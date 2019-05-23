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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2980298129822983 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 156 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 50 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 156 Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:07 Corpocrator написав: Истерия конечно...только чуть не дотягивает до уровня перед дебатами.

Верховная зРада в лице БППиНФ с прокатыванием послемайданных обещалок и самодовольными ухмылочками.

Кабмин с принятием сегодня сверхмутных решений в пользу Ахметова и это в наглаую перед представителями нового президента.

Уйдите достойно, ускорьте процесс, но нет цепляются, дестабилизируют, ЧСВ защищают.

Всё это с привычной "патриотической" риторикой и с беспокойством о судьбах народа.

Подобные пляски на костях и погибших на Майдане и на войне - вызывают уже не просто негатив и неприятие... Истерия конечно...только чуть не дотягивает до уровня перед дебатами.Верховная зРада в лице БППиНФ с прокатыванием послемайданных обещалок и самодовольными ухмылочками.Кабмин с принятием сегодня сверхмутных решений в пользу Ахметова и это в наглаую перед представителями нового президента.Уйдите достойно, ускорьте процесс, но нет цепляются, дестабилизируют, ЧСВ защищают.Всё это с привычной "патриотической" риторикой и с беспокойством о судьбах народа.Подобные пляски на костях и погибших на Майдане и на войне - вызывают уже не просто негатив и неприятие...

Судя по вашему посту, истерия у вас. Судя по вашему посту, истерия у вас. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15865 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:16 ЛАД написав: Frant написав: Пора клоунів завертати назад, у цирк. Пора клоунів завертати назад, у цирк. Начнём с Вас?

Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?

Українську Вам ще вивчати і вивчати. Начнём с Вас?Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?

Увы, это относится именно к вам.

"Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати".



И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень)

Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.



И не ждите от меня политкорректности, ждите ее от вашего избранника.



Понимаю, что вы (в отличие от меня) - радетель за горькую судьбу простого народа, отчаявшегося от тарифов и уставшего от войны, но вы же видите, что всё идет даже не к "реваншу", а к бардаку хуже ельцинского. Увы, это относится именно к вам."Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати".И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень)Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.И не ждите от меня политкорректности, ждите ее от вашего избранника.Понимаю, что вы (в отличие от меня) - радетель за горькую судьбу простого народа, отчаявшегося от тарифов и уставшего от войны, но вы же видите, что всё идет даже не к "реваншу", а к бардаку хуже ельцинского. Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 24 тра, 2019 08:55, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15865 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:40 freeze написав: Frant написав: Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???



Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця. Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця. Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.



"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского."Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...

Станом на вчора

42000 підписались за відставку Зеленського

7000 підписались за відміну петиції про відставку Зеленського

Що буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві.

Виходячи з результатів голосування малоб бути

Якщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставки

Чи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли? І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...Станом на вчора42000 підписались за відставку Зеленського7000 підписались за відміну петиції про відставку ЗеленськогоЩо буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві.Виходячи з результатів голосування малоб бутиЯкщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставкиЧи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20898 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:44 budivelnik написав: freeze написав: Frant написав: Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???



Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця. Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця. Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.



"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского."Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...

Станом на вчора

42000 підписались за відставку Зеленського

7000 підписались за відміну петиції про відставку Зеленського

Що буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві.

Виходячи з результатів голосування малоб бути

Якщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставки

Чи вистарчило тижня щоб 90% зеленофілів протрезвіли? І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...Станом на вчора42000 підписались за відставку Зеленського7000 підписались за відміну петиції про відставку ЗеленськогоЩо буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві.Виходячи з результатів голосування малоб бутиЯкщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставкиЧи вистарчило тижня щоб 90% зеленофілів протрезвіли?



Вже 43 000 чоловік!!!

Не люблять в Україні паяців на керівних посадах!



https://petition.president.gov.ua/petition/53360 Вже 43 000 чоловік!!!Не люблять в Україні паяців на керівних посадах! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19892 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:48 Starikan написав: ЛАД написав: Frant написав: Пора клоунів завертати назад, у цирк. Пора клоунів завертати назад, у цирк. Начнём с Вас?

Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?

Українську Вам ще вивчати і вивчати. Начнём с Вас?Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?

Увы, это относится именно к вам.

"Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати".



И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень)

Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.



Увы, это относится именно к вам."Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати".И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень)Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.

Лад, як і інші рюськомірці, не знає мов, крім російської.

Звісно, вони ліниві, русіш-патріоти.

Їм лінь подивитись, наприклад:



ЗАВЕРТАТИ, аю, аєш, недок., ЗАВЕРНУТИ, ерну, ернеш, док.



1. неперех. Змінювати напрямок руху, робити поворот. Машина мчить якимись завулками, круто завертає на кожному рові (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 402); Марта постояла трохи, а тоді завернула вліворуч і почала збігати в балку (Борис Грінченко, I, 1963, 409); Ми завернули у вузеньку вуличку (Іван І. Волошин, Сади.., 1950, 13); Текля з Юрою завернули за ріг (Юрій Смолич, II, 1958, 39).



http://sum.in.ua/s/zavertaty ї.Звісно, вони ліниві, русіш-патріоти.Їм лінь подивитись, наприклад:ЗАВЕРТАТИ, аю, аєш, недок., ЗАВЕРНУТИ, ерну, ернеш, док.1. неперех. Змінювати напрямок руху, робити поворот. Машина мчить якимись завулками, круто завертає на кожному рові (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 402); Марта постояла трохи, а тоді завернула вліворуч і почала збігати в балку (Борис Грінченко, I, 1963, 409); Ми завернули у вузеньку вуличку (Іван І. Волошин, Сади.., 1950, 13); Текля з Юрою завернули за ріг (Юрій Смолич, II, 1958, 39). Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19892 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:07 Libo написав: Вызывает недоумение, что такие идеи очень популярны среди людей, но ни государство, ни одна политическая сила не подготовила проекта такого решения вопроса. Придётся подготовку такого плана поручить Старикану. Я внесу в его проект свои правки. И тогда согласен на референдум. Тогда посморим, что пройдёт: мир и "единство" с капитуляцией Зеленого-Богдана или План Старикана-Либо. Вызывает недоумение, что такие идеи очень популярны среди людей, но ни государство, ни одна политическая сила не подготовила проекта такого решения вопроса. Придётся подготовку такого плана поручить Старикану. Я внесу в его проект свои правки. И тогда согласен на референдум. Тогда посморим, что пройдёт: мир и "единство" с капитуляцией Зеленого-Богдана или План Старикана-Либо.

Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.

А насчет капитуляции - у Квартала семь пятниц на неделе, последнее заявление их руководителя (если это не фейк) - "никаких переговоров с РФ" (что, кстати, неправильно, и мешает реализации моего плана ). Посмотрим, может, вечерком какая-нибудь говорящая голова скажет "он вовсе не то хотел сказать". Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.А насчет капитуляции - у Квартала семь пятниц на неделе, последнее заявление их руководителя (если это не фейк) - "никаких переговоров с РФ" (что, кстати, неправильно, и мешает реализации моего плана). Посмотрим, может, вечерком какая-нибудь говорящая голова скажет "он вовсе не то хотел сказать". Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15865 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:11 budivelnik написав: freeze написав: Frant написав: Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???

Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця. Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця. Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского."Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент... І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...

Квартал есть Квартал.

Политика можно вывезти из Квартала, но вот Квартал из политика вывести невозможно Квартал есть Квартал. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15865 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2980298129822983 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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