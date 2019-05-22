Пора клоунів завертати назад, у цирк.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:22
Пора клоунів завертати назад, у цирк.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:30
Много раз писал - точно так же, как и любой другой народ.
Сегодня спор бессмыслен.
Но могло быть и иначе. При населении Украины 52 млн. и России около 150 млн. и отсутствии вполне себе феодальных среднеазиатских республик и не очень далеко от них ушедших закавказских вес и влияние Украины резко повышались.
Так что могло сложиться и по-другому. Но это всё из области альтернативной истории, так что спорить не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:30
Кстати наша голосовалка быстро стала неактуальной.
Фиксируем, было:
58 % - в сумме за роспуск Рады
7 % - против роспуска по причине не любви к Зеленскому
32 % - смысла нет распускать, на носу и так очередные выборы
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:33
Как тут насчёт политкорректности и элементарного уважения к Украине?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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