Съездите просветитесь
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:30
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:31
Система петиций останется, а этой петицией, к сожалению, нельзя будет даже подтереться, т.к. она не на бумаге.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:32
Да помню конечно. Народ наш не проведешь. Он манипуляциям не подвержен. Все перепроверит, проанализирует и только после принимает взвешенное решение. Каждые новые выборы это подтверждают.
Но, к сожалению, по-другому бы не было. Просто большая часть украинских олигархов сейчас бы жила в Москве.
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:41
airmax78
Пора мочити козлів
Хомчак пояснив опитування серед військових щодо “ЛДНР”
Начальник Генштабу з’ясував, що 17 травня 2019 року (до призначення Хомчака) на нараді керівного складу Збройних Сил України керівник дав завдання провести аналіз даних наявних соціологічних досліджень стосовно підтримки громадянами України ведення перемовин з так званими ЛДНР з можливими наслідками для України
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:55
Заберіть клоуна з найвищої посади!
Мені соромно за державу!!!
"Президент Украины Владимир Зеленский назвал Великобританию "старушкой". На это уже отреагировали в посольстве Британии в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, на это заявление отреагировала британский посол в Украине Джудит Гофф"
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"Мы имеем дело с эталонным, химически чистым, оголтелым популистом. Этот неприятный факт усугубляется его абсолютной некомпетентностью и непомерным самомнением. То же самое можно сказать и о его команде. В какой степени Зеленский является зависимым от Коломойского – мы можем только догадываться, но по первым назначениям очевидно, что эта зависимость есть. Так же очевидно, что Зеленский весьма далёк от адекватного понимания проблем государственного строительства и управления, места Украины в мире и вызовов, стоящих перед страной."
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:58
Re: Політичні дискусії
Без «кумовства» никак: Зеленский раздал портфели друзьям и бизнес-партнерам
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:01
Ви ніби розумна людина, але напевно по причині любові до Москви, або по причині незнання історії пишете маячню.
Історично Україна(або її більша частина) майже завжди була у васальній залежності від Росії(Російської імперії).
Дальше - після розпаду СРСР, Росія не здружилась з жодною колишньою республікою. Тільки з Казахстаном більш-менш норм відносини і це тільки по причині того, що Казахстан не залежить від російських енергоносіїв. Зі всіма іншими або прямий конфлікт або погані відносини.
Дружба Росії і України була не можлива.
Можливий тільки "союз"(васальна залежність України) або незалежність(конфронтація з Москвою).
Можливо стосунки налагодяться через пару десятиліть.
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:20
В связи с последними инициативами президента Зеленского относительно роспуска парламента и внесения изменений в избирательное законодательство Ринат Ахметов провел "разъяснительные беседы" как с руководством Радикальной партии, так и "Оппоблока", после чего все подконтрольные ему депутаты проголосовали против устранения мажоритарки.
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:21
Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???
Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:21
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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