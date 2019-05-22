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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 155
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
49
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:48

V2
Можно было столько не писать.
Достаточно недавнего комментария Климкина, не помню дословно, но что-то вроде: "Лимит поддержки исчерпан".

P.s. Нашёл точно:
на сьогодні без внутрішніх мегазмін в Україні потенціал для зовнішньої підтримки нас вичерпаний. Крапка.

https://lb.ua/world/2019/05/21/427348_pavlo_klimkin_v_zovnishniy_polititsi.html
Там вообще интересное интервью. Рекомендую.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 23 тра, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:51

  YKK написав:
  airmax78 написав:Вспомните референдум, проведенный в марте 1991 года.

Я помню референдум. Все носились как полоумные с листовками о "богатой жизни в независимой Украине". Голосовали почти все за. Что не так? Только вот о том, что русскоязычные жители были тоже "сооснователями" независимой Украины, националисты быстро забыли.

Я пишу о мартовском референдуме. Результаты декабрьского референдума были предопределены цирком, который в августе произошел в Москве. Тогда Россия во главе с Ельциным сама всех вышвырнула из Союза. Это, пожалуй, единственный период в истории Рос империи, когда она была готова расстаться с имперскими амбициями. А уже с 1994го все окончательно вернулось на старые имперские рельсы. И мы с 1994го обязаны были начать готовиться к противостоянию с Россией. А мы, как слепые котята, занимались какой-то х-ней. Кто по-хитрее - дерибаном или сбором крошек с барского стола в Москве. А остальные - просто выживанием. Но, конечно, легко быть умным задним числом.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:03

  UA написав:Все ваши проблемы от того, что в 1991 году, вы не оказались в РФ.
Признайте это.

Гарно сказано!
Але сьогодні це вже не актуально. Старі комуністи просто вмирають. Нові покоління вже не хочуть в Росію. А самі "проблемні" регіони окуповані.
А тим більше різниця у рівні життя між Росією і Україною зменшується. Якщо взяти умовну "Белгородскую область"(тобто не Москва, не Пітер, не Ханти-Мансійськ), різниця з Україною в рівні життя мінімальна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:09

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Якщо взяти умовну "Белгородскую область"(тобто не Москва, не Пітер, не Ханти-Мансійськ), різниця з Україною в рівні життя мінімальна.

Вы очевидно никогда не были в Белгородской области. Честно говоря многим украинским регионам до ее уровня, как до...
Нові покоління вже не хочуть в Росію.

Ехал в 2015 или 2016 году поездом Львов-Москва, забитым под завязку украинцами, едущими на заработки в Москву. Сейчас конечно ситуация изменилась, и новое поколение может и не хочет в Россию, но явно и не хочет жить в Украине.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:13

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Дрібниця, проте - приємно!
Більш ніж 30 000 чоловік за 12 годин підписали!
Актьора на посаді президента чомусь не люблять, багато хто!


Фантастична динаміка!
Вже 38 000!
https://petition.president.gov.ua/petit ... _rQBeWYtp8

Думаю, не довго системі петицій тепер існувати ...
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:17

  UA написав:
  YKK написав:Не думаю, но очень много не очень умных людей. П.С. Не пробовали к себе применить термин обитатели? Наверняка Вам подойдет. Не знаю где Вы там обитаете.

Все ваши проблемы от того, что в 1991 году, вы не оказались в РФ.
Признайте это.
Исходя из Вашей логики, логично предположить, что Ваши проблемы от того, что исконно русский город Киев, в 1991 году не оказался в РФ?
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:21

  ЛАД написав:V2

https://lb.ua/world/2019/05/21/427348_pavlo_klimkin_v_zovnishniy_polititsi.html
Там вообще интересное интервью. Рекомендую.


Дякую!
Цікаве чтиво!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:25

  YKK написав:
  andrijk777 написав:Якщо взяти умовну "Белгородскую область"(тобто не Москва, не Пітер, не Ханти-Мансійськ), різниця з Україною в рівні життя мінімальна.

Вы очевидно никогда не были в Белгородской области. Честно говоря многим украинским регионам до ее уровня, как до...
Просвітіть мене. Який такий там "уровень" в Белгородской области?
  YKK написав:
  andrijk777 написав:Нові покоління вже не хочуть в Росію.

Ехал в 2015 или 2016 году поездом Львов-Москва, забитым под завязку украинцами, едущими на заработки в Москву. Сейчас конечно ситуация изменилась, и новое поколение может и не хочет в Россию, но явно и не хочет жить в Украине.
Смішні якісь ці кремлеботи...
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 23 тра, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:28

  UA написав:
  ЛАД написав:Утверждение сомнительное и просто глупое.
Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал.
Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе.

На зап. Украине много украиноненавистников? :shock:

Не задумывались, что могут быть просто разные взгляды на то, какой должна быть Украина?
И второе. Если человеку 100 раз повторять, что он свинья, то он в конце концов захрюкает.

airmax78
Насчёт референдума. Не знаю, сколько Вам лет, но, может быть, помните листовки с данными укр. производства продуктов, металла, химии, машиностроения - "вторая Франция", "Союз нас грабит" ?
Для подавляющего большинства это было основное.
И, действительно, сложно говорить "что было бы, если бы", но вполне возможно, что при сохранении Союза или хотя бы союза Украины и России, события развивались бы совершенно иначе и,возможно, лучше и для Украины, и для России.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:29

  YKK написав:
  UA написав:
  YKK написав:Не думаю, но очень много не очень умных людей. П.С. Не пробовали к себе применить термин обитатели? Наверняка Вам подойдет. Не знаю где Вы там обитаете.

Все ваши проблемы от того, что в 1991 году, вы не оказались в РФ.
Признайте это.
Исходя из Вашей логики, логично предположить, что Ваши проблемы от того, что исконно русский город Киев, в 1991 году не оказался в РФ?

Не надо этих неоднозначностей. Давайте назовем его "исконно российский городъ Киевъ".
airmax78
 
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