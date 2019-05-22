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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:50
Starikan написав: Ethereum написав: ЛАД написав:Starikan
Спасибо за ответ по Донбассу!
В этом, вижу, мы практически сходимся.
Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.
А там Раша до Києва дойде...
Сепаратист батюшка
Не надо этих страшилок, мы их слышим с 14 года.
А когда большинство жителей ЛДНР получат вожделенные российские паспорта - и разговаривать будет не о чем.
"ЛДНР" ещё 1991 нужно было признать. Даже против воли их обитателей.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:50
andrijk777 написав:
........
Слова дилетанта
Грязі буде багато - це можна сказати і про вибори в США.
Смішно чекати чогось іншого від українських виборів.
Я лучше буду считаться дилетантом, чем становиться таким "профессионалом" как Вы.
Прожил жизнь, в грязи не валялся. Не собираюсь заниматься этим на старости лет.
И ещё. Меня не очень волнует, как живут США, Россия или кто ещё. Я там не жил и не живу, их выборы мне где-то до лампочки, и как они проходят, мы точно не знаем.
Моя родина - Украина, и мне хочется, чтобы хорошо было здесь
!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:55
Starikan написав:
Свои взгляды, как частное лицо
, я высказывал с 2014 года: признание независимости ЛДНР де-факто, обустройство границы (пока, не совсем понятно, какой), перевод отношений на чисто коммерческую основу. Война прекращается, границы фиксируются по status quo, никаких экономических блокад (семенсеменычей фтопку), взаимовыгодная торговля. С другой стороны - никакого соцобеспечения, поскольку у нас солидарная система, а не накопительная, и ссылки на "я вкалывал 30 лет в шахте" не проходят - извольте получать пенсию из налогов, которые у себя собирают незалежни ЛДНР. Руководители ЛДНР обычно заявляют о нежелании вернуться в Украину (при этом, правда, требуют возврата всех территорий двух областей, но то таке). Устроит ли это РФ - хз.
А все эти разговоры о какой-то автономии Донбасса в составе Украины я не приемлю - чем таким особенным выделен Донбасс по сравнению с тем же Харьковом или Днепром? Не вижу разницы ни этнической - и там, и там русскоязычное население в городах, украино-(суржико-)язычное в пригородах и селах,- ни экономической.
Кстати, простейший вопрос: хочет ли большинство нынешнего населения ЛДНР возврата в Украину? Вот это действительно предмет для местного референдума, скажем, под эгидой ООН. Были же прецеденты типа Косово. Насильно мил не будешь.
Возможно, это вариант типа Приднестровья.
А рассуждать, как президент
, я не могу - не хватает информации.
Как любит говорить коллега Детройтред: то, что говорится сторонами конфликта в открытую - это штукатурка.
Концептуально абсолютно правильно. История нас рассудит.
Оставим окончательное решение будущему поколению.
Поспешишь - народ насмешишь.
Спешка нужна только при ловле блох.
Противотанковые рвы. Укрепрайоны. Доты. Несколько рядов колючей проволоки. Людям дать год на выход с предоставлением жилья. Через год оставшиеся - сепаратисты, предатели и потенциальные террористы. Армия в постоянной готовности к освободительному маршу. Ждем момента и катаклизьмов в пида-рашке и тогдаа настало наше время!
Вызывает недоумение, что такие идеи очень популярны среди людей, но ни государство, ни одна политическая сила не подготовила проекта такого решения вопроса. Придётся подготовку такого плана поручить Старикану. Я внесу в его проект свои правки. И тогда согласен на референдум. Тогда посморим, что пройдёт: мир и "единство" с капитуляцией Зеленого-Богдана или План Старикана-Либо.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:55
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Вчера удивлялся "атаке клонов" и подозревал влияние полнолуния.
Потом понял - началась предвыборная кампания в Раду! Ярые сторонники По получили новые вказивки и бросились их выполнять.
Кампания будет, полагаю, достаточно грязной, не лучше президентской.
Разница лишь в том, что тогда упирали на сильного и хорошо подготовленного По (в т.ч. главкома
) и "необученного лётчика" Зе.
Сейчас это смысла не имеет. Речь будет идти об ошибках и "нарушениях закона" со стороны Зе-команды. И реальных, и выдуманных (надуманных). Цепляться будут к любым мелочам и раздувать "из мухи слона".
Грязи будет много, и на форме в т.ч. Срач продолжается.
P.s. viewtopic.php?p=4672870#p4672870
- хороший пример "интеллигентной" агитации. Будет гораздо грязнее.
Слова дилетанта
Грязі буде багато - це можна сказати і про вибори в США.
Смішно чекати чогось іншого від українських виборів.
Цей недоумок ніяк не зрозуміє,що ми не за По,а за демократію.
Якраз цю демократію,яку хоче зламати Зе.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:56
UA написав: Starikan написав: Ethereum написав:
-----------------------ЛАДStarikan
Спасибо за ответ по Донбассу!
В этом, вижу, мы практически сходимся.
Я, правда, не говорю о полном признании независимости ЛДНР сегодня, думаю, должно быть какое-то врЕменное признание существующей ситуации, а там будет видно.
-------------------------
А там Раша до Києва дойде...
Сепаратист батюшка
Не надо этих страшилок, мы их слышим с 14 года.
А когда большинство жителей ЛДНР получат вожделенные российские паспорта - и разговаривать будет не о чем.
"ЛДНР" ещё 1991 нужно было признать. Даже против воли их обитателей.
Утверждение сомнительное и просто глупое.
Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал.
Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:01
Frant написав:Більш ніж 30 000 чоловік за 12 годин підписали!
Актьора на посаді президента чомусь не люблять, багато хто
!
Детсад.
Пусть засунут эти 30 тыщ голосов себе в жёпу.
73% населения страны только что высказали свою мнение и волю.
Бросьте заниматься ***** и приступате уже к работе.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:01
Libo
, торОпитесь!
Пока неизвестно, что хотят предложить на референдум Зеленский-Богдан.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:09
....та то ппц!
- порохоклони, ви б так за своїм порохом всі ті 5р слідкували б, як слідкуєте ПІД МІКРОСКОПОМ за кожним кроком/рухом/пчихом Зе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:10
ЛАД написав:Libo
, торОпитесь!
Пока неизвестно, что хотят предложить на референдум Зеленский-Богдан.
Исхожу из самого-самого худшего.
Ведь никто не мешает вынести параллельно такой план и спросить людей, а вы за какой из них?
Не одобрям-с, а именно за какой вы план из двух, трех и т.п.?
И конечно же информационно.
Какой план брать за основу для урегулирования.
Но я думаю так будет только после парламентских выборов.
А пока тень на плетень, Зеленый не хочет ругаться с ватой и руснёй.
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Libo
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:10
Модераторы!
Не собираюсь обсуждать модерирование.
Мне когда-то модератор объяснил, что воспитание форумчан не входит в задачи модератора.
Но если вы хотите, чтобы форум всё же оставался собранием хотя бы относительно приличных людей, а не скатывался на уровень подворотни, за такие посты - viewtopic.php?p=4672897#p4672897
- я бы банил по-серьёзному, а не просто удалял посты.
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