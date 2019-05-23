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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2979298029812982

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 156
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
50
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:30

Кстати наша голосовалка быстро стала неактуальной.

Фиксируем, было:
58 % - в сумме за роспуск Рады
7 % - против роспуска по причине не любви к Зеленскому
32 % - смысла нет распускать, на носу и так очередные выборы
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:33

Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???

Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.


Как тут насчёт политкорректности и элементарного уважения к Украине?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:38

  Frant написав:
  ЛАД написав:
  Ethereum написав:airmax78
Пора мочити козлів :D
.....

Полностью согласен. :lol:

Пора клоунів завертати назад, у цирк.

Начнём с Вас?

Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?
Українську Вам ще вивчати і вивчати. :)

И сарказма Вы явно не понимаете. Не доросли ещё?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:54

  UA написав: "ЛДНР" ещё 1991 нужно было признать. Даже против воли их обитателей.

Тогда даже намёков на самостийность Донбасса не было. Было только местечковое ЧСВ, взлелеянное совком ("шахтеры - гвардия труда").
Другое дело - Крым, который выторговал себе автономию без каких-либо убедительных аргументов, но явно с подачи ельцинской РФ, заинтересованной в вечном пребывании базы ЧФ. Чем и была заложена первая мина.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:05

  andrijk777 написав:Почитав коментарі щодо "нової" програми команди Зе: "Ліфт".
Більшість різко негативні.
Посил приблизно такий: "Ці фішки залиш для Кварталу, займись реальними справами."
Хочу ще нагадати про "Зе!Команда", яка була створена ще до виборів. Пройшло вже 2 місяці - а результат? Результат - "Нас 611 304". Але де нові люди? Де нові ідеї?
Вже і ніхто про ту Зе!Команду не згадує... А скільки піару було...
Ой не протягне Зе ще 60 днів...


Не знаю, где вы читали, но я был лично на iForum, и скажу следующее - порядка 90% участников были в восторге, несмотря на то, что сутевая часть выступления была состряпана из кейсов и примеров, которые эта аудитория читала и обсуждала в своем кругу лет эдак 5-7 назад.

Дело в другом - дело в расстоянии до Президента. Порошенко, пожимавший людям руки во время Томос-тура, был намного дальше от них, чем Зеленский - от людей в зрительном зале. Это дорогого стоит. Пока он не наполнен содержанием и скепсисом, а наполнен мотивацией и задором - такого Президента еще не было! И исходя из провальных результатов работы всех прошлых - стоит признать, что это хорошо, а не плохо!

PS: что касается языка, о чем уже зрады на весь Фейсбук успели нагнать - Зеленский говорил на языке абсолютного большинства участников форума. Нравится это немногочисленным хейтерам, ушедшим во время выступления на обед, или нет, но это факт
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:14

  Frant написав:Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???

Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.



Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками"
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:28

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией. Об этом он сказал перед началом своего выступления на IForum, сообщает "Громадське".
На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.

Ранее глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ.

https://112.ua/glavnye-novosti/zelenski ... 93029.html

Без комментариев.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:40

Re: Політичні дискусії

Истерия конечно...только чуть не дотягивает до уровня перед дебатами.

Верховная зРада в лице БППиНФ с прокатыванием послемайданных обещалок и самодовольными ухмылочками.

Кабмин с принятием сегодня сверхмутных решений в пользу Ахметова и это в наглаую перед представителями нового президента.

Уйдите достойно, ускорьте процесс, но нет цепляются, дестабилизируют, ЧСВ защищают.

Всё это с привычной "патриотической" риторикой и с беспокойством о судьбах народа.


Подобные пляски на костях и погибших на Майдане и на войне - вызывают уже не просто негатив и неприятие...
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 00:24

  Corpocrator написав:Истерия конечно...только чуть не дотягивает до уровня перед дебатами.

Верховная зРада в лице БППиНФ с прокатыванием послемайданных обещалок и самодовольными ухмылочками.

Кабмин с принятием сегодня сверхмутных решений в пользу Ахметова и это в наглаую перед представителями нового президента.

Уйдите достойно, ускорьте процесс, но нет цепляются, дестабилизируют, ЧСВ защищают.

Всё это с привычной "патриотической" риторикой и с беспокойством о судьбах народа.


Подобные пляски на костях и погибших на Майдане и на войне - вызывают уже не просто негатив и неприятие...

Та давайте якісь факти....Рада, Кабмін, Ахметов, патріоти, Майдан... що за потік свідомості?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 01:01

Гарячим фінським парубкам!

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Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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