Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyuraДа, имеется коллизия, но она решается в пользу норм закона об очищении власти. Они имеют приоритет. И применять надо весь закон, а не отдельные нормы. Согласен, что вопрос спорный, но это уже к вопросу владения юридической техникой законодателей
ЛАД написав:Такой же смысл (в смысле - никакого) обсуждать петицию за отставку Зе. Не сомневаюсь, что найдётся 25 тыс. (и больше) "очень умных" людей и просто порохоботов, кот. её быстро подпишут. В конце концов за По проголосовало 4,5 млн. чел. Ну и что? На заборе тоже много чего пишут.
Вже 30000 для відома "умного"
Украина осенью может начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой долгосрочной программе финансирования, сказала директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
«Осенью должны начаться переговоры о долгосрочной программе с МВФ, потому что есть необходимость продолжить сотрудничество», — сказала она в ходе презентации обновленного экономического прогноза в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина. https://hvylya.net/news/digest/vsemirny ... ramme.html
ЛАД написав:Starikan Спасибо за ответ по Донбассу! В этом, вижу, мы практически сходимся. Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.
А там Раша до Києва дойде... Сепаратист батюшка
Не надо этих страшилок, мы их слышим с 14 года. А когда большинство жителей ЛДНР получат вожделенные российские паспорта - и разговаривать будет не о чем.
Почитав коментарі щодо "нової" програми команди Зе: "Ліфт". Більшість різко негативні. Посил приблизно такий: "Ці фішки залиш для Кварталу, займись реальними справами." Хочу ще нагадати про "Зе!Команда", яка була створена ще до виборів. Пройшло вже 2 місяці - а результат? Результат - "Нас 611 304". Але де нові люди? Де нові ідеї? Вже і ніхто про ту Зе!Команду не згадує... А скільки піару було... Ой не протягне Зе ще 60 днів...
M-A-X написав:Ну как так, майдан уже можно критиковать?
Из Фейсбука:
Парубий пишет про шины, Геращенко удивляется, почему в защиту их мест возле корыта не выстраиваются толпы лохов. Знаете, мне кажется это не наиграно. Они, походу, уже сами начали верить в свою пропаганду. В то, что они последний оплот государства, а за их спинами ряды патриотов в камуфляжах. Удивительное зрелище.
Парубий тут горящими шинами в случае "реванша" пугал. А кто будет эти самые шины поджигать он подумал? Одних участников майдана того майдана они сами же в "котлы" загнали, других на заработки за кордон под "безвиз" сплавили.
Ну а те, что осталось, рядом с властью пристроилось. Но они теперь паны шляхта, шины поджигать панам не сподручно, собственный жирок может вспыхнуть. Терять теперь бывшим голодранцам есть чего, а кому не досталось - самих потеряли в дерибане за страну.
Так что Парубий и сотовариши его, сами теперь на "золотых унитазах", с которых их будут выносить те, чью жизнь разделил дым покрышек на "до и после".
Так что он прав, в воздухе нет запаха реванша, это запах скоро возмездия.
Вчера удивлялся "атаке клонов" и подозревал влияние полнолуния. Потом понял - началась предвыборная кампания в Раду! Ярые сторонники По получили новые вказивки и бросились их выполнять. Кампания будет, полагаю, достаточно грязной, не лучше президентской. Разница лишь в том, что тогда упирали на сильного и хорошо подготовленного По (в т.ч. главкома ) и "необученного лётчика" Зе. Сейчас это смысла не имеет. Речь будет идти об ошибках и "нарушениях закона" со стороны Зе-команды. И реальных, и выдуманных (надуманных). Цепляться будут к любым мелочам и раздувать "из мухи слона". Грязи будет много, и на форме в т.ч. Срач продолжается.
ЛАД написав:Вчера удивлялся "атаке клонов" и подозревал влияние полнолуния. Потом понял - началась предвыборная кампания в Раду! Ярые сторонники По получили новые вказивки и бросились их выполнять. Кампания будет, полагаю, достаточно грязной, не лучше президентской. Разница лишь в том, что тогда упирали на сильного и хорошо подготовленного По (в т.ч. главкома ) и "необученного лётчика" Зе. Сейчас это смысла не имеет. Речь будет идти об ошибках и "нарушениях закона" со стороны Зе-команды. И реальных, и выдуманных (надуманных). Цепляться будут к любым мелочам и раздувать "из мухи слона". Грязи будет много, и на форме в т.ч. Срач продолжается.