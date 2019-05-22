холява написав:

Я ,даже через телевизор чую запах говна ,исходящий от этой ВР.

И не только от страха лишиться кормушки , но и быть сидельцем.

Так что купаясь в реалиях законов и ВР нельзя не запачкать руки о говно ,которое выносишь ....

Семинарист Холява )))) Я ,даже через телевизор чую запах говна ,исходящий от этой ВР.И не только от страха лишиться кормушки , но и быть сидельцем.Так что купаясь в реалиях законов и ВР нельзя не запачкать руки о говно ,которое выносишь ....Семинарист Холява ))))

а как это говно оказалось в ВР?! Это же зеркало нашего общества. Все по процедуре, прошли выборы, украинский лохторат высказался и все они попали в ВР. Хотите сказать, что следующая ВР будет кардинально другой!?))) откуда ей взяться?! Скорость эволюции общества очень низкая, мы получим те же яйца только в профиль. Очень хочу послушать вас, через 2-3 года после выборов.Сейчас просто ломают ВР под себя, под абсолютную власть для марионетки Голобородьки (кстати почему на велике только Ляшко приехал?))). С одной стороны только в плюс: при любых последующий раскладах нечего будет сказать - "это происки недоброжелателей"... хотя нашему нріду, снимут ещё пару-тройку эпичных роликов и всё обоснуют.