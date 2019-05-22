Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
M-Audio написав:Вообще-то президенту дано право освобождать от люстрации далеко не всех, и в том же законе есть перечень, кого именно. Персонаж, из-за которого весь сыр-бор, в этот перечень не попадает. Да и необходимость соблюдать порядок тоже никто не отменял.
Работавший замом в Администрации Порошенко Днепров, кировоградский губернатор не помню ФИО и тд. каким боком и в каком перечне?
M-Audio написав:Вообще-то президенту дано право освобождать от люстрации далеко не всех, и в том же законе есть перечень, кого именно. Персонаж, из-за которого весь сыр-бор, в этот перечень не попадает. Да и необходимость соблюдать порядок тоже никто не отменял.
Работавший замом в Администрации Порошенко Днепров, кировоградский губернатор не помню ФИО и тд. каким боком и в каком перечне?
Не знаю, не в курсе. Но я и не защищаю это решение, и не называю его законным.
M-Audio написав:Вообще-то президенту дано право освобождать от люстрации далеко не всех, и в том же законе есть перечень, кого именно. Персонаж, из-за которого весь сыр-бор, в этот перечень не попадает. Да и необходимость соблюдать порядок тоже никто не отменял.
Прецедент уже был:
22.03.16 Порошенко отказывается увольнять подчиненных, подпадающих под люстрацию, - представитель Минюста Козаченко ... "В самой Администрации президента работает человек, на которого тоже распространяются критерии запрета", - заявила Козаченко. По ее словам, это заместитель главы Администрации Президента Алексей Днепров, который в свое время был замминистра образования Дмитрия Табачника.
"Они решили, что на него запрет не распространяется. Якобы его прежняя должность заместителя министра образования и науки, молодежи и спорта - руководителя аппарата не предусмотрена законом. Но закон не прописывает название должностей, а только уровень. Есть министр, первый заместитель и заместители. Закон не делает никаких исключений, потому что министры бывают разные. Администрация Президента это игнорирует. Зачем им нарушать закон? В стране 40 млн людей, и очень много достойных. А им почему-то нужен именно этот человек именно на этой должности, и они для него делают все возможное", - сказала Козаченко.
"Президент, когда не регулирует эти вопросы, фактически дает сигнал всему обществу, что можно не выполнять закон. И та часть чиновников, у которых есть собственное восприятие безнаказанности, поступает точно так же. Потому что им нужны именно эти люди, которые будут с ними контактировать, принимать системные решения в угоду их частным интересам", - убеждена она.
А давайте не будемо обговорювати цього Богдана. Все-таки посада голови адміністрації президента не є незалежною фігурою. Ця людина ПОВНІСТЮ підпорядковується президенту - тому хай собі назначає на цю посаду кого хоче.
Doctor написав:Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (служба) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі.
Закон конечно кривой, но там действительно так написано? Прям есть норма , на кого распространяется сфера действия закона? Как например в том же самом законе о гос.службе.
Стаття 3. Сфера дії цього Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця. 2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців:
Процитированый Вами пункт содержит понятия очищения власти, которое подразумевает законодатель, а там несколько критериев: определенное лицо (субъект) ( причем не сказано, что это должен быть обязательно гос.служащий), должность (пребывать на службе) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Вы сами сделали вывод, которого нет в законе -
Тобто на людей які находяться на державній службі.
Закон о гос.службе содержит понятие гос.служащего:
Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.
Сфера действия закона - регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця. Закон о гос.службе содержит и перечень должностей, на который не распространяется сфера его действия, но эти должности не перестают автоматически быть должностями в органах государственной власти, просто на эти должности не распространяется порядок вступления, прохождения и прекращения, которые должны регулироваться другими зак.нормами. Что касается закона об очищении власти, то он кроме всего прочего имеет специальный статус, так как регулирует специфические правоотношения.ИМХО глава АП подпадает под сферу действия закона.
ЛАД написав:Starikan Было бы очень интересно услышать Ваш взгляд на дальнейшую политику по отношению к РФ. Не взагали, а в частности - в отношении войны и Донбасса. Что должна делать Украина и конкретно её Президент? Не будем говорить о референдуме - не о чем пока говорить, нет ни вопроса, ни срока. Предположим на минуту, что Вы президент. Что бы сделали Вы? P.s. Свои взгляды я высказывал неоднократно, последний раз вчера ночью - viewtopic.php?p=4671478#p4671478.
Свои взгляды, как частное лицо, я высказывал с 2014 года: признание независимости ЛДНР де-факто, обустройство границы (пока, не совсем понятно, какой), перевод отношений на чисто коммерческую основу. Война прекращается, границы фиксируются по status quo, никаких экономических блокад (семенсеменычей фтопку), взаимовыгодная торговля. С другой стороны - никакого соцобеспечения, поскольку у нас солидарная система, а не накопительная, и ссылки на "я вкалывал 30 лет в шахте" не проходят - извольте получать пенсию из налогов, которые у себя собирают незалежни ЛДНР. Руководители ЛДНР обычно заявляют о нежелании вернуться в Украину (при этом, правда, требуют возврата всех территорий двух областей, но то таке). Устроит ли это РФ - хз. А все эти разговоры о какой-то автономии Донбасса в составе Украины я не приемлю - чем таким особенным выделен Донбасс по сравнению с тем же Харьковом или Днепром? Не вижу разницы ни этнической - и там, и там русскоязычное население в городах, украино-(суржико-)язычное в пригородах и селах,- ни экономической. Кстати, простейший вопрос: хочет ли большинство нынешнего населения ЛДНР возврата в Украину? Вот это действительно предмет для местного референдума, скажем, под эгидой ООН. Были же прецеденты типа Косово. Насильно мил не будешь.
Возможно, это вариант типа Приднестровья.
А рассуждать, как президент, я не могу - не хватает информации. Как любит говорить коллега Детройтред: то, что говорится сторонами конфликта в открытую - это штукатурка.
Цей люмпен у місцях де Ленін тільки бував (Італія, Британія) пристарав собі кучу нерухомостей на сотні млн. якраз в роки "обнищания" https://public.nazk.gov.ua/declaration/ ... 9cf94042d0 В Україні також непогано нагріб при збитковому "кварталі". Ще би було цікаво співставити доходи зі сплаченими податками цього "винахідника"-офшорника.
"Люмпен" в данном контексте - это не синоним "бедняка". Имелся в виду люмпенский подход к государственным вопросам: "взял автомат и перестрелял ВР" - а люмпены (между прочим, избравшие ее 5 лет назад) аплодируют.
andrijk777 написав:А давайте не будемо обговорювати цього Богдана. Все-таки посада голови адміністрації президента не є незалежною фігурою. Ця людина ПОВНІСТЮ підпорядковується президенту - тому хай собі назначає на цю посаду кого хоче.
Совершенно верно. Функция администрации президента при двух папередниках была искривлена полностью, ночные посиделки и вызовы на беседы, звонки судьям и в СМИ с настоятельными рекомендациямии.
Администрация должна определить и предложить президенту его рабочий график дня, выдать по приказу президента квалифицированную справку, написать законопроект для утверждения боссу а затем передать в Раду, вести документооборот, предложить несколько возможных вариантов решения какой то проблемы. Президент на какой то встрече публично сказал чиновнику - я даю вам неделю на исправление, АП должны через неделю проконтролировать это и доложить боссу. АП само ничего не решает и ни за что не отвечает, вся ответственность их на Президенте.
Starikan написав: Решать вопрос о войне и мире на референдуме - "это хуже, чем преступление, это ошибка". Тем более, что результат заранее известен: "мир и дружба с братским народом".
К сожалению, это справедливо, так как мир или война коснется в Украине каждого. Что касается результата такого референдума, то я бы остерегся давать прогнозы. Последние выборы показали ничтожность любых прогнозов, особенно публичных и от самых именитых "икспертов", которые являются рупором пропаганды от различных заказчиков.
Так как число ответов на вышеуказанном референдуме всего лишь два, то рассмотрим последствия каждого народного решения.
1. За мир с российским народом. Очень, на мой взгляд, опасное решение и судьбоносное решение в первую очередь для руководства России. Как будет выглядеть желание мира с российским народом для самого народа и мировой общественности? Каждый россиянин почувствует стыд и боль под ложечкой за то, что поддавшись московской пропаганде, подумал, что хорошо громить и топтать украинскую землю, на которой живут не ненавистные американцы и англичане, а братский украинский народ. Отношение российского народа к российским наемникам, воюющих на территории Украины с неясными целями, без сомнения сменится на презрительно ненавистное. Лично для Путина это будет конкретный удар под дых.
Ну что ж, можно рассмотреть и такую версию. Только она ничего не говорит о том, как и на каких условиях конкретно прекратить войну.
2. За войну с Россией Мы возможно не готовы, склады благополучно сгорели, ВСУ деморализованы. Крым укреплен с военной точки зрения, как крепость.
Так вопрос вообще нельзя ставить, понятно, что настоящее боевое столкновение со 2-3 армией мира, даже при высоком боевом духе и матобеспечении приведут к краху государства.