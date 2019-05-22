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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2977297829792980> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 155 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 49 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 50 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 155 Додано: Чет 23 тра, 2019 19:50 Starikan написав: Ethereum написав: ЛАД написав: Starikan

Спасибо за ответ по Донбассу!

В этом, вижу, мы практически сходимся.

Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно. Спасибо за ответ по Донбассу!В этом, вижу, мы практически сходимся.Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно. А там Раша до Києва дойде...

Сепаратист батюшка А там Раша до Києва дойде...Сепаратист батюшка

Не надо этих страшилок, мы их слышим с 14 года.

А когда большинство жителей ЛДНР получат вожделенные российские паспорта - и разговаривать будет не о чем. Не надо этих страшилок, мы их слышим с 14 года.А когда большинство жителей ЛДНР получат вожделенные российские паспорта - и разговаривать будет не о чем.

"ЛДНР" ещё 1991 нужно было признать. Даже против воли их обитателей. "ЛДНР" ещё 1991 нужно было признать. Даже против воли их обитателей. UA Повідомлень: 4095 З нами з: 19.07.08 Подякував: 423 раз. Подякували: 606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 19:50 andrijk777 написав: ........

Слова дилетанта

Грязі буде багато - це можна сказати і про вибори в США.

Смішно чекати чогось іншого від українських виборів. ........Слова дилетантаГрязі буде багато - це можна сказати і про вибори в США.Смішно чекати чогось іншого від українських виборів.

Я лучше буду считаться дилетантом, чем становиться таким "профессионалом" как Вы.

Прожил жизнь, в грязи не валялся. Не собираюсь заниматься этим на старости лет.



И ещё. Меня не очень волнует, как живут США, Россия или кто ещё. Я там не жил и не живу, их выборы мне где-то до лампочки, и как они проходят, мы точно не знаем.

Моя родина - Украина, и мне хочется, чтобы хорошо было здесь ! Я лучше буду считаться дилетантом, чем становиться таким "профессионалом" как Вы.Прожил жизнь, в грязи не валялся. Не собираюсь заниматься этим на старости лет.И ещё. Меня не очень волнует, как живут США, Россия или кто ещё. Я там не жил и не живу, их выборы мне где-то до лампочки, и как они проходят, мы точно не знаем.Моя родина - Украина, и мне хочется, чтобы хорошо было

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 19:55 Starikan написав: Свои взгляды, как частное лицо , я высказывал с 2014 года: признание независимости ЛДНР де-факто, обустройство границы (пока, не совсем понятно, какой), перевод отношений на чисто коммерческую основу. Война прекращается, границы фиксируются по status quo, никаких экономических блокад (семенсеменычей фтопку), взаимовыгодная торговля. С другой стороны - никакого соцобеспечения, поскольку у нас солидарная система, а не накопительная, и ссылки на "я вкалывал 30 лет в шахте" не проходят - извольте получать пенсию из налогов, которые у себя собирают незалежни ЛДНР. Руководители ЛДНР обычно заявляют о нежелании вернуться в Украину (при этом, правда, требуют возврата всех территорий двух областей, но то таке). Устроит ли это РФ - хз.

А все эти разговоры о какой-то автономии Донбасса в составе Украины я не приемлю - чем таким особенным выделен Донбасс по сравнению с тем же Харьковом или Днепром? Не вижу разницы ни этнической - и там, и там русскоязычное население в городах, украино-(суржико-)язычное в пригородах и селах,- ни экономической.

Кстати, простейший вопрос: хочет ли большинство нынешнего населения ЛДНР возврата в Украину? Вот это действительно предмет для местного референдума, скажем, под эгидой ООН. Были же прецеденты типа Косово. Насильно мил не будешь.



Возможно, это вариант типа Приднестровья.



А рассуждать, как президент , я не могу - не хватает информации.

Как любит говорить коллега Детройтред: то, что говорится сторонами конфликта в открытую - это штукатурка. Свои взгляды,, я высказывал с 2014 года: признание независимости ЛДНР де-факто, обустройство границы (пока, не совсем понятно, какой), перевод отношений на чисто коммерческую основу. Война прекращается, границы фиксируются по status quo, никаких экономических блокад (семенсеменычей фтопку), взаимовыгодная торговля. С другой стороны - никакого соцобеспечения, поскольку у нас солидарная система, а не накопительная, и ссылки на "я вкалывал 30 лет в шахте" не проходят - извольте получать пенсию из налогов, которые у себя собирают незалежни ЛДНР. Руководители ЛДНР обычно заявляют о нежелании вернуться в Украину (при этом, правда, требуют возврата всех территорий двух областей, но то таке). Устроит ли это РФ - хз.А все эти разговоры о какой-то автономии Донбасса в составе Украины я не приемлю - чем таким особенным выделен Донбасс по сравнению с тем же Харьковом или Днепром? Не вижу разницы ни этнической - и там, и там русскоязычное население в городах, украино-(суржико-)язычное в пригородах и селах,- ни экономической.Кстати, простейший вопрос: хочет ли большинство нынешнего населения ЛДНР возврата в Украину? Вот это действительно предмет для местного референдума, скажем, под эгидой ООН. Были же прецеденты типа Косово. Насильно мил не будешь.Возможно, это вариант типа Приднестровья.А рассуждать,, я не могу - не хватает информации.Как любит говорить коллега Детройтред: то, что говорится сторонами конфликта в открытую - это штукатурка.



Концептуально абсолютно правильно. История нас рассудит.

Оставим окончательное решение будущему поколению.

Поспешишь - народ насмешишь.

Спешка нужна только при ловле блох.

Противотанковые рвы. Укрепрайоны. Доты. Несколько рядов колючей проволоки. Людям дать год на выход с предоставлением жилья. Через год оставшиеся - сепаратисты, предатели и потенциальные террористы. Армия в постоянной готовности к освободительному маршу. Ждем момента и катаклизьмов в пида-рашке и тогдаа настало наше время!



Вызывает недоумение, что такие идеи очень популярны среди людей, но ни государство, ни одна политическая сила не подготовила проекта такого решения вопроса. Придётся подготовку такого плана поручить Старикану. Я внесу в его проект свои правки. И тогда согласен на референдум. Тогда посморим, что пройдёт: мир и "единство" с капитуляцией Зеленого-Богдана или План Старикана-Либо.



Концептуально абсолютно правильно. История нас рассудит.Оставим окончательное решение будущему поколению.Поспешишь - народ насмешишь.Спешка нужна только при ловле блох.Противотанковые рвы. Укрепрайоны. Доты. Несколько рядов колючей проволоки. Людям дать год на выход с предоставлением жилья. Через год оставшиеся - сепаратисты, предатели и потенциальные террористы. Армия в постоянной готовности к освободительному маршу. Ждем момента и катаклизьмов в пида-рашке и тогдаа настало наше время!Вызывает недоумение, что такие идеи очень популярны среди людей, но ни государство, ни одна политическая сила не подготовила проекта такого решения вопроса. Придётся подготовку такого плана поручить Старикану. Я внесу в его проект свои правки. И тогда согласен на референдум. Тогда посморим, что пройдёт: мир и "единство" с капитуляцией Зеленого-Богдана или План Старикана-Либо. Libo 2

Повідомлень: 7136 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 19:55 andrijk777 написав: ЛАД написав: Вчера удивлялся "атаке клонов" и подозревал влияние полнолуния.

Потом понял - началась предвыборная кампания в Раду! Ярые сторонники По получили новые вказивки и бросились их выполнять.

Кампания будет, полагаю, достаточно грязной, не лучше президентской.

Разница лишь в том, что тогда упирали на сильного и хорошо подготовленного По (в т.ч. главкома ) и "необученного лётчика" Зе.

Сейчас это смысла не имеет. Речь будет идти об ошибках и "нарушениях закона" со стороны Зе-команды. И реальных, и выдуманных (надуманных). Цепляться будут к любым мелочам и раздувать "из мухи слона".

Грязи будет много, и на форме в т.ч. Срач продолжается.



P.s. Вчера удивлялся "атаке клонов" и подозревал влияние полнолуния.Потом понял - началась предвыборная кампания в Раду! Ярые сторонники По получили новые вказивки и бросились их выполнять.Кампания будет, полагаю, достаточно грязной, не лучше президентской.Разница лишь в том, что тогда упирали на сильного и хорошо подготовленного По (в т.ч. главкома) и "необученного лётчика" Зе.Сейчас это смысла не имеет. Речь будет идти об ошибках и "нарушениях закона" со стороны Зе-команды. И реальных, и выдуманных (надуманных). Цепляться будут к любым мелочам и раздувать "из мухи слона".Грязи будет много, и на форме в т.ч. Срач продолжается.P.s. viewtopic.php?p=4672870#p4672870 - хороший пример "интеллигентной" агитации. Будет гораздо грязнее.

Слова дилетанта

Грязі буде багато - це можна сказати і про вибори в США.

Смішно чекати чогось іншого від українських виборів. Слова дилетантаГрязі буде багато - це можна сказати і про вибори в США.Смішно чекати чогось іншого від українських виборів.



Цей недоумок ніяк не зрозуміє,що ми не за По,а за демократію.

Якраз цю демократію,яку хоче зламати Зе. Цей недоумок ніяк не зрозуміє,що ми не за По,а за демократію.Якраз цю демократію,яку хоче зламати Зе. Ethereum Повідомлень: 502 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 19:56 UA написав: Starikan написав: Ethereum написав: -----------------------

ЛАД

Starikan

Спасибо за ответ по Донбассу!

В этом, вижу, мы практически сходимся.

Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.

-------------------------

А там Раша до Києва дойде...

Сепаратист батюшка -----------------------Спасибо за ответ по Донбассу!В этом, вижу, мы практически сходимся.Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.-------------------------А там Раша до Києва дойде...Сепаратист батюшка

Не надо этих страшилок, мы их слышим с 14 года.

А когда большинство жителей ЛДНР получат вожделенные российские паспорта - и разговаривать будет не о чем. Не надо этих страшилок, мы их слышим с 14 года.А когда большинство жителей ЛДНР получат вожделенные российские паспорта - и разговаривать будет не о чем.

"ЛДНР" ещё 1991 нужно было признать. Даже против воли их обитателей. "ЛДНР" ещё 1991 нужно было признать. Даже против воли их обитателей.

Утверждение сомнительное и просто глупое.

Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал.

Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе. Утверждение сомнительное и просто глупое.Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал.Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 20:01 Frant написав: Більш ніж 30 000 чоловік за 12 годин підписали!

Актьора на посаді президента чомусь не люблять, багато хто!







Детсад.

Пусть засунут эти 30 тыщ голосов себе в жёпу.

73% населения страны только что высказали свою мнение и волю.

Бросьте заниматься ***** и приступате уже к работе. Детсад.Пусть засунут эти 30 тыщ голосов себе в жёпу.73% населения страны только что высказали свою мнение и волю.Бросьте заниматься ***** и приступате уже к работе. Libo 2

Повідомлень: 7136 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 20:01 Libo написав: ............

Вызывает недоумение, что такие идеи очень популярны среди людей, но ни государство, ни одна политическая сила не подготовила проекта такого решения вопроса. Придётся подготовку такого плана поручить Старикану. Я внесу в его проект свои правки. И тогда согласен на референдум. Тогда посморим, что пройдёт: мир и "единство" с капитуляцией Зеленого-Богдана или План Старикана-Либо.



............Вызывает недоумение, что такие идеи очень популярны среди людей, но ни государство, ни одна политическая сила не подготовила проекта такого решения вопроса. Придётся подготовку такого плана поручить Старикану. Я внесу в его проект свои правки. И тогда согласен на референдум. Тогда посморим, что пройдёт: мир и "единство" с капитуляцией Зеленого-Богдана или План Старикана-Либо.

Libo, торОпитесь!

Пока неизвестно, что хотят предложить на референдум Зеленский-Богдан. , торОпитесь!Пока неизвестно, что хотят предложить на референдум Зеленский-Богдан.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 20:09 Re: Політичні дискусії ....та то ппц!

- порохоклони, ви б так за своїм порохом всі ті 5р слідкували б, як слідкуєте ПІД МІКРОСКОПОМ за кожним кроком/рухом/пчихом Зе! ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 6377 З нами з: 19.10.15 Подякував: 437 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 20:10 ЛАД написав: Libo, торОпитесь!

Пока неизвестно, что хотят предложить на референдум Зеленский-Богдан. , торОпитесь!Пока неизвестно, что хотят предложить на референдум Зеленский-Богдан.



Исхожу из самого-самого худшего.

Ведь никто не мешает вынести параллельно такой план и спросить людей, а вы за какой из них?

Не одобрям-с, а именно за какой вы план из двух, трех и т.п.?

И конечно же информационно.

Какой план брать за основу для урегулирования.

Но я думаю так будет только после парламентских выборов.

А пока тень на плетень, Зеленый не хочет ругаться с ватой и руснёй. Исхожу из самого-самого худшего.Ведь никто не мешает вынести параллельно такой план и спросить людей, а вы за какой из них?Не одобрям-с, а именно за какой вы план из двух, трех и т.п.?И конечно же информационно.Какой план брать за основу для урегулирования.Но я думаю так будет только после парламентских выборов.А пока тень на плетень, Зеленый не хочет ругаться с ватой и руснёй. Libo 2

Повідомлень: 7136 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 20:10

Не собираюсь обсуждать модерирование.

Мне когда-то модератор объяснил, что воспитание форумчан не входит в задачи модератора.

Но если вы хотите, чтобы форум всё же оставался собранием хотя бы относительно приличных людей, а не скатывался на уровень подворотни, за такие посты - Модераторы!Не собираюсь обсуждать модерирование.Мне когда-то модератор объяснил, что воспитание форумчан не входит в задачи модератора.Но если вы хотите, чтобы форум всё же оставался собранием хотя бы относительно приличных людей, а не скатывался на уровень подворотни, за такие посты - viewtopic.php?p=4672897#p4672897 - я бы банил по-серьёзному, а не просто удалял посты.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13167 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2977297829792980> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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