Додано: Чет 23 тра, 2019 23:05

andrijk777 написав: Почитав коментарі щодо "нової" програми команди Зе: "Ліфт".

Більшість різко негативні.

Посил приблизно такий: "Ці фішки залиш для Кварталу, займись реальними справами."

Хочу ще нагадати про "Зе!Команда", яка була створена ще до виборів. Пройшло вже 2 місяці - а результат? Результат - "Нас 611 304". Але де нові люди? Де нові ідеї?

Вже і ніхто про ту Зе!Команду не згадує... А скільки піару було...

Ой не протягне Зе ще 60 днів... Почитав коментарі щодо "нової" програми команди Зе: "Ліфт".Більшість різко негативні.Посил приблизно такий: "Ці фішки залиш для Кварталу, займись реальними справами."Хочу ще нагадати про "Зе!Команда", яка була створена ще до виборів. Пройшло вже 2 місяці - а результат? Результат - "Нас 611 304". Але де нові люди? Де нові ідеї?Вже і ніхто про ту Зе!Команду не згадує... А скільки піару було...Ой не протягне Зе ще 60 днів...

Не знаю, где вы читали, но я был лично на iForum, и скажу следующее - порядка 90% участников были в восторге, несмотря на то, что сутевая часть выступления была состряпана из кейсов и примеров, которые эта аудитория читала и обсуждала в своем кругу лет эдак 5-7 назад.Дело в другом - дело в расстоянии до Президента. Порошенко, пожимавший людям руки во время Томос-тура, был намного дальше от них, чем Зеленский - от людей в зрительном зале. Это дорогого стоит. Пока он не наполнен содержанием и скепсисом, а наполнен мотивацией и задором - такого Президента еще не было! И исходя из провальных результатов работы всех прошлых - стоит признать, что это хорошо, а не плохо!PS: что касается языка, о чем уже зрады на весь Фейсбук успели нагнать - Зеленский говорил на языке абсолютного большинства участников форума. Нравится это немногочисленным хейтерам, ушедшим во время выступления на обед, или нет, но это факт