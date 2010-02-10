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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 29732974297529762977>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 154
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
39
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
49
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:26

Re: Політичні дискусії

Doctor написав:freeze
Якщо брати конкретно Богдана, то хоча я і не є палким прихильником Зе, але призначений він з дотриманням чинного законодавства. Просто наші парламентарі як завжди коли приймають щось нове, то ламають старе. Якщо в прийнятому чи внесених змінах Закону про державну службу виключили посаду Главу Адміністрації Президента України з під його дії, то логічно було б внести зміни і в Закон про очищення влади (люстрації). Тоді і запитань не було б. А так зараз противники Зе апелюють до ст 3 п 5 Закону про очищення, а прихильники - до ст 3 п 3 Закону про державну службу.


Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.

Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:29

  Долярчик написав:.... пілять! - ну дайте ЛЮДИНІ хоч рік попрацювати, а вже тоді робіть висновки!!!
#пецьодрочеригрьобані!


Чего Вы нервничаете - наоборот, это шанс Зеленскому пропиариться тщательно рассмотрев эту петицию и отклонив под любым предлогом (30 тысяч - это меньше чем 73% например).

А люди потом будут говорить "он все делает прозрачно - рассматривает даже те петиции которые ему неприятны" :roll:

Это плюс к рейтингу! :lol:
katso
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:30

  freeze написав:Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.

Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации

Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:30

  Doctor написав:
  andrijk777 написав:Тепер подивимось дата прийняття регламенту:
10 лютого 2010 року
Тобто коли Янукович вже був обраний

Так, ті статті та глави були відмінені щоб була можливість сформувати коаліцію не тільки з фракцій (так було з самого початку), а в тому числі і з мажоритарниками. Зміни внесли, тобто видалили, а нового взамін немає нічого по сьогоднішній день. Може забули навмисне?) На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками....

Тут ви не праві.
По-перше, мажоритарники можуть вільно входити і виходити з фракцій(по-моєму).
І головне - в конституції чітко написано: Коаліція депутатських фракцій.
Можливо під "мажоритарниками" ви мали на увазі "позафракційні". В цьому випадку просто видалення статті нічого не дає. А веде тільки до плутанини!
На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками....
А хіба десь є чи була така вимога? По-моєму ви плутаєте "фракції" і "партії(партійні списки)".
Може забули навмисне?
Звичайно що навмисне. Це фактично елементарний спосіб розпуску Ради. Без цієї статті можна ж тупо сказати що коаліції немає і розпустити Раду. Що і зробив Зе.
Для мене очевидно що це був спроба(один з багатьох кроків) Януковича узурпувати владу. В 2010 році він себе страхував від майдану(зразка 2004 :) )
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:37

  Doctor написав:freeze
Якщо брати конкретно Богдана, то хоча я і не є палким прихильником Зе, але призначений він з дотриманням чинного законодавства. Просто наші парламентарі як завжди коли приймають щось нове, то ламають старе. Якщо в прийнятому чи внесених змінах Закону про державну службу виключили посаду Главу Адміністрації Президента України з під його дії, то логічно було б внести зміни і в Закон про очищення влади (люстрації). Тоді і запитань не було б. А так зараз противники Зе апелюють до ст 3 п 5 Закону про очищення, а прихильники - до ст 3 п 3 Закону про державну службу.

Якщо закон містить нелогічні положення, які доцільно було б скасувати, то це є підставою для ігнорування такого закону, я правильно зрозумів? А це для всіх так можно, чи тільки для людей Коломойського?
Ще раз - призначення відбулося з порушенням законодавства. Перелік посад, щодо яких застосовується заборона, наведений в самому законі, і не обмежується державними посадами. Чи було б доцільно виключити цю посаду з переліку одночасно з виведенням її із категорії державних посад, немає значення, бо ця посада не виключена з переліку, тому дія закону на неї поширюється, тому призначення відбулось із порушенням цього закону з боку президента. Чекаємо на виконання передвиборчої обіцянки піти у відставку одразу, як тільки він порушить закон.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:38

Re: Політичні дискусії

  M-Audio написав:Цей перелік є вичерпним і самостійним, він не обмежується переліком посад, визначених законом про державну службу, хоча і включає ці посади як частину. Тобто приналежність посади до державних чи відсутність такої приналежності не має значення в контексті цього закону, якщо ця посада прямо зазначена як така, на яку дія цього закону розповсюджується.

Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі. Чіткий перелік цих посад наводиться нижче
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168 ... 7qNVo1a63k
Але поскільки Законом про державну службу, посаду Глави Адміністрації Президента було виведено з під дії цього закону, то народні депутати створили можливість для політико-правової спекуляції по цьому питанню.
Doctor
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 16:39

Re: Політичні дискусії

M-Audio написав:
  freeze написав:Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.

Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации

Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима?



Без понятия. Если Президенту оказывается дано право поцелуем в лоб освобождать от люстрации, то все остальное уже малозначимо.
Или он поцелуем на камеру освободил, или сказал, что поцеловал без камер вчера.
Напомним, что не все Указы публикуются. В частности пару скандальных повышений в званиях уже в мае от Порошенко, выяснились только с неожиданным появлением этих персонажей с дополнительными звездочками на погонах.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:06

  Doctor написав:
  M-Audio написав:Цей перелік є вичерпним і самостійним, він не обмежується переліком посад, визначених законом про державну службу, хоча і включає ці посади як частину. Тобто приналежність посади до державних чи відсутність такої приналежності не має значення в контексті цього закону, якщо ця посада прямо зазначена як така, на яку дія цього закону розповсюджується.

Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі. Чіткий перелік цих посад наводиться нижче
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168 ... 7qNVo1a63k
Але поскільки Законом про державну службу, посаду Глави Адміністрації Президента було виведено з під дії цього закону, то народні депутати створили можливість для політико-правової спекуляції по цьому питанню.

В законодавстві стільки таких "можливостей", що їх вирішення вже давно не є правовою проблемою. В даному випадку ст.1 закону декларує загальні принципи і сферу дії закону, а ст.2 дає чітке визначення меж застосування цього закону. Тобто, в межах цього закону всі перелічені посади є, згідно з визначенням, "посадами в органах державної влади та органах місцевого самоврядування". Навіть якщо все інше законодавство не визнає ці посади як державні. Але зворотнє не вірно, тож наявність посади в цьому списку не робить посаду державною для будь-яких іншіх застосувань, окрім цього закону.
Тобто, чи є ця посада державною згідно з законом про державну службу, чи ні, але для закону про очищення влади - так, ця посада є державною (я свідомо спростив назви і терміни), і на неї поширюється дія закону.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:12

  freeze написав:
M-Audio написав:
  freeze написав:Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.

Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации

Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима?



Без понятия. Если Президенту оказывается дано право поцелуем в лоб освобождать от люстрации, то все остальное уже малозначимо.
Или он поцелуем на камеру освободил, или сказал, что поцеловал без камер вчера.

Вообще-то президенту дано право освобождать от люстрации далеко не всех, и в том же законе есть перечень, кого именно. Персонаж, из-за которого весь сыр-бор, в этот перечень не попадает. Да и необходимость соблюдать порядок тоже никто не отменял.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:17

  zРадио написав:
  Starikan написав: Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.
Это не обслуга, а представители населения во власти.
Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.
Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".
Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище.
Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%?

Именем тех, кто их избрал в 2014 (к Кабмину это вообще не относится - это менеджеры, назначаемые ВР).
Или перевыборы нужно назначать по результатам соцопросов?
Давайте тогда вернемся к практике избрания директоров на общем собрании коллективов.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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