Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерті.
А что ж вы следующую статью "не заметили"?
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Libo писал(а): ......... Абсолютно нормально. И перестать тут срать по этому поводу. АП должна быть чистой личной канцелярией президента и состоять из людей, которым президент полностью доверяет. Их задача следить за ситуацией в стране, докладывать президенту и вносить ему предложения для принятия решений. Всё. Это предыдущие президенты антиконституционно превратили её в теневой кабинет управления страной и микроменеджмента, в т.ч. и для личного обогащения. Если Зеленый и его кореша вернут работу АП в конституционное русло, то им риспект. Время покажет. Если не получится, то потом уже и будешь исходить на г. А пока смотрим, поддерживаем, помогаем. От этого зависит благополучие каждого украинца на следующие 5 лет. А твои дрышли безысходны и непродуктивны.
Редкий случай, когда полностью согласен с Libo. Жирный +.
тобто зе-філи і зе-біли "не бачать", що пан Богдан незаконно займає посаду? Це нормально, так? ______________
23 травня 2019 Мін'юст заявив, що не може оскаржити призначення люстрованного Богдана главою АП ... "Додатково повідомляємо, що у рішенні Палати Верховного Суду від 15.03.2018 по справі № 800/414/17 за позовом Міністерства юстиції України до Вищої ради правосуддя про визнання протиправним та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії Верховний Суд зазначив, що Мін'юст не наділений повноваженнями щодо звернення з позовом до суду при забезпеченні проведення перевірки, передбаченої Законом, оскільки таке право прямо не зазначено у Положенні про Міністерство юстиції України" ... Мін'юст підкреслює, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
Також міністерство пояснило, що імені Богдана немає в Єдиному державному реєстрі люстрованних осіб, тому що він був звільнений з посади урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики до набрання чинності закону про люстрацію. ...
От мені весь час цікаво - наприклад про Богдана - якщо його призначили з явним порушенням закону - чому про це говорять або якісь журналісти , або взагалі "співчуваючі" ? Що - немає юристів , які це зразу бачать і можуть в прямому ефірі сказати ? Бояться всі ? Чи це просто не так ? Ну і хтось чув про таку посаду раніше - Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики ? Чому вона потрапила в перелік закону про люстрацію ?
Востаннє редагувалось Puente в Чет 23 тра, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:От мені весь час цікаво - наприклад про Богдана - якщо його призначили з явним порушенням закону - чому про це говорять або якісь журналісти , або взагалі "співчуваючі" ? Що - немає юристів , які це зразу бачать і можуть в прямому ефірі сказати ? Бояться всі ? Чи це просто не так ?
Эта подойдет?
Чи має Андрій Богдан законне право бути головою АП: коментар Мін'юсту 22 травня ... колишня директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко ... Вона наголосила, що у 2016 році Мін'юст робив звіт про роботу і реєстри людей на посадах різних органах, на яких розповсюджується такі заборони.
В цьому звіті Андрій Богдан є. Проте його немає в люстраційному реєстрі осіб, до яких вже застосовані заборони, бо туди включаються тільки ті особи, які були звільнені з посади у зв’язку з законом про очищення влади, – відповіла Козаченко. ...
Puente написав:От мені весь час цікаво - наприклад про Богдана - якщо його призначили з явним порушенням закону - чому про це говорять або якісь журналісти , або взагалі "співчуваючі" ? Що - немає юристів , які це зразу бачать і можуть в прямому ефірі сказати ? Бояться всі ? Чи це просто не так ?
Эта подойдет?
Чи має Андрій Богдан законне право бути головою АП: коментар Мін'юсту 22 травня ... колишня директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко ... Вона наголосила, що у 2016 році Мін'юст робив звіт про роботу і реєстри людей на посадах різних органах, на яких розповсюджується такі заборони.
В цьому звіті Андрій Богдан є. Проте його немає в люстраційному реєстрі осіб, до яких вже застосовані заборони, бо туди включаються тільки ті особи, які були звільнені з посади у зв’язку з законом про очищення влади, – відповіла Козаченко. ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
yanyura Та такі варіанти і я бачив - офіційно що хто сказати може ? Чи просто немає смислу - це так як про законність розпуску Ради - нібито і є порушення , але нібито і має право ... Юристи ... О - це все тому , що є ще Закон про державну службу , а там написано : 3. Дія цього Закону не поширюється на: 1) Президента України; 2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників; 3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;.....
Коротше кажучи - це такі собі юридичні ігри - якими нам голову морочать ...
flyman Та ладно - он вона що говорить : В цьому звіті Андрій Богдан є. Проте його немає в люстраційному реєстрі осіб, до яких вже застосовані заборони, бо туди включаються тільки ті особи, які були звільнені з посади у зв’язку з законом про очищення влади, – відповіла Козаченко. https://24tv.ua/ukrayina_tag1119 І там же далі : Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.
Puente написав:є ще Закон про державну службу , а там написано :
Puente написав:3. Дія цього Закону не поширюється на:
Puente написав:2) Главу Адміністрації Президента України
Виникає тоді логічне запитання - чому ця посада згадується в Законі про очищення влади? Цитую - Стаття 2. Посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації) 1. Заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо: 5) Глави Адміністрації Президента України
andrijk777 написав:РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ. Стаття 66. Пункт 2.
При всій моїй повазі до вас, але дана стаття скасована, як і глава 12 та 13 розділу III регламенту ВР на підставі Закону № 2600-VI від 08.10.2010 і № 2600-VI від 08.10.2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 Механізму правового припинення коаліції на сьогодні не прописано взагалі...
Дійсно. В новому регламенті взагалі не згадується слово коаліція. Але ж в конституції прямо написано:
Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Це просто жесть, яка дира в законі. Тепер подивимось дата прийняття регламенту: 10 лютого 2010 року Тобто коли Янукович вже був обраний, але не вступив на посаду(по аналогії між іншим, як Порошенко). Очевидно, закон прийняли "під Януковича". Щоб Яник міг, коли захоче розпустити Раду. А скористався цією "уловкою" Зеленський. Цей зек ще нам довго буде аукатись?