать вас, через 2-3 года после выборов. Сейчас просто ломают ВР под себя, под абсолютную власть для марионетки Голобородьки (кстати почему на велике только Ляшко приехал?))). С одной стороны только в плюс: при любых последующий раскладах нечего будет сказать - "это происки недоброжелателей"... хотя нашему нріду, снимут ещё пару-тройку эпичных роликов и всё обоснуют.
Редко встретишь человека разбирающегося в психологии..... Помните , как дважды судимого выбирал этот народ,вот так и эти депутаты в ВР попали . Я доживу , эти 2-3 года и обязательно обсужу с Вами эту тему ....
кого народ тільки не вибирав... так що цим пан хотів сказати? що цього разу народ вгадав і, нарешті, зірвав джек-пот?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вобщем-то все, как и предполагалось. Зе будет на протяжении двух месяцев методично бомбить Раду заведомо непроходными законопроектами. Если приймут хоть что-то - команда Зе немедленно запишет это себе в актив. Если нет - еще лучше, можно смело говорить, что старая злочинная Рада стоит на страже коррупции. Хоть так, хоть сяк, но Зе получает в любом случае профит.
час іде, пройде 100 днів, а результату пшик, прихильників "слуг народу", глянеш і не 30%, а 7..8%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
andrijk777 написав:РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ. Стаття 66. Пункт 2.
При всій моїй повазі до вас, але дана стаття скасована, як і глава 12 та 13 розділу III регламенту ВР на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010 і № 2600-VI від 08.10.2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 Механізму правового припинення коаліції на сьогодні не прописано взагалі...
Востаннє редагувалось Doctor в Чет 23 тра, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Де-юре (юридически) не зафиксирован факт отсутствия коалиции, Значит, она была.
Дурдом. Вам явно не преподавали в ВУЗе такую науку как логику, хотя вы вряд ли там учились. Не зафиксирован факт создания и наличия коалиции, значит ее не было. Так понятно ?
зато в клоунів з логікою повний комлект, гагага
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ukrainian написав:Нормально почав Зеленский ; тепер йому головне побільше депутатів по мажоритарних протягнути. Скиньте список тих хто голосував проти змін до виборчого законодавства
відчувається хороша школа хупси від ІВ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Новий НГШ. Отримав чимало Ваших листів з проханням прокоментувати призначення генерала Хомчака начальником Генштабу. Не можу сказати, що добре знаю цього офіцера особисто, адже я залишив роботу в Міноборони майже 12 років тому. Тоді я призначив Хомчака командиром бригади і спілкування було епізодичним. Від військових, думку яких шаную, Хомчак загалом отримав більше позитивних оцінок. Ідучи на президентські вибори, я сам розглядав Хомчака одним із трьох офіцерів - кандидатів на призначення начальником Генштабу. Сподіваюся, генерал Хомчак гідно служитиме державі на цьому високому посту. Бажаю йому успіху!
flyman написав:...... заодно винести питання про НАТО та ЄС, 75% хом"якчів будуть проти.
1. Вы уверены? Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь. 2. Если даже так, Вы считаете правильным вступать в какие-то организации, если подавляющее большинство народа против них?
P.s. "Хомячки" в адрес народа оставляю на Вашей совести. Полагаю, она выдержит.
тоді сумно, якщо 75% народа за тайгу (тим часом в ольгіно леди-зеди потирають від задоволення лапки), хом"ячки вибирали і двічі несудимого, потім його скидали, так що совість ще за це має переживати, що хом"ячки не знають чого хочуть ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.