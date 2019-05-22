Додано: Чет 23 тра, 2019 21:28

UA написав: ЛАД написав: Утверждение сомнительное и просто глупое.

Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал.

Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе. Утверждение сомнительное и просто глупое.Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал.Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе.

На зап. Украине много украиноненавистников? На зап. Украине много украиноненавистников?

машиностроения

Не задумывались, что могут быть просто разные взгляды на то, какой должна быть Украина?И второе. Если человеку 100 раз повторять, что он свинья, то он в конце концов захрюкает.Насчёт референдума. Не знаю, сколько Вам лет, но, может быть, помните листовки с данными укр. производства продуктов, металла, химии,- "вторая Франция", "Союз нас грабит" ?Для подавляющего большинства это было основное.И, действительно, сложно говорить "что было бы, если бы", но вполне возможно, что при сохранении Союза или хотя бы союза Украины и России, события развивались бы совершенно иначе и,возможно, лучше и для Украины, и для России.