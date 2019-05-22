Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2980298129822983 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 155 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 49 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 50 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 155 Додано: Чет 23 тра, 2019 22:22 ЛАД написав: Ethereum написав: airmax78

Пора мочити козлів

..... Пора мочити козлів.....

Полностью согласен. Полностью согласен.

Пора клоунів завертати назад, у цирк. Пора клоунів завертати назад, у цирк. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19889 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 22:30 airmax78 написав: ............

Да помню конечно. Народ наш не проведешь. Он манипуляциям не подвержен. Все перепроверит, проанализирует и только после принимает взвешенное решение. Каждые новые выборы это подтверждают. ............Да помню конечно. Народ наш не проведешь. Он манипуляциям не подвержен. Все перепроверит, проанализирует и только после принимает взвешенное решение. Каждые новые выборы это подтверждают.

Много раз писал - точно так же, как и любой другой народ.

Но, к сожалению, по-другому бы не было. Просто большая часть украинских олигархов сейчас бы жила в Москве.

Сегодня спор бессмыслен.

Но могло быть и иначе. При населении Украины 52 млн. и России около 150 млн. и отсутствии вполне себе феодальных среднеазиатских республик и не очень далеко от них ушедших закавказских вес и влияние Украины резко повышались.

Так что могло сложиться и по-другому. Но это всё из области альтернативной истории, так что спорить не буду. Много раз писал - точно так же, как и любой другой народ.Сегодня спор бессмыслен.Но могло быть и иначе. При населении Украины 52 млн. и России около 150 млн. и отсутствии вполне себе феодальных среднеазиатских республик и не очень далеко от них ушедших закавказских вес и влияние Украины резко повышались.Так что могло сложиться и по-другому. Но это всё из области альтернативной истории, так что спорить не буду.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13176 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 22:30 Кстати наша голосовалка быстро стала неактуальной.



Фиксируем, было:

58 % - в сумме за роспуск Рады

7 % - против роспуска по причине не любви к Зеленскому

32 % - смысла нет распускать, на носу и так очередные выборы freeze 4 Повідомлень: 11544 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 тра, 2019 22:33 Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???



Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.



Как тут насчёт политкорректности и элементарного уважения к Украине? Как тут насчёт политкорректности и элементарного уважения к Украине?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13176 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2980298129822983 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм