Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Corpocrator написав:Истерия конечно...только чуть не дотягивает до уровня перед дебатами. Верховная зРада в лице БППиНФ с прокатыванием послемайданных обещалок и самодовольными ухмылочками. Кабмин с принятием сегодня сверхмутных решений в пользу Ахметова и это в наглаую перед представителями нового президента. Уйдите достойно, ускорьте процесс, но нет цепляются, дестабилизируют, ЧСВ защищают. Всё это с привычной "патриотической" риторикой и с беспокойством о судьбах народа. Подобные пляски на костях и погибших на Майдане и на войне - вызывают уже не просто негатив и неприятие...
Frant написав: Пора клоунів завертати назад, у цирк.
Начнём с Вас? Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать? Українську Вам ще вивчати і вивчати.
Увы, это относится именно к вам. "Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати".
И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень) Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.
И не ждите от меня политкорректности, ждите ее от вашего избранника.
Понимаю, что вы (в отличие от меня) - радетель за горькую судьбу простого народа, отчаявшегося от тарифов и уставшего от войны, но вы же видите, что всё идет даже не к "реваншу", а к бардаку хуже ельцинского.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 24 тра, 2019 08:55, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???
Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.
Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками"
І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент... Станом на вчора 42000 підписались за відставку Зеленського 7000 підписались за відміну петиції про відставку Зеленського Що буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві. Виходячи з результатів голосування малоб бути Якщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставки Чи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Frant написав:Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???
Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.
Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками"
І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент... Станом на вчора 42000 підписались за відставку Зеленського 7000 підписались за відміну петиції про відставку Зеленського Що буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві. Виходячи з результатів голосування малоб бути Якщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставки Чи вистарчило тижня щоб 90% зеленофілів протрезвіли?
Вже 43 000 чоловік!!! Не люблять в Україні паяців на керівних посадах!
Frant написав: Пора клоунів завертати назад, у цирк.
Начнём с Вас? Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать? Українську Вам ще вивчати і вивчати.
Увы, это относится именно к вам. "Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати".
И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень) Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.
Лад, як і інші рюськомірці, не знає мов, крім російської. Звісно, вони ліниві, русіш-патріоти. Їм лінь подивитись, наприклад:
1. неперех. Змінювати напрямок руху, робити поворот. Машина мчить якимись завулками, круто завертає на кожному рові (Василь Кучер, Чорноморці, 1956, 402); Марта постояла трохи, а тоді завернула вліворуч і почала збігати в балку (Борис Грінченко, I, 1963, 409); Ми завернули у вузеньку вуличку (Іван І. Волошин, Сади.., 1950, 13); Текля з Юрою завернули за ріг (Юрій Смолич, II, 1958, 39).
Libo написав: Вызывает недоумение, что такие идеи очень популярны среди людей, но ни государство, ни одна политическая сила не подготовила проекта такого решения вопроса. Придётся подготовку такого плана поручить Старикану. Я внесу в его проект свои правки. И тогда согласен на референдум. Тогда посморим, что пройдёт: мир и "единство" с капитуляцией Зеленого-Богдана или План Старикана-Либо.
Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов. А насчет капитуляции - у Квартала семь пятниц на неделе, последнее заявление их руководителя (если это не фейк) - "никаких переговоров с РФ" (что, кстати, неправильно, и мешает реализации моего плана ). Посмотрим, может, вечерком какая-нибудь говорящая голова скажет "он вовсе не то хотел сказать".
Frant написав:Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років??? Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.
Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского. "Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками"
І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...
Квартал есть Квартал. Политика можно вывезти из Квартала, но вот Квартал из политика вывести невозможно