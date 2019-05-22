Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Вспомните референдум, проведенный в марте 1991 года.
Я помню референдум. Все носились как полоумные с листовками о "богатой жизни в независимой Украине". Голосовали почти все за. Что не так? Только вот о том, что русскоязычные жители были тоже "сооснователями" независимой Украины, националисты быстро забыли.
Я пишу о мартовском референдуме. Результаты декабрьского референдума были предопределены цирком, который в августе произошел в Москве. Тогда Россия во главе с Ельциным сама всех вышвырнула из Союза. Это, пожалуй, единственный период в истории Рос империи, когда она была готова расстаться с имперскими амбициями. А уже с 1994го все окончательно вернулось на старые имперские рельсы. И мы с 1994го обязаны были начать готовиться к противостоянию с Россией. А мы, как слепые котята, занимались какой-то х-ней. Кто по-хитрее - дерибаном или сбором крошек с барского стола в Москве. А остальные - просто выживанием. Но, конечно, легко быть умным задним числом.
UA написав:Все ваши проблемы от того, что в 1991 году, вы не оказались в РФ. Признайте это.
Гарно сказано! Але сьогодні це вже не актуально. Старі комуністи просто вмирають. Нові покоління вже не хочуть в Росію. А самі "проблемні" регіони окуповані. А тим більше різниця у рівні життя між Росією і Україною зменшується. Якщо взяти умовну "Белгородскую область"(тобто не Москва, не Пітер, не Ханти-Мансійськ), різниця з Україною в рівні життя мінімальна.
andrijk777 написав:Якщо взяти умовну "Белгородскую область"(тобто не Москва, не Пітер, не Ханти-Мансійськ), різниця з Україною в рівні життя мінімальна.
Вы очевидно никогда не были в Белгородской области. Честно говоря многим украинским регионам до ее уровня, как до...
Нові покоління вже не хочуть в Росію.
Ехал в 2015 или 2016 году поездом Львов-Москва, забитым под завязку украинцами, едущими на заработки в Москву. Сейчас конечно ситуация изменилась, и новое поколение может и не хочет в Россию, но явно и не хочет жить в Украине.
andrijk777 написав:Якщо взяти умовну "Белгородскую область"(тобто не Москва, не Пітер, не Ханти-Мансійськ), різниця з Україною в рівні життя мінімальна.
Вы очевидно никогда не были в Белгородской области. Честно говоря многим украинским регионам до ее уровня, как до...
Просвітіть мене. Який такий там "уровень" в Белгородской области?
YKK написав:
andrijk777 написав:Нові покоління вже не хочуть в Росію.
Ехал в 2015 или 2016 году поездом Львов-Москва, забитым под завязку украинцами, едущими на заработки в Москву. Сейчас конечно ситуация изменилась, и новое поколение может и не хочет в Россию, но явно и не хочет жить в Украине.
Смішні якісь ці кремлеботи...
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 23 тра, 2019 21:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Утверждение сомнительное и просто глупое. Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал. Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе.
На зап. Украине много украиноненавистников?
Не задумывались, что могут быть просто разные взгляды на то, какой должна быть Украина? И второе. Если человеку 100 раз повторять, что он свинья, то он в конце концов захрюкает.
airmax78 Насчёт референдума. Не знаю, сколько Вам лет, но, может быть, помните листовки с данными укр. производства продуктов, металла, химии, машиностроения - "вторая Франция", "Союз нас грабит" ? Для подавляющего большинства это было основное. И, действительно, сложно говорить "что было бы, если бы", но вполне возможно, что при сохранении Союза или хотя бы союза Украины и России, события развивались бы совершенно иначе и,возможно, лучше и для Украины, и для России.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.