22.03.16

Порошенко отказывается увольнять подчиненных, подпадающих под люстрацию, - представитель Минюста Козаченко

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"В самой Администрации президента работает человек, на которого тоже распространяются критерии запрета", - заявила Козаченко. По ее словам, это заместитель главы Администрации Президента Алексей Днепров, который в свое время был замминистра образования Дмитрия Табачника.



"Они решили, что на него запрет не распространяется. Якобы его прежняя должность заместителя министра образования и науки, молодежи и спорта - руководителя аппарата не предусмотрена законом. Но закон не прописывает название должностей, а только уровень. Есть министр, первый заместитель и заместители. Закон не делает никаких исключений, потому что министры бывают разные. Администрация Президента это игнорирует. Зачем им нарушать закон? В стране 40 млн людей, и очень много достойных. А им почему-то нужен именно этот человек именно на этой должности, и они для него делают все возможное", - сказала Козаченко.



"Президент, когда не регулирует эти вопросы, фактически дает сигнал всему обществу, что можно не выполнять закон. И та часть чиновников, у которых есть собственное восприятие безнаказанности, поступает точно так же. Потому что им нужны именно эти люди, которые будут с ними контактировать, принимать системные решения в угоду их частным интересам", - убеждена она.