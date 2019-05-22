Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерті.
ЛАД написав:Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь.
Правильно що сумніваєтесь. На сьогодні, а точніше після анексії Криму та прихованої російської агресії на сході країни, підтримка вступу в ЄС, а особливо в НАТО, виросла в рази. Не можу зараз найти останні дані соцопитувань по цих питаннях, може підкорегую потім свій пост, але за вступ в ЄС виступає доволі достатня кількість українців, від 50 до 57%, за вступ до НАТО близько 40-46% Тому писати що
ЛАД написав:подавляющее большинство народа против них
Libo написав:......... Абсолютно нормально. И перестать тут срать по этому поводу. АП должна быть чистой личной канцелярией президента и состоять из людей, которым президент полностью доверяет. Их задача следить за ситуацией в стране, докладывать президенту и вносить ему предложения для принятия решений. Всё. Это предыдущие президенты антиконституционно превратили её в теневой кабинет управления страной и микроменеджмента, в т.ч. и для личного обогащения. Если Зеленый и его кореша вернут работу АП в конституционное русло, то им риспект. Время покажет. Если не получится, то потом уже и будешь исходить на г. А пока смотрим, поддерживаем, помогаем. От этого зависит благополучие каждого украинца на следующие 5 лет. А твои дрышли безысходны и непродуктивны.
Редкий случай, когда полностью согласен с Libo. Жирный +.
тобто зе-філи і зе-біли "не бачать", що пан Богдан незаконно займає посаду? Це нормально, так? ______________
Цирк і коні:
"Ми хочемо замінити систему петицій, які не працюють, реальним впливом народного вето... Він працює у багатьох країнах. Якщо Верховна рада ухвалює закони 16 січня (скандальні диктаторські закони від 16 січня 2014 року, що обмежують права громадян. Нині їх скасовано. - Ред.), то за допомогою ІТ-технологій народ мобілізується і накладає вето. Для цього достатньо кожну бабцю в селі забезпечити смартфонами... Ми порахували з економістами, що вигідніше кожній бабці в селі купити смартфончик…", - заявив Стефанчук."
Интервью Полторака НВ "21 мая – после первой встречи с Зеленским, но до его решения о назначении нового главы Генштаба ВСУ."
— Президент может сделать хуже обороноспособность страны?
— Мое впечатление от первой встречи: он слушал, и он, думаю, что прислушивается к мнениям других. На сегодня, после первой встречи, не думаю, что он способен сделать хуже.
Главное, чтобы человек хотел учиться. Президент Украины – опытный человек в плане обучения, он учится очень хорошо. Я думаю, что он умный человек, и он не будет делать неправильных шагов. И есть люди, которые смогут посоветовать ему. ...
"На жаль, це було трохи дивне засідання Кабміну, коли одним пакетом були проголосовані рішення, які не були в Порядку денному і навіть не були озвучені з голосу. Деякі прийняті рішення, як потім виявилося, навіть не були в переліку питань, які розглядалися (і це зафіксовано)", - написав він.
Сергій Лещенко:
"Як виявилося, перед цим відбулося таємне засідання Кабміну, яке проходило за годину до цього. І там вони (члени Кабміну - ред.) розробляли план, як провести рішення в обхід позиції Зеленського. Схоже, що Кабмін під завісу свого терміну, за винятком декількох міністрів, став мовчазним (а хтось дуже активним) спільником Ріната Ахметова", - підсумував він.
Починають "надолужувати". Справи проти Порошенка Сьогодні, 12:30 Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Державне бюро розслідувань розпочали відкриття справ щодо правомірності дій екс-президента Петра Порошенка.
Не встиг Петро Порошенко залишити посаду президента, як проти нього посипалися кримінальні справи.
Порошенко всі розслідування пов'язує з підступами ворогів.
Корреспондент.net з'ясував, що загрожує колишньому гаранту. ...
Когда будет 13 миллионов, как при голосовании за Зеленского, тогда будет важно, а так детский садик Солнышко, дети не балуйтесь.
Да и текст петиции как говорил Добкин по-деб ильному написан. Мы считаем, что у вас нет поддержки 73 процента )) Кто считает? Несколько тысяч человек, подписавших)) Можно написать петицию, считаем клоунами первых подписантов, поспорю, что вторая петиция наберет гораздо больше голосов.