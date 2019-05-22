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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2980298129822983

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 155
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
49
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
50
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:22

  ЛАД написав:
  Ethereum написав:airmax78
Пора мочити козлів :D
.....

Полностью согласен. :lol:

Пора клоунів завертати назад, у цирк.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:30

  airmax78 написав:............
Да помню конечно. Народ наш не проведешь. Он манипуляциям не подвержен. Все перепроверит, проанализирует и только после принимает взвешенное решение. Каждые новые выборы это подтверждают.

Много раз писал - точно так же, как и любой другой народ.
Но, к сожалению, по-другому бы не было. Просто большая часть украинских олигархов сейчас бы жила в Москве.

Сегодня спор бессмыслен.
Но могло быть и иначе. При населении Украины 52 млн. и России около 150 млн. и отсутствии вполне себе феодальных среднеазиатских республик и не очень далеко от них ушедших закавказских вес и влияние Украины резко повышались.
Так что могло сложиться и по-другому. Но это всё из области альтернативной истории, так что спорить не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:30

Кстати наша голосовалка быстро стала неактуальной.

Фиксируем, было:
58 % - в сумме за роспуск Рады
7 % - против роспуска по причине не любви к Зеленскому
32 % - смысла нет распускать, на носу и так очередные выборы
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:33

Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???

Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.


Как тут насчёт политкорректности и элементарного уважения к Украине?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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