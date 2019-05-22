Парубий пишет про шины, Геращенко удивляется, почему в защиту их мест возле корыта не выстраиваются толпы лохов. Знаете, мне кажется это не наиграно. Они, походу, уже сами начали верить в свою пропаганду. В то, что они последний оплот государства, а за их спинами ряды патриотов в камуфляжах. Удивительное зрелище.

Парубий тут горящими шинами в случае "реванша" пугал. А кто будет эти самые шины поджигать он подумал? Одних участников майдана того майдана они сами же в "котлы" загнали, других на заработки за кордон под "безвиз" сплавили.



Ну а те, что осталось, рядом с властью пристроилось. Но они теперь паны шляхта, шины поджигать панам не сподручно, собственный жирок может вспыхнуть. Терять теперь бывшим голодранцам есть чего, а кому не досталось - самих потеряли в дерибане за страну.



Так что Парубий и сотовариши его, сами теперь на "золотых унитазах", с которых их будут выносить те, чью жизнь разделил дым покрышек на "до и после".



Так что он прав, в воздухе нет запаха реванша, это запах скоро возмездия.