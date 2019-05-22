Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь.
Правильно що сумніваєтесь. На сьогодні, а точніше після анексії Криму та прихованої російської агресії на сході країни, підтримка вступу в ЄС, а особливо в НАТО, виросла в рази. Не можу зараз найти останні дані соцопитувань по цих питаннях, може підкорегую потім свій пост, але за вступ в ЄС виступає доволі достатня кількість українців, від 50 до 57%, за вступ до НАТО близько 40-46% Тому писати що
ЛАД написав:подавляющее большинство народа против них
є дещо не зовсім коректно)
Мне казалось, что ясно написал: 1. в то, что "75% хом"якчів будуть проти" ЕС и НАТО, не верю; 2. дальше абстрактный вариант: "вступать в какие-то организации, если подавляющее большинство народа против них" нельзя. Обычно Вы хорошо понимаете написанное. Будем считать, что просто поторопились с ответом и были поэтому невнимательны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Starikan написав: Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста. Это не обслуга, а представители населения во власти. Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа. Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике". Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище.
Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%?
Именем тех, кто их избрал в 2014 (к Кабмину это вообще не относится - это менеджеры, назначаемые ВР). Или перевыборы нужно назначать по результатам соцопросов? Давайте тогда вернемся к практике избрания директоров на общем собрании коллективов.
Уменьшение длительности каденций - отличное решение на данном этапе развития страны. Плюсов в разы больше, чем минусов. У нас на 2-й - максимум 3-й год начинается застой, кулуарщина и узурпация власти, независимо от личностей.
Увеличение издержек на более частое проведение выборов - это ничто по сравнению с ущербом от Роттердамов, Свиноборонпромов и др.
Что касается преемственности - а что принимать и продолжать? Стратегией все равно никто и никогда за 28 лет не занимался, имея все возможности
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 23 тра, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Doctor написав:Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (служба) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі.
Закон конечно кривой, но там действительно так написано? Прям есть норма , на кого распространяется сфера действия закона? Как например в том же самом законе о гос.службе.
Стаття 3. Сфера дії цього Закону
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця. 2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців:
Процитированый Вами пункт содержит понятия очищения власти, которое подразумевает законодатель, а там несколько критериев: определенное лицо (субъект) ( причем не сказано, что это должен быть обязательно гос.служащий), должность (пребывать на службе) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Вы сами сделали вывод, которого нет в законе -
Тобто на людей які находяться на державній службі.
Закон о гос.службе содержит понятие гос.служащего:
Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.
Сфера действия закона - регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця. Закон о гос.службе содержит и перечень должностей, на который не распространяется сфера его действия, но эти должности не перестают автоматически быть должностями в органах государственной власти, просто на эти должности не распространяется порядок вступления, прохождения и прекращения, которые должны регулироваться другими зак.нормами. Что касается закона об очищении власти, то он кроме всего прочего имеет специальный статус, так как регулирует специфические правоотношения.ИМХО глава АП подпадает под сферу действия закона.
Позвольте с вами не согласиться - Закон "Про очищення влади" не распространяется на Главу администрации Президента.
Стаття 1. Основні засади очищення влади
1. Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. ...
Документ 504/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.07.2016, підстава - 283/2016 ПОЛОЖЕННЯ про Адміністрацію Президента України
1. Адміністрація Президента України (далі - Адміністрація) є постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ). ... 3. Основними завданнями Адміністрації є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) повноважень. ...
Стаття 106. Президент України: ... 28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби; ...
Starikan Спасибо за ответ по Донбассу! В этом, вижу, мы практически сходимся. Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
yanyura Это специальный закон. Уже писал об этом. п.3 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ закона об очищении власти, Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. П.С. Закон однозначно безграмотно выписанный, содержит дискриминационные и откровенно антиконституционные нормы, а поэтому должен быть отменен.
Удивительно, Откуда на форуме появилось столько юристов? Или это так, захотелось некоторым по...свистеть, а остальные повелись на провокацию? Целый день обсуждение вопроса, который не стоит выеденного яйца. Libo сегодня написал прекрасный пост об Администрации президента. Вот вам добавка от представителя президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслана Стефанчука:
Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями - канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента», - сказал Стефанчук в интервью изданию «Левый берег», опубликованном в среду, отвечая на вопрос о плане на первые 100 дней президентства Зеленского.
ЛАД написав:Starikan Спасибо за ответ по Донбассу! В этом, вижу, мы практически сходимся. Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.
YKK написав:yanyura Это специальный закон. Уже писал об этом. п.3 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ закона об очищении власти, Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. П.С. Закон однозначно безграмотно выписанный, содержит дискриминационные и откровенно антиконституционные нормы, а поэтому должен быть отменен.
Это я видел. Но парадокс в том, что ЗУ "Про очищення влади" запрещает занимать должности "в органах державної влади та органах місцевого самоврядування", а АП не относится к "органах державної влади":
Органи державної влади
Ознаки державних органів ... 2. Орган держави складається з державних службовців, які перебувають в особливих правовідносинах з органом. ...
Такой же смысл (в смысле - никакого) обсуждать петицию за отставку Зе. Не сомневаюсь, что найдётся 25 тыс. (и больше) "очень умных" людей и просто порохоботов, кот. её быстро подпишут. В конце концов за По проголосовало 4,5 млн. чел. Ну и что? На заборе тоже много чего пишут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.