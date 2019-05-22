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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2980298129822983>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 155
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
49
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:30

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Просвітіть мене. Який такий там "уровень" в Белгородской области?
Съездите просветитесь
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:31

  V2 написав:
  Frant написав:Дрібниця, проте - приємно!
Більш ніж 30 000 чоловік за 12 годин підписали!
Актьора на посаді президента чомусь не люблять, багато хто!


Фантастична динаміка!
Вже 38 000!
https://petition.president.gov.ua/petit ... _rQBeWYtp8

Думаю, не довго системі петицій тепер існувати ...

Система петиций останется, а этой петицией, к сожалению, нельзя будет даже подтереться, т.к. она не на бумаге. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:32

  ЛАД написав:
  UA написав:
  ЛАД написав:Утверждение сомнительное и просто глупое.
Другие могли бы предложить сделать то же самое с зап. Украиной. Но я что-то такого ни разу не слышал.
Такие выступления сильно способствовали к тому, что произошло на Донбассе.

На зап. Украине много украиноненавистников? :shock:

Не задумывались, что могут быть просто разные взгляды на то, какой должна быть Украина?
И второе. Если человеку 100 раз повторять, что он свинья, то он в конце концов захрюкает.

airmax78
Насчёт референдума. Не знаю, сколько Вам лет, но, может быть, помните листовки с данными укр. производства продуктов, металла, химии, машиностроения - "вторая Франция", "Союз нас грабит" ?
Для подавляющего большинства это было основное.
И, действительно, сложно говорить "что было бы, если бы", но вполне возможно, что при сохранении Союза или хотя бы союза Украины и России, события развивались бы совершенно иначе и,возможно, лучше и для Украины, и для России.

Да помню конечно. Народ наш не проведешь. Он манипуляциям не подвержен. Все перепроверит, проанализирует и только после принимает взвешенное решение. Каждые новые выборы это подтверждают.
Но, к сожалению, по-другому бы не было. Просто большая часть украинских олигархов сейчас бы жила в Москве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:41

airmax78
Пора мочити козлів :D
Хомчак пояснив опитування серед військових щодо “ЛДНР”
Начальник Генштабу з’ясував, що 17 травня 2019 року (до призначення Хомчака) на нараді керівного складу Збройних Сил України керівник дав завдання провести аналіз даних наявних соціологічних досліджень стосовно підтримки громадянами України ведення перемовин з так званими ЛДНР з можливими наслідками для України
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/polituk ... hodo-ldnr/
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:55

Заберіть клоуна з найвищої посади!
Мені соромно за державу!!!

"Президент Украины Владимир Зеленский назвал Великобританию "старушкой". На это уже отреагировали в посольстве Британии в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, на это заявление отреагировала британский посол в Украине Джудит Гофф"


https://censor.net.ua/news/3128604/star ... e_britanii

________
"Мы имеем дело с эталонным, химически чистым, оголтелым популистом. Этот неприятный факт усугубляется его абсолютной некомпетентностью и непомерным самомнением. То же самое можно сказать и о его команде. В какой степени Зеленский является зависимым от Коломойского – мы можем только догадываться, но по первым назначениям очевидно, что эта зависимость есть. Так же очевидно, что Зеленский весьма далёк от адекватного понимания проблем государственного строительства и управления, места Украины в мире и вызовов, стоящих перед страной."

https://uainfo.org/blognews/1558633629- ... ?_utl_t=vb
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:58

Re: Політичні дискусії

Без «кумовства» никак: Зеленский раздал портфели друзьям и бизнес-партнерам
https://bykvu.com/mysli/118215-bez-kumo ... -partneram
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:01

  ЛАД написав:И, действительно, сложно говорить "что было бы, если бы", но вполне возможно, что при сохранении Союза или хотя бы союза Украины и России, события развивались бы совершенно иначе и,возможно, лучше и для Украины, и для России.

Ви ніби розумна людина, але напевно по причині любові до Москви, або по причині незнання історії пишете маячню.
Історично Україна(або її більша частина) майже завжди була у васальній залежності від Росії(Російської імперії).
Дальше - після розпаду СРСР, Росія не здружилась з жодною колишньою республікою. Тільки з Казахстаном більш-менш норм відносини і це тільки по причині того, що Казахстан не залежить від російських енергоносіїв. Зі всіма іншими або прямий конфлікт або погані відносини.
Дружба Росії і України була не можлива.
Можливий тільки "союз"(васальна залежність України) або незалежність(конфронтація з Москвою).
Можливо стосунки налагодяться через пару десятиліть.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:20

В связи с последними инициативами президента Зеленского относительно роспуска парламента и внесения изменений в избирательное законодательство Ринат Ахметов провел "разъяснительные беседы" как с руководством Радикальной партии, так и "Оппоблока", после чего все подконтрольные ему депутаты проголосовали против устранения мажоритарки.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:21

Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???

Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:21

  Ethereum написав:airmax78
Пора мочити козлів :D
.....

Полностью согласен. :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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