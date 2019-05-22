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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 29762977297829792980>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 155
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
49
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:03

yanyuraДа, имеется коллизия, но она решается в пользу норм закона об очищении власти. Они имеют приоритет. И применять надо весь закон, а не отдельные нормы. Согласен, что вопрос спорный, но это уже к вопросу владения юридической техникой законодателей
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:04

  ЛАД написав:Такой же смысл (в смысле - никакого) обсуждать петицию за отставку Зе.
Не сомневаюсь, что найдётся 25 тыс. (и больше) "очень умных" людей и просто порохоботов, кот. её быстро подпишут. В конце концов за По проголосовало 4,5 млн. чел.
Ну и что?
На заборе тоже много чего пишут. :mrgreen:


Вже 30000 для відома "умного"

Украина осенью может начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой долгосрочной программе финансирования, сказала директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

«Осенью должны начаться переговоры о долгосрочной программе с МВФ, потому что есть необходимость продолжить сотрудничество», — сказала она в ходе презентации обновленного экономического прогноза в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
https://hvylya.net/news/digest/vsemirny ... ramme.html
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:13

  Frant написав:Дрібниця, проте - приємно!
Більш ніж 30 000 чоловік за 12 годин підписали!
Актьора на посаді президента чомусь не люблять, багато хто!

"Петиція за відставку Зеленського набрала більше підписів українців, ніж потрібно менше ніж за добу! "

https://uainfo.org/blogosphere/politika ... pisiv.html


Безобразие! За Порошенко на выборах, за 12 часов, проголосовали 4 522 450 человек (100%), а подписали петицию, за те же 12 часов, всего 35 389 (0,8%). Неблагодарные!

А он так старался,так старался, всю свою зарплату перечислял в благотворительный фонд...

(свой и имени себя, любимого.)
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:17

Re: Політичні дискусії

Ну как так, майдан уже можно критиковать?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:19

  Ethereum написав:
  ЛАД написав:Starikan
Спасибо за ответ по Донбассу!
В этом, вижу, мы практически сходимся. :)
Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.
А там Раша до Києва дойде...
Сепаратист батюшка :D

Не надо этих страшилок, мы их слышим с 14 года.
А когда большинство жителей ЛДНР получат вожделенные российские паспорта - и разговаривать будет не о чем.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:20

Почитав коментарі щодо "нової" програми команди Зе: "Ліфт".
Більшість різко негативні.
Посил приблизно такий: "Ці фішки залиш для Кварталу, займись реальними справами."
Хочу ще нагадати про "Зе!Команда", яка була створена ще до виборів. Пройшло вже 2 місяці - а результат? Результат - "Нас 611 304". Але де нові люди? Де нові ідеї?
Вже і ніхто про ту Зе!Команду не згадує... А скільки піару було...
Ой не протягне Зе ще 60 днів...
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:21

  M-A-X написав:Ну как так, майдан уже можно критиковать?

Из Фейсбука:
Парубий пишет про шины, Геращенко удивляется, почему в защиту их мест возле корыта не выстраиваются толпы лохов. Знаете, мне кажется это не наиграно. Они, походу, уже сами начали верить в свою пропаганду. В то, что они последний оплот государства, а за их спинами ряды патриотов в камуфляжах. Удивительное зрелище.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 986&type=3
Парубий тут горящими шинами в случае "реванша" пугал. А кто будет эти самые шины поджигать он подумал? Одних участников майдана того майдана они сами же в "котлы" загнали, других на заработки за кордон под "безвиз" сплавили.

Ну а те, что осталось, рядом с властью пристроилось. Но они теперь паны шляхта, шины поджигать панам не сподручно, собственный жирок может вспыхнуть. Терять теперь бывшим голодранцам есть чего, а кому не досталось - самих потеряли в дерибане за страну.

Так что Парубий и сотовариши его, сами теперь на "золотых унитазах", с которых их будут выносить те, чью жизнь разделил дым покрышек на "до и после".

Так что он прав, в воздухе нет запаха реванша, это запах скоро возмездия.

https://www.facebook.com/karnazytsky/po ... 7175649618
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:22

  M-A-X написав:Ну как так, майдан уже можно критиковать?

Майдан давно здесь многие критикуют, вы просто не обратили внимания.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:24

Вчера удивлялся "атаке клонов" и подозревал влияние полнолуния. :)
Потом понял - началась предвыборная кампания в Раду! Ярые сторонники По получили новые вказивки и бросились их выполнять.
Кампания будет, полагаю, достаточно грязной, не лучше президентской.
Разница лишь в том, что тогда упирали на сильного и хорошо подготовленного По (в т.ч. главкома :) ) и "необученного лётчика" Зе.
Сейчас это смысла не имеет. Речь будет идти об ошибках и "нарушениях закона" со стороны Зе-команды. И реальных, и выдуманных (надуманных). Цепляться будут к любым мелочам и раздувать "из мухи слона".
Грязи будет много, и на форме в т.ч. Срач продолжается. :(

P.s. viewtopic.php?p=4672870#p4672870 - хороший пример "интеллигентной" агитации. Будет гораздо грязнее.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:34

  ЛАД написав:Вчера удивлялся "атаке клонов" и подозревал влияние полнолуния. :)
Потом понял - началась предвыборная кампания в Раду! Ярые сторонники По получили новые вказивки и бросились их выполнять.
Кампания будет, полагаю, достаточно грязной, не лучше президентской.
Разница лишь в том, что тогда упирали на сильного и хорошо подготовленного По (в т.ч. главкома :) ) и "необученного лётчика" Зе.
Сейчас это смысла не имеет. Речь будет идти об ошибках и "нарушениях закона" со стороны Зе-команды. И реальных, и выдуманных (надуманных). Цепляться будут к любым мелочам и раздувать "из мухи слона".
Грязи будет много, и на форме в т.ч. Срач продолжается. :(

P.s. viewtopic.php?p=4672870#p4672870 - хороший пример "интеллигентной" агитации. Будет гораздо грязнее.

Слова дилетанта :)
Грязі буде багато - це можна сказати і про вибори в США.
Смішно чекати чогось іншого від українських виборів.
andrijk777
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