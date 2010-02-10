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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 29732974297529762977> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 154 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 39 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 49 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 50 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 154 Додано: Чет 23 тра, 2019 16:26 Re: Політичні дискусії Doctor написав: freeze

Якщо брати конкретно Богдана, то хоча я і не є палким прихильником Зе, але призначений він з дотриманням чинного законодавства. Просто наші парламентарі як завжди коли приймають щось нове, то ламають старе. Якщо в прийнятому чи внесених змінах Закону про державну службу виключили посаду Главу Адміністрації Президента України з під його дії, то логічно було б внести зміни і в Закон про очищення влади (люстрації). Тоді і запитань не було б. А так зараз противники Зе апелюють до ст 3 п 5 Закону про очищення, а прихильники - до ст 3 п 3 Закону про державну службу.



Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.



Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации freeze 4 Повідомлень: 11542 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 16:29 Долярчик написав: .... пілять! - ну дайте ЛЮДИНІ хоч рік попрацювати, а вже тоді робіть висновки!!!

#пецьодрочеригрьобані! .... пілять! -



Чего Вы нервничаете - наоборот, это шанс Зеленскому пропиариться тщательно рассмотрев эту петицию и отклонив под любым предлогом (30 тысяч - это меньше чем 73% например).



А люди потом будут говорить "он все делает прозрачно - рассматривает даже те петиции которые ему неприятны"



Это плюс к рейтингу! Чего Вы нервничаете - наоборот, это шанс Зеленскому пропиариться тщательно рассмотрев эту петицию и отклонив под любым предлогом (30 тысяч - это меньше чем 73% например).А люди потом будут говорить "он все делает прозрачно - рассматривает даже те петиции которые ему неприятны"Это плюс к рейтингу! katso

Повідомлень: 444 З нами з: 16.05.12 Подякував: 85 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 16:30 freeze написав: Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.



Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации

Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима? Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима? M-Audio Повідомлень: 1558 З нами з: 23.03.11 Подякував: 250 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 16:30 Doctor написав: andrijk777 написав: Тепер подивимось дата прийняття регламенту:

10 лютого 2010 року

Тобто коли Янукович вже був обраний Тепер подивимось дата прийняття регламенту:10 лютого 2010 рокуТобто коли Янукович вже був обраний

Так, ті статті та глави були відмінені щоб була можливість сформувати коаліцію не тільки з фракцій (так було з самого початку), а в тому числі і з мажоритарниками. Зміни внесли, тобто видалили, а нового взамін немає нічого по сьогоднішній день. Може забули навмисне?) На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками.... Так, ті статті та глави були відмінені щоб була можливість сформувати коаліцію не тільки з фракцій (так було з самого початку), а в тому числі і з мажоритарниками. Зміни внесли, тобто видалили, а нового взамін немає нічого по сьогоднішній день. Може забули навмисне?) На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками....

Тут ви не праві.

По-перше, мажоритарники можуть вільно входити і виходити з фракцій(по-моєму).

І головне - в конституції чітко написано: Коаліція депутатських фракцій.

Можливо під "мажоритарниками" ви мали на увазі "позафракційні". В цьому випадку просто видалення статті нічого не дає. А веде тільки до плутанини!

На майбутнє ніхто тоді не міг гарантувати, що сформує коаліцію тільки за партійними списками.... А хіба десь є чи була така вимога? По-моєму ви плутаєте "фракції" і "партії(партійні списки)".

Може забули навмисне? Звичайно що навмисне. Це фактично елементарний спосіб розпуску Ради. Без цієї статті можна ж тупо сказати що коаліції немає і розпустити Раду. Що і зробив Зе.

Для мене очевидно що це був спроба(один з багатьох кроків) Януковича узурпувати владу. В 2010 році він себе страхував від майдану(зразка 2004 ) Тут ви не праві.По-перше, мажоритарники можуть вільно входити і виходити з фракцій(по-моєму).І головне - в конституції чітко написано:Можливо під "мажоритарниками" ви мали на увазі "позафракційні". В цьому випадку просто видалення статті нічого не дає. А веде тільки до плутанини!А хіба десь є чи була така вимога? По-моєму ви плутаєте "фракції" і "партії(партійні списки)".Звичайно що навмисне. Це фактично елементарний спосіб розпуску Ради. Без цієї статті можна ж тупо сказати що коаліції немає і розпустити Раду. Що і зробив Зе.Для мене очевидно що це був спроба(один з багатьох кроків) Януковича узурпувати владу. В 2010 році він себе страхував від майдану(зразка 2004 andrijk777

Повідомлень: 1456 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 16:37 Doctor написав: freeze

Якщо брати конкретно Богдана, то хоча я і не є палким прихильником Зе, але призначений він з дотриманням чинного законодавства. Просто наші парламентарі як завжди коли приймають щось нове, то ламають старе. Якщо в прийнятому чи внесених змінах Закону про державну службу виключили посаду Главу Адміністрації Президента України з під його дії, то логічно було б внести зміни і в Закон про очищення влади (люстрації). Тоді і запитань не було б. А так зараз противники Зе апелюють до ст 3 п 5 Закону про очищення, а прихильники - до ст 3 п 3 Закону про державну службу. Якщо брати конкретно Богдана, то хоча я і не є палким прихильником Зе, але призначений він з дотриманням чинного законодавства. Просто наші парламентарі як завжди коли приймають щось нове, то ламають старе. Якщо в прийнятому чи внесених змінах Закону про державну службу виключили посаду Главу Адміністрації Президента України з під його дії, то логічно було б внести зміни і в Закон про очищення влади (люстрації). Тоді і запитань не було б. А так зараз противники Зе апелюють до ст 3 п 5 Закону про очищення, а прихильники - до ст 3 п 3 Закону про державну службу.

Якщо закон містить нелогічні положення, які доцільно було б скасувати, то це є підставою для ігнорування такого закону, я правильно зрозумів? А це для всіх так можно, чи тільки для людей Коломойського?

Ще раз - призначення відбулося з порушенням законодавства. Перелік посад, щодо яких застосовується заборона, наведений в самому законі, і не обмежується державними посадами. Чи було б доцільно виключити цю посаду з переліку одночасно з виведенням її із категорії державних посад, немає значення, бо ця посада не виключена з переліку, тому дія закону на неї поширюється, тому призначення відбулось із порушенням цього закону з боку президента. Чекаємо на виконання передвиборчої обіцянки піти у відставку одразу, як тільки він порушить закон. Якщо закон містить нелогічні положення, які доцільно було б скасувати, то це є підставою для ігнорування такого закону, я правильно зрозумів? А це для всіх так можно, чи тільки для людей Коломойського?Ще раз - призначення відбулося з порушенням законодавства. Перелік посад, щодо яких застосовується заборона, наведений в самому законі, і не обмежується державними посадами. Чи було б доцільно виключити цю посаду з переліку одночасно з виведенням її із категорії державних посад, немає значення, бо ця посада не виключена з переліку, тому дія закону на неї поширюється, тому призначення відбулось із порушенням цього закону з боку президента. Чекаємо на виконання передвиборчої обіцянки піти у відставку одразу, як тільки він порушить закон. M-Audio Повідомлень: 1558 З нами з: 23.03.11 Подякував: 250 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 16:38 Re: Політичні дискусії M-Audio написав: Цей перелік є вичерпним і самостійним, він не обмежується переліком посад, визначених законом про державну службу, хоча і включає ці посади як частину. Тобто приналежність посади до державних чи відсутність такої приналежності не має значення в контексті цього закону, якщо ця посада прямо зазначена як така, на яку дія цього закону розповсюджується. Цей перелік є вичерпним і самостійним, він не обмежується переліком посад, визначених законом про державну службу, хоча і включає ці посади як частину. Тобто приналежність посади до державних чи відсутність такої приналежності не має значення в контексті цього закону, якщо ця посада прямо зазначена як така, на яку дія цього закону розповсюджується.

Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі. Чіткий перелік цих посад наводиться нижче

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168 ... 7qNVo1a63k

Але поскільки Законом про державну службу, посаду Глави Адміністрації Президента було виведено з під дії цього закону, то народні депутати створили можливість для політико-правової спекуляції по цьому питанню. Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі. Чіткий перелік цих посад наводиться нижчеАле поскільки Законом про державну службу, посаду Глави Адміністрації Президента було виведено з під дії цього закону, то народні депутати створили можливість для політико-правової спекуляції по цьому питанню. Doctor

Повідомлень: 629 З нами з: 18.12.13 Подякував: 73 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 16:39 Re: Політичні дискусії M-Audio написав: freeze написав: Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.



Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации

Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима? Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима?





Без понятия. Если Президенту оказывается дано право поцелуем в лоб освобождать от люстрации, то все остальное уже малозначимо.

Или он поцелуем на камеру освободил, или сказал, что поцеловал без камер вчера.

Напомним, что не все Указы публикуются. В частности пару скандальных повышений в званиях уже в мае от Порошенко, выяснились только с неожиданным появлением этих персонажей с дополнительными звездочками на погонах. Без понятия. Если Президенту оказывается дано право поцелуем в лоб освобождать от люстрации, то все остальное уже малозначимо.Или он поцелуем на камеру освободил, или сказал, что поцеловал без камер вчера.Напомним, что не все Указы публикуются. В частности пару скандальных повышений в званиях уже в мае от Порошенко, выяснились только с неожиданным появлением этих персонажей с дополнительными звездочками на погонах. freeze 4 Повідомлень: 11542 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 17:06 Doctor написав: M-Audio написав: Цей перелік є вичерпним і самостійним, він не обмежується переліком посад, визначених законом про державну службу, хоча і включає ці посади як частину. Тобто приналежність посади до державних чи відсутність такої приналежності не має значення в контексті цього закону, якщо ця посада прямо зазначена як така, на яку дія цього закону розповсюджується. Цей перелік є вичерпним і самостійним, він не обмежується переліком посад, визначених законом про державну службу, хоча і включає ці посади як частину. Тобто приналежність посади до державних чи відсутність такої приналежності не має значення в контексті цього закону, якщо ця посада прямо зазначена як така, на яку дія цього закону розповсюджується.

Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі. Чіткий перелік цих посад наводиться нижче

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168 ... 7qNVo1a63k

Але поскільки Законом про державну службу, посаду Глави Адміністрації Президента було виведено з під дії цього закону, то народні депутати створили можливість для політико-правової спекуляції по цьому питанню. Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі. Чіткий перелік цих посад наводиться нижчеАле поскільки Законом про державну службу, посаду Глави Адміністрації Президента було виведено з під дії цього закону, то народні депутати створили можливість для політико-правової спекуляції по цьому питанню.

В законодавстві стільки таких "можливостей", що їх вирішення вже давно не є правовою проблемою. В даному випадку ст.1 закону декларує загальні принципи і сферу дії закону, а ст.2 дає чітке визначення меж застосування цього закону. Тобто, в межах цього закону всі перелічені посади є, згідно з визначенням, "посадами в органах державної влади та органах місцевого самоврядування". Навіть якщо все інше законодавство не визнає ці посади як державні. Але зворотнє не вірно, тож наявність посади в цьому списку не робить посаду державною для будь-яких іншіх застосувань, окрім цього закону.

Тобто, чи є ця посада державною згідно з законом про державну службу, чи ні, але для закону про очищення влади - так, ця посада є державною (я свідомо спростив назви і терміни), і на неї поширюється дія закону. В законодавстві стільки таких "можливостей", що їх вирішення вже давно не є правовою проблемою. В даному випадку ст.1 закону декларує загальні принципи і сферу дії закону, а ст.2 дає чітке визначення меж застосування цього закону. Тобто,всі перелічені посади є, згідно з визначенням, "посадами в органах державної влади та органах місцевого самоврядування". Навіть якщо все інше законодавство не визнає ці посади як державні. Але зворотнє не вірно, тож наявність посади в цьому списку не робить посаду державною для будь-яких іншіх застосувань, окрім цього закону.Тобто, чи є ця посада державною згідно з законом про державну службу, чи ні, але для закону про очищення влади - так, ця посада є державною (я свідомо спростив назви і терміни), і на неї поширюється дія закону. M-Audio Повідомлень: 1558 З нами з: 23.03.11 Подякував: 250 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 17:12 freeze написав: M-Audio написав: freeze написав: Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.



Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации Я уже выше написал, что президент имеет право выводить отдельные пермоналии своим решением из люстрационного процесса, Порошенко не раз это делал.Сделайте гугл Кого Порошенко освободил от люстрации

Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима? Всё-таки, он сначала освобождал от люстрации указом, а уже потом, освобожденного от люстрации, назначал на должность? Или сначала, в нарушение закона, назначал на должность, а потом делал вид, что к этому персонажу люстрация не применима?





Без понятия. Если Президенту оказывается дано право поцелуем в лоб освобождать от люстрации, то все остальное уже малозначимо.

Или он поцелуем на камеру освободил, или сказал, что поцеловал без камер вчера.

Без понятия. Если Президенту оказывается дано право поцелуем в лоб освобождать от люстрации, то все остальное уже малозначимо.Или он поцелуем на камеру освободил, или сказал, что поцеловал без камер вчера.

Вообще-то президенту дано право освобождать от люстрации далеко не всех, и в том же законе есть перечень, кого именно. Персонаж, из-за которого весь сыр-бор, в этот перечень не попадает. Да и необходимость соблюдать порядок тоже никто не отменял. Вообще-то президенту дано право освобождать от люстрации далеко не всех, и в том же законе есть перечень, кого именно. Персонаж, из-за которого весь сыр-бор, в этот перечень не попадает. Да и необходимость соблюдать порядок тоже никто не отменял. M-Audio Повідомлень: 1558 З нами з: 23.03.11 Подякував: 250 раз. Подякували: 249 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 17:17 zРадио написав: Starikan написав: Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.

Это не обслуга, а представители населения во власти.

Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.

Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".

Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.Это не обслуга, а представители населения во власти.Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%? Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%?

Именем тех, кто их избрал в 2014 (к Кабмину это вообще не относится - это менеджеры, назначаемые ВР).

Или перевыборы нужно назначать по результатам соцопросов?

Давайте тогда вернемся к практике избрания директоров на общем собрании коллективов. Именем тех, кто их избрал в 2014 (к Кабмину это вообще не относится - это менеджеры, назначаемые ВР).Или перевыборы нужно назначать по результатам соцопросов?Давайте тогда вернемся к практике избрания директоров на общем собрании коллективов. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15857 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 29732974297529762977> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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