Кстати наша голосовалка быстро стала неактуальной.
Фиксируем, было:
58 % - в сумме за роспуск Рады
7 % - против роспуска по причине не любви к Зеленскому
32 % - смысла нет распускать, на носу и так очередные выборы
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:30
Кстати наша голосовалка быстро стала неактуальной.
Фиксируем, было:
58 % - в сумме за роспуск Рады
7 % - против роспуска по причине не любви к Зеленскому
32 % - смысла нет распускать, на носу и так очередные выборы
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:33
Как тут насчёт политкорректности и элементарного уважения к Украине?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:38
Начнём с Вас?
Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?
Українську Вам ще вивчати і вивчати.
И сарказма Вы явно не понимаете. Не доросли ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 23 тра, 2019 22:54
Тогда даже намёков на самостийность Донбасса не было. Было только местечковое ЧСВ, взлелеянное совком ("шахтеры - гвардия труда").
Другое дело - Крым, который выторговал себе автономию без каких-либо убедительных аргументов, но явно с подачи ельцинской РФ, заинтересованной в вечном пребывании базы ЧФ. Чем и была заложена первая мина.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Чет 23 тра, 2019 23:05
Не знаю, где вы читали, но я был лично на iForum, и скажу следующее - порядка 90% участников были в восторге, несмотря на то, что сутевая часть выступления была состряпана из кейсов и примеров, которые эта аудитория читала и обсуждала в своем кругу лет эдак 5-7 назад.
Дело в другом - дело в расстоянии до Президента. Порошенко, пожимавший людям руки во время Томос-тура, был намного дальше от них, чем Зеленский - от людей в зрительном зале. Это дорогого стоит. Пока он не наполнен содержанием и скепсисом, а наполнен мотивацией и задором - такого Президента еще не было! И исходя из провальных результатов работы всех прошлых - стоит признать, что это хорошо, а не плохо!
PS: что касается языка, о чем уже зрады на весь Фейсбук успели нагнать - Зеленский говорил на языке абсолютного большинства участников форума. Нравится это немногочисленным хейтерам, ушедшим во время выступления на обед, или нет, но это факт
Додано: Чет 23 тра, 2019 23:14
Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками"
Додано: Чет 23 тра, 2019 23:28
Без комментариев.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Чет 23 тра, 2019 23:40
Re: Політичні дискусії
Истерия конечно...только чуть не дотягивает до уровня перед дебатами.
Верховная зРада в лице БППиНФ с прокатыванием послемайданных обещалок и самодовольными ухмылочками.
Кабмин с принятием сегодня сверхмутных решений в пользу Ахметова и это в наглаую перед представителями нового президента.
Уйдите достойно, ускорьте процесс, но нет цепляются, дестабилизируют, ЧСВ защищают.
Всё это с привычной "патриотической" риторикой и с беспокойством о судьбах народа.
Подобные пляски на костях и погибших на Майдане и на войне - вызывают уже не просто негатив и неприятие...
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: П'ят 24 тра, 2019 00:24
Та давайте якісь факти.... Що за потік свідомості?
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