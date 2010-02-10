Додано: Чет 23 тра, 2019 16:30

Doctor написав: andrijk777 написав: Тепер подивимось дата прийняття регламенту:

10 лютого 2010 року

Тобто коли Янукович вже був обраний Тепер подивимось дата прийняття регламенту:10 лютого 2010 рокуТобто коли Янукович вже був обраний

Так, ті статті та глави були відмінені щоб була можливість сформувати коаліцію не тільки з фракцій (так було з самого початку), а в тому числі і з мажоритарниками. Зміни внесли, тобто видалили, а нового взамін немає нічого по сьогоднішній день. Може забули навмисне?) На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками.... Так, ті статті та глави були відмінені щоб була можливість сформувати коаліцію не тільки з фракцій (так було з самого початку), а в тому числі і з мажоритарниками. Зміни внесли, тобто видалили, а нового взамін немає нічого по сьогоднішній день. Може забули навмисне?) На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками....

На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками....

Може забули навмисне?

Тут ви не праві.По-перше, мажоритарники можуть вільно входити і виходити з фракцій(по-моєму).І головне - в конституції чітко написано:Можливо під "мажоритарниками" ви мали на увазі "позафракційні". В цьому випадку просто видалення статті нічого не дає. А веде тільки до плутанини!А хіба десь є чи була така вимога? По-моєму ви плутаєте "фракції" і "партії(партійні списки)".Звичайно що навмисне. Це фактично елементарний спосіб розпуску Ради. Без цієї статті можна ж тупо сказати що коаліції немає і розпустити Раду. Що і зробив Зе.Для мене очевидно що це був спроба(один з багатьох кроків) Януковича узурпувати владу. В 2010 році він себе страхував від майдану(зразка 2004