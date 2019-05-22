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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 297529762977297829792980> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 155 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 49 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 50 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 155 Додано: Чет 23 тра, 2019 18:21 Doctor написав: ЛАД написав: Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь. Лет 15 назад такое было бы точно, сегодня сильно сомневаюсь.

Правильно що сумніваєтесь. На сьогодні, а точніше після анексії Криму та прихованої російської агресії на сході країни, підтримка вступу в ЄС, а особливо в НАТО, виросла в рази. Не можу зараз найти останні дані соцопитувань по цих питаннях, може підкорегую потім свій пост, але за вступ в ЄС виступає доволі достатня кількість українців, від 50 до 57%, за вступ до НАТО близько 40-46%

Тому писати що

ЛАД написав: подавляющее большинство народа против них подавляющее большинство народа против них

є дещо не зовсім коректно) Правильно що сумніваєтесь. На сьогодні, а точніше після анексії Криму та прихованої російської агресії на сході країни, підтримка вступу в ЄС, а особливо в НАТО, виросла в рази. Не можу зараз найти останні дані соцопитувань по цих питаннях, може підкорегую потім свій пост, але за вступ в ЄС виступає доволі достатня кількість українців, від 50 до 57%, за вступ до НАТО близько 40-46%Тому писати щоє дещо не зовсім коректно)

Мне казалось, что ясно написал:

1. в то, что "75% хом"якчів будуть проти" ЕС и НАТО, не верю;

2. дальше абстрактный вариант: "вступать в какие-то организации, если подавляющее большинство народа против них" нельзя.

Обычно Вы хорошо понимаете написанное. Будем считать, что просто поторопились с ответом и были поэтому невнимательны. Мне казалось, что ясно написал:1. в то, что "75% хом"якчів будуть проти" ЕС и НАТО, не верю;2. дальше абстрактный вариант: "вступать ворганизации, если подавляющее большинство народа против них" нельзя.Обычно Вы хорошо понимаете написанное. Будем считать, что просто поторопились с ответом и были поэтому невнимательны.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 18:26 Starikan написав: zРадио написав: Starikan написав: Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.

Это не обслуга, а представители населения во власти.

Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.

Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".

Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Вы неправильно понимаете сущность законодательных органов и президентского поста.Это не обслуга, а представители населения во власти.Которые должны принимать взвешенные, продуманные и профессиональные решения именем народа.Т.е. вы - также жертва примитивной пропаганды "Слуги народа на велосипедике".Кстати, это не значит, что Пороха надо было оставлять. Но сейчас бы я согласился (о ужас) даже на Мураева, лишь бы не видеть это зрелище. Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%? Чьи именем принимались решения как минимум 3 последних года, если Президент, Кабмин и ВР имели народную поддержку менее 10%?

Именем тех, кто их избрал в 2014 (к Кабмину это вообще не относится - это менеджеры, назначаемые ВР).

Или перевыборы нужно назначать по результатам соцопросов?

Давайте тогда вернемся к практике избрания директоров на общем собрании коллективов. Именем тех, кто их избрал в 2014 (к Кабмину это вообще не относится - это менеджеры, назначаемые ВР).Или перевыборы нужно назначать по результатам соцопросов?Давайте тогда вернемся к практике избрания директоров на общем собрании коллективов.



Уменьшение длительности каденций - отличное решение на данном этапе развития страны. Плюсов в разы больше, чем минусов. У нас на 2-й - максимум 3-й год начинается застой, кулуарщина и узурпация власти, независимо от личностей.



Увеличение издержек на более частое проведение выборов - это ничто по сравнению с ущербом от Роттердамов, Свиноборонпромов и др.



Что касается преемственности - а что принимать и продолжать? Стратегией все равно никто и никогда за 28 лет не занимался, имея все возможности Уменьшение длительности каденций - отличное решение на данном этапе развития страны. Плюсов в разы больше, чем минусов. У нас на 2-й - максимум 3-й год начинается застой, кулуарщина и узурпация власти, независимо от личностей.Увеличение издержек на более частое проведение выборов - это ничто по сравнению с ущербом от Роттердамов, Свиноборонпромов и др.Что касается преемственности - а что принимать и продолжать? Стратегией все равно никто и никогда за 28 лет не занимался, имея все возможности Востаннє редагувалось zРадио в Чет 23 тра, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2296 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 18:27 YKK написав: Doctor написав: Не буду з вами сперечатись, але в Законі про очищенню влади чітко і ясно написано на кого він розповсюджується - цитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (служба) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тобто на людей які находяться на державній службі. Не буду з вами сперечатись, алецитую ст 1 п 1 - Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (служба) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Закон конечно кривой, но там действительно так написано? Прям есть норма , на кого распространяется сфера действия закона? Как например в том же самом законе о гос.службе.

Стаття 3. Сфера дії цього Закону



1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.

2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців:

Процитированый Вами пункт содержит понятия очищения власти, которое подразумевает законодатель, а там несколько критериев: определенное лицо (субъект) ( причем не сказано, что это должен быть обязательно гос.служащий), должность (пребывать на службе) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Вы сами сделали вывод, которого нет в законе - Тобто на людей які находяться на державній службі.

Закон о гос.службе содержит понятие гос.служащего:

Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Сфера действия закона - регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.

Закон о гос.службе содержит и перечень должностей, на который не распространяется сфера его действия, но эти должности не перестают автоматически быть должностями в органах государственной власти, просто на эти должности не распространяется порядок вступления, прохождения и прекращения, которые должны регулироваться другими зак.нормами.

Что касается закона об очищении власти, то он кроме всего прочего имеет специальный статус, так как регулирует специфические правоотношения.ИМХО глава АП подпадает под сферу действия закона. Закон конечно кривой, но там действительно так написано? Прям есть норма , на кого распространяется сфера действия закона? Как например в том же самом законе о гос.службе.Процитированый Вами пункт содержит понятия очищения власти, которое подразумевает законодатель, а там несколько критериев: определенное лицо (субъект) ( причем не сказано, что это должен быть обязательно гос.служащий), должность (пребывать на службе)Вы сами сделали вывод, которого нет в законе -Закон о гос.службе содержит понятие гос.служащего:Сфера действия закона -Закон о гос.службе содержит и перечень должностей, на который не распространяется сфера его действия,, просто на эти должности не распространяется порядок вступления, прохождения и прекращения, которые должны регулироваться другими зак.нормами.Что касается закона об очищении власти, то он кроме всего прочего имеет специальный статус, так как регулирует специфические правоотношения.ИМХО глава АП подпадает под сферу действия закона.

Позвольте с вами не согласиться - Закон "Про очищення влади" не распространяется на Главу администрации Президента.

Стаття 1. Основні засади очищення влади



1. Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18



И пусть что угодно будет написано ниже в этом Законе, первая же статья говорит о том, на кого он распространяется.



Дополнительные документы:

Документ 889-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2629-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ



Про державну службу

...

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

...

3. Дія цього Закону не поширюється на:

...

2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, ...

...



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19



Документ 504/2010, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.07.2016, підстава - 283/2016

ПОЛОЖЕННЯ

про Адміністрацію Президента України



1. Адміністрація Президента України (далі - Адміністрація) є

постійно діючим допоміжним органом, утвореним Президентом України

відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції

України ( 254к/96-ВР ).

...

3. Основними завданнями Адміністрації є організаційне,

правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та

інше забезпечення здійснення Президентом України визначених

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) повноважень.

...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/2010/ed20160705



Стаття 106. Президент України:

...

28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 ... %B2%D1%80/ Позвольте с вами не согласиться - Закон "Про очищення влади" не распространяется на Главу администрации Президента.И пусть что угодно будет написано ниже в этом Законе, первая же статья говорит о том, на кого он распространяется.Дополнительные документы: yanyura Повідомлень: 4637 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 18:29 Starikan

Спасибо за ответ по Донбассу!

В этом, вижу, мы практически сходимся.

Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно. Спасибо за ответ по Донбассу!В этом, вижу, мы практически сходимся.Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 18:37 yanyura Это специальный закон. Уже писал об этом. п.3 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ закона об очищении власти, Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

П.С. Закон однозначно безграмотно выписанный, содержит дискриминационные и откровенно антиконституционные нормы, а поэтому должен быть отменен. YKK

Повідомлень: 1220 З нами з: 30.10.13 Подякував: 320 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 18:45 avax написав: Петиція за відставку Президента України Володимира Зеленського

https://petition.president.gov.ua/petition/53360



За добу майже 14000 голосів з 25000 необхідних



За добу майже 14000 голосів з 25000 необхідних



Там работает скрипт. При наблюдении можно зарегистрировать креши страницы. Там работает скрипт. При наблюдении можно зарегистрировать креши страницы. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8151 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1751 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 18:49

Или это так, захотелось некоторым по...свистеть, а остальные повелись на провокацию?

Целый день обсуждение вопроса, который не стоит выеденного яйца.

Libo сегодня написал прекрасный пост об Администрации президента.

Вот вам добавка от представителя президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслана Стефанчука:

Администрация президента должна перестать быть параллельным правительством и ограничиться тремя функциями - канцелярия, аналитический центр, который будет нарабатывать новые идеи и программы, и контроль над решениями президента », - сказал Стефанчук в интервью изданию «Левый берег», опубликованном в среду, отвечая на вопрос о плане на первые 100 дней президентства Зеленского.

https://comments.ua/politics/660422-u-zelenskogo-rasskazali-planah.html

К такой АП нет никакого смысла применять люстрацию.



P.s. Последние дни на 112 канале часто беседы с Пальчевским. На мой взгляд, говорит очень неглупо и интересно. Порохоботам можно не слушать! Просто противникам Зе рекомендую. Удивительно, Откуда на форуме появилось столько юристов?Или это так, захотелось некоторым по...свистеть, а остальные повелись на провокацию?Целый день обсуждение вопроса, который не стоит выеденного яйца.сегодня написал прекрасный пост об Администрации президента.Вот вам добавка от представителя президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслана Стефанчука:АП нет никакого смысла применять люстрацию.P.s. Последние дни на 112 канале часто беседы с Пальчевским. На мой взгляд, говорит очень неглупо и интересно. Порохоботам можно не слушать! Просто противникам Зе рекомендую.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 18:52 ЛАД написав: Starikan

Спасибо за ответ по Донбассу!

В этом, вижу, мы практически сходимся.

Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно. Спасибо за ответ по Донбассу!В этом, вижу, мы практически сходимся.Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.



А там Раша до Києва дойде...

Сепаратист батюшка А там Раша до Києва дойде...Сепаратист батюшка Ethereum Повідомлень: 502 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 18:53 YKK написав: yanyura Это специальный закон. Уже писал об этом. п.3 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ закона об очищении власти, Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

П.С. Закон однозначно безграмотно выписанный, содержит дискриминационные и откровенно антиконституционные нормы, а поэтому должен быть отменен. Это специальный закон. Уже писал об этом. п.3 ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ закона об очищении власти,П.С. Закон однозначно безграмотно выписанный, содержит дискриминационные и откровенно антиконституционные нормы, а поэтому должен быть отменен.

Это я видел. Но парадокс в том, что ЗУ "Про очищення влади" запрещает занимать должности "в органах державної влади та органах місцевого самоврядування", а АП не относится к "органах державної влади":

Органи державної влади



Ознаки державних органів

...

2. Орган держави складається з державних службовців, які перебувають в особливих правовідносинах з органом.

...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 0%B4%D0%B8



А работники АП уже (спасибо Порошенко) не относятся к госслужащим (см. выше). Это я видел. Но парадокс в том, что ЗУ "Про очищення влади" запрещает занимать должности "в органах державної влади та органах місцевого самоврядування", а АП не относится к "органах державної влади":А работники АП уже (спасибо Порошенко) не относятся к госслужащим (см. выше). yanyura Повідомлень: 4637 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 18:56

Не сомневаюсь, что найдётся 25 тыс. (и больше) "очень умных" людей и просто порохоботов, кот. её быстро подпишут. В конце концов за По проголосовало 4,5 млн. чел.

Ну и что?

На заборе тоже много чего пишут. Такой же смысл (в смысле - никакого) обсуждать петицию за отставку Зе.Не сомневаюсь, что найдётся 25 тыс. (и больше) "очень умных" людей и просто порохоботов, кот. её быстро подпишут. В конце концов за По проголосовало 4,5 млн. чел.Ну и что?На заборе тоже много чего пишут.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 297529762977297829792980> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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