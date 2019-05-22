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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2969297029712972

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 153
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
48
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:01

  Faceless написав:
  avax написав:Петиція за відставку Президента України Володимира Зеленського
https://petition.president.gov.ua/petition/53360

За добу майже 14000 голосів з 25000 необхідних

Зображення

Хіба є таке поняття, як "відставка Президента"?


Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-v

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:07

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь.

Правильно що сумніваєтесь. На сьогодні, а точніше після анексії Криму та прихованої російської агресії на сході країни, підтримка вступу в ЄС, а особливо в НАТО, виросла в рази. Не можу зараз найти останні дані соцопитувань по цих питаннях, може підкорегую потім свій пост, але за вступ в ЄС виступає доволі достатня кількість українців, від 50 до 57%, за вступ до НАТО близько 40-46%
Тому писати що
  ЛАД написав:подавляющее большинство народа против них

є дещо не зовсім коректно)
Doctor
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:16

За кулісами цирку. Инвесторы негативно оценили назначения Зеленского https://korrespondent.net/business/4099 ... zelenskoho
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:16

Re: Політичні дискусії

Мене більше всього дивує , що 40 % - проти вступу в ЄС !
Не можу уявити - чому ...
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:22

  ЛАД написав:
  Libo написав:.........
Абсолютно нормально. И перестать тут срать по этому поводу.
АП должна быть чистой личной канцелярией президента и состоять из людей, которым президент полностью доверяет. Их задача следить за ситуацией в стране, докладывать президенту и вносить ему предложения для принятия решений. Всё.
Это предыдущие президенты антиконституционно превратили её в теневой кабинет управления страной и микроменеджмента, в т.ч. и для личного обогащения.
Если Зеленый и его кореша вернут работу АП в конституционное русло, то им риспект. Время покажет. Если не получится, то потом уже и будешь исходить на г.
А пока смотрим, поддерживаем, помогаем. От этого зависит благополучие каждого украинца на следующие 5 лет. А твои дрышли безысходны и непродуктивны.
8) 8) 8)

Редкий случай, когда полностью согласен с Libo. Жирный +.

тобто зе-філи і зе-біли "не бачать", що пан Богдан незаконно займає посаду?
Це нормально, так?
______________

Цирк і коні:

"Ми хочемо замінити систему петицій, які не працюють, реальним впливом народного вето... Він працює у багатьох країнах. Якщо Верховна рада ухвалює закони 16 січня (скандальні диктаторські закони від 16 січня 2014 року, що обмежують права громадян. Нині їх скасовано. - Ред.), то за допомогою ІТ-технологій народ мобілізується і накладає вето. Для цього достатньо кожну бабцю в селі забезпечити смартфонами... Ми порахували з економістами, що вигідніше кожній бабці в селі купити смартфончик…", - заявив Стефанчук."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3128468
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2019 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:24

  Ethereum написав:За кулісами цирку. Инвесторы негативно оценили назначения Зеленского https://korrespondent.net/business/4099 ... zelenskoho


Не за горами час, коли ми оплатимо цей цирк з клоунами, цей сра-ний всеукраїнський квартал - з своєї кишені. І добряче оплатимо. Надто дорогі і жадібні клоуни дорвались до влади!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:38

Интервью Полторака НВ "21 мая – после первой встречи с Зеленским, но до его решения о назначении нового главы Генштаба ВСУ."
— Президент может сделать хуже обороноспособность страны?

— Мое впечатление от первой встречи: он слушал, и он, думаю, что прислушивается к мнениям других. На сегодня, после первой встречи, не думаю, что он способен сделать хуже.

Главное, чтобы человек хотел учиться. Президент Украины – опытный человек в плане обучения, он учится очень хорошо. Я думаю, что он умный человек, и он не будет делать неправильных шагов. И есть люди, которые смогут посоветовать ему.
...

https://www.currenttime.tv/a/interview- ... 56428.html

У Зеленського звинуватили Кабмін у "роботі" на Ахметова
Сьогодні, 12:00

https://ua.korrespondent.net/business/f ... -akhmetova
Андрій Герус:
"На жаль, це було трохи дивне засідання Кабміну, коли одним пакетом були проголосовані рішення, які не були в Порядку денному і навіть не були озвучені з голосу. Деякі прийняті рішення, як потім виявилося, навіть не були в переліку питань, які розглядалися (і це зафіксовано)", - написав він.

Сергій Лещенко:
"Як виявилося, перед цим відбулося таємне засідання Кабміну, яке проходило за годину до цього. І там вони (члени Кабміну - ред.) розробляли план, як провести рішення в обхід позиції Зеленського. Схоже, що Кабмін під завісу свого терміну, за винятком декількох міністрів, став мовчазним (а хтось дуже активним) спільником Ріната Ахметова", - підсумував він.


Починають "надолужувати". Справи проти Порошенка
Сьогодні, 12:30
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Державне бюро розслідувань розпочали відкриття справ щодо правомірності дій екс-президента Петра Порошенка.

Не встиг Петро Порошенко залишити посаду президента, як проти нього посипалися кримінальні справи.

Порошенко всі розслідування пов'язує з підступами ворогів.

Корреспондент.net з'ясував, що загрожує колишньому гаранту.
...

https://ua.korrespondent.net/ukraine/40 ... poroshenka
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:41

Авторка “Схем” Наталія Седлецька: “Це не “лазівка в законі”, і не “юридична еквілібристика”. Вони просто на біле кажуть чорне.”
https://startko.co.ua/22/16/3941/kogan/
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:42

Через пару годин кількість підписів проти Зе- та Зе-команди сягне 25 000 чол!
За півдня!

https://petition.president.gov.ua/petit ... B2W6PxH4tE
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:57

Re: Політичні дискусії

Frant написав:Через пару годин кількість підписів проти Зе- та Зе-команди сягне 25 000 чол!
За півдня!

https://petition.president.gov.ua/petit ... B2W6PxH4tE



Когда будет 13 миллионов, как при голосовании за Зеленского, тогда будет важно, а так детский садик Солнышко, дети не балуйтесь.

Да и текст петиции как говорил Добкин по-деб ильному написан.
Мы считаем, что у вас нет поддержки 73 процента )) Кто считает? Несколько тысяч человек, подписавших))
Можно написать петицию, считаем клоунами первых подписантов, поспорю, что вторая петиция наберет гораздо больше голосов.
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