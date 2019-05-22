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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2977297829792980

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 155
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
49
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:12

  ЛАД написав:Утверждение сомнительное и просто глупое.
Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал.
Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе.

На зап. Украине много украиноненавистников? :shock:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:17

  UA написав:
  ЛАД написав:Утверждение сомнительное и просто глупое.
Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал.
Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе.

На зап. Украине много украиноненавистников? :shock:

Не думаю, но очень много не очень умных людей. П.С. Не пробовали к себе применить термин обитатели? Наверняка Вам подойдет. Не знаю где Вы там обитаете.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:25

  YKK написав:Не думаю, но очень много не очень умных людей. П.С. Не пробовали к себе применить термин обитатели? Наверняка Вам подойдет. Не знаю где Вы там обитаете.

Все ваши проблемы от того, что в 1991 году, вы не оказались в РФ.
Признайте это.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:28

  UA написав:
  YKK написав:Не думаю, но очень много не очень умных людей. П.С. Не пробовали к себе применить термин обитатели? Наверняка Вам подойдет. Не знаю где Вы там обитаете.

Все ваши проблемы от того, что в 1991 году, вы не оказались в РФ.
Признайте это.

Пока одни идиоты не захотели захватить власть в Киеве, а другие захватить власть на Донбассе у меня никаких проблем не было.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:28

"Професіонали" або досить кварталити

Україна зникає з шахівниці

У заяві, яку новий заступник керівника адміністрації президента України Вадим Пристайко зробив після зустрічі з главою держави, є один тривожний і дуже важливий момент. Пристайко повідомив, що українська сторона "хоче дізнатися про результати телефонної розмови Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель"
У недавньому минулому про яке таке бажання української сторони і мови не було. Зміст телефонних розмов, які проводили з президентом Росії президент Франції і федеральний канцлер Німеччини, обговорювався ними з президентом України ще до того, як такі розмови взагалі проходили. А вже необхідності робити спеціальні зусилля - та ще й на публічному рівні - для того, щоб дізнатися зміст такої розмови і зовсім не було. Меркель і Макрон - а до цього Меркель і Олланд - після свого спілкування з президентом Росії, як правило, зв'язувалися з президентом України. Або він зв'язувався з ними. І зміна президента Франції ніяк не вплинула на роботу в цьому форматі. Само собою вважалося, що якщо керівники Франції і Німеччини спілкуються з Путіним без президента України, так президент України повинен бути про це поінформований.

Зараз же ми бачимо, що ніяких контактів керівників країн-союзників з Володимиром Зеленським щодо їх переговорів немає. І заступнику керівника адміністрації президента доводиться розповідати про прагнення дізнатися зміст бесіди, хоча зрозуміло, що це - не його формат. Про зміст телефонних переговорів президентів говорять з президентами, а не з їхніми радниками.

Якщо це просто не дуже добре налагоджена комунікація, якщо у Володимира Зеленського просто немає реальних каналів зв'язку з керівниками країн Заходу - це ще півбіди. Зрештою, зусиллями того ж Пристайка такі контакти рано чи пізно будуть налагоджені. І навіть не так страшно, якщо небажання Меркель і Макрона інформувати Зеленського про свій намір розмовляти з Путіним пов'язано з елементарною недовірою до нового глави Української держави. У Зеленського ще є можливість завоювати цю довіру власними політичними діями і відмовою від найбільш одіозних «олігархічних» призначень в своїй адміністрації.

Найгірше, якщо ця ситуація пов'язана з прагненням Заходу розмовляти про нас без нас і спільно продиктувати Україні умови, які могли б допомогти західним столицям відновити хороші стосунки з Росією. В цьому випадку телефонна розмова Меркель, Макрона і Путіна може бути лише прелюдією до остаточного зникнення України з шахівниці великої політики, а зустріч Трампа і Путіна в Осаці лише підтвердить це зникнення.

Звинувачувати в цьому Зеленського не доводиться - тим більше, що колишній шоумен лише освоюється в президентському кабінеті. Але можна буде стверджувати, що Захід скористався зміною влади в Україні, її транзитом і "втомою" більшості прихильників Зеленського від конфлікту з Москвою для того, щоб вирішити цей конфлікт на свій - і російський - розсуд. І без особливого інтересу до українського уявлення про те, як такий конфлікт має бути вирішений.

Коли вважатимуть за потрібне - нам повідомлять і, може бути, навіть зателефонують.
https://espreso.tv/article/2019/05/23/v ... hakhivnyci
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