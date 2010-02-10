Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Doctor написав:freeze Якщо брати конкретно Богдана, то хоча я і не є палким прихильником Зе, але призначений він з дотриманням чинного законодавства. Просто наші парламентарі як завжди коли приймають щось нове, то ламають старе. Якщо в прийнятому чи внесених змінах Закону про державну службу виключили посаду Главу Адміністрації Президента України з під його дії, то логічно було б внести зміни і в Закон про очищення влади (люстрації). Тоді і запитань не було б. А так зараз противники Зе апелюють до ст 3 п 5 Закону про очищення, а прихильники - до ст 3 п 3 Закону про державну службу.
Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.
Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации
freeze написав:Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.
Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации
Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима?
andrijk777 написав:Тепер подивимось дата прийняття регламенту: 10 лютого 2010 року Тобто коли Янукович вже був обраний
Так, ті статті та глави були відмінені щоб була можливість сформувати коаліцію не тільки з фракцій (так було з самого початку), а в тому числі і з мажоритарниками. Зміни внесли, тобто видалили, а нового взамін немає нічого по сьогоднішній день. Може забули навмисне?) На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками....
Тут ви не праві. По-перше, мажоритарники можуть вільно входити і виходити з фракцій(по-моєму). І головне - в конституції чітко написано: Коаліція депутатських фракцій. Можливо під "мажоритарниками" ви мали на увазі "позафракційні". В цьому випадку просто видалення статті нічого не дає. А веде тільки до плутанини!
На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками....
А хіба десь є чи була така вимога? По-моєму ви плутаєте "фракції" і "партії(партійні списки)".
Може забули навмисне?
Звичайно що навмисне. Це фактично елементарний спосіб розпуску Ради. Без цієї статті можна ж тупо сказати що коаліції немає і розпустити Раду. Що і зробив Зе. Для мене очевидно що це був спроба(один з багатьох кроків) Януковича узурпувати владу. В 2010 році він себе страхував від майдану(зразка 2004 )
Doctor написав:freeze Якщо брати конкретно Богдана, то хоча я і не є палким прихильником Зе, але призначений він з дотриманням чинного законодавства. Просто наші парламентарі як завжди коли приймають щось нове, то ламають старе. Якщо в прийнятому чи внесених змінах Закону про державну службу виключили посаду Главу Адміністрації Президента України з під його дії, то логічно було б внести зміни і в Закон про очищення влади (люстрації). Тоді і запитань не було б. А так зараз противники Зе апелюють до ст 3 п 5 Закону про очищення, а прихильники - до ст 3 п 3 Закону про державну службу.
Якщо закон містить нелогічні положення, які доцільно було б скасувати, то це є підставою для ігнорування такого закону, я правильно зрозумів? А це для всіх так можно, чи тільки для людей Коломойського? Ще раз - призначення відбулося з порушенням законодавства. Перелік посад, щодо яких застосовується заборона, наведений в самому законі, і не обмежується державними посадами. Чи було б доцільно виключити цю посаду з переліку одночасно з виведенням її із категорії державних посад, немає значення, бо ця посада не виключена з переліку, тому дія закону на неї поширюється, тому призначення відбулось із порушенням цього закону з боку президента. Чекаємо на виконання передвиборчої обіцянки піти у відставку одразу, як тільки він порушить закон.
M-Audio написав:Цей перелік є вичерпним і самостійним, він не обмежується переліком посад, визначених законом про державну службу, хоча і включає ці посади як частину. Тобто приналежність посади до державних чи відсутність такої приналежності не має значення в контексті цього закону, якщо ця посада прямо зазначена як така, на яку дія цього закону розповсюджується.
Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі. Чіткий перелік цих посад наводиться нижче https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168 ... 7qNVo1a63k Але поскільки Законом про державну службу, посаду Глави Адміністрації Президента було виведено з під дії цього закону, то народні депутати створили можливість для політико-правової спекуляції по цьому питанню.
freeze написав:Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.
Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации
Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима?
Без понятия. Если Президенту оказывается дано право поцелуем в лоб освобождать от люстрации, то все остальное уже малозначимо. Или он поцелуем на камеру освободил, или сказал, что поцеловал без камер вчера. Напомним, что не все Указы публикуются. В частности пару скандальных повышений в званиях уже в мае от Порошенко, выяснились только с неожиданным появлением этих персонажей с дополнительными звездочками на погонах.
M-Audio написав:Цей перелік є вичерпним і самостійним, він не обмежується переліком посад, визначених законом про державну службу, хоча і включає ці посади як частину. Тобто приналежність посади до державних чи відсутність такої приналежності не має значення в контексті цього закону, якщо ця посада прямо зазначена як така, на яку дія цього закону розповсюджується.
Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі. Чіткий перелік цих посад наводиться нижче https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168 ... 7qNVo1a63k Але поскільки Законом про державну службу, посаду Глави Адміністрації Президента було виведено з під дії цього закону, то народні депутати створили можливість для політико-правової спекуляції по цьому питанню.
В законодавстві стільки таких "можливостей", що їх вирішення вже давно не є правовою проблемою. В даному випадку ст.1 закону декларує загальні принципи і сферу дії закону, а ст.2 дає чітке визначення меж застосування цього закону. Тобто, в межах цього закону всі перелічені посади є, згідно з визначенням, "посадами в органах державної влади та органах місцевого самоврядування". Навіть якщо все інше законодавство не визнає ці посади як державні. Але зворотнє не вірно, тож наявність посади в цьому списку не робить посаду державною для будь-яких іншіх застосувань, окрім цього закону. Тобто, чи є ця посада державною згідно з законом про державну службу, чи ні, але для закону про очищення влади - так, ця посада є державною (я свідомо спростив назви і терміни), і на неї поширюється дія закону.
freeze написав:Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.
Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации
Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима?
Без понятия. Если Президенту оказывается дано право поцелуем в лоб освобождать от люстрации, то все остальное уже малозначимо. Или он поцелуем на камеру освободил, или сказал, что поцеловал без камер вчера.
Вообще-то президенту дано право освобождать от люстрации далеко не всех, и в том же законе есть перечень, кого именно. Персонаж, из-за которого весь сыр-бор, в этот перечень не попадает. Да и необходимость соблюдать порядок тоже никто не отменял.
Starikan написав: Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста. Это не обслуга, а представители населения во власти. Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа. Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике". Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище.
Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%?
Именем тех, кто их избрал в 2014 (к Кабмину это вообще не относится - это менеджеры, назначаемые ВР). Или перевыборы нужно назначать по результатам соцопросов? Давайте тогда вернемся к практике избрания директоров на общем собрании коллективов.