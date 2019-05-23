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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2980298129822983

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 156
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
50
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 04:12

  freeze написав:
  Frant написав:Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???

Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.



Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками"

Янукович теж думав, що з ним жартують.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 2980298129822983
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