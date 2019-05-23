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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 29822983298429852986> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 156 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 50 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 156 Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:43 avax написав: Успеет ли нынешняя Рада принять закон об импичменте Президента



Петиция на сайте ВР:

Зобов'язати Верховну Раду невідкладно прийняти закон про імпічмент президента

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?aname=published Петиция на сайте ВР:





Идет какая-то дискредитация самой идеи петиций, у людей мозговой перекос, что значит обязать Раду. Безграмотные люди. Можно попросить Раду, можно обратить внимание на необходимость, в конце концов можно потребовать от Рады. Но обязать можно свою задницу, и то это не у всех выходит при поносе.



И что значит - успеет ? При большом желании как показывала эта Рада любой Закон можно и за один день принять. А можно и за пять лет не принять, если Порошенко был против принятия Закона об импичменте. Сейчас истинные порохофилы вдруг возбудились несказанно, как же так мы пять лет жили без Закона об импичменте, какой позор. Идет какая-то дискредитация самой идеи петиций, у людей мозговой перекос, что значит обязать Раду. Безграмотные люди. Можно попросить Раду, можно обратить внимание на необходимость, в конце концов можно потребовать от Рады. Но обязать можно свою задницу, и то это не у всех выходит при поносе.И что значит - успеет ? При большом желании как показывала эта Рада любой Закон можно и за один день принять. А можно и за пять лет не принять, если Порошенко был против принятия Закона об импичменте. Сейчас истинные порохофилы вдруг возбудились несказанно, как же так мы пять лет жили без Закона об импичменте, какой позор. freeze 4 Повідомлень: 11549 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:49 Starikan написав: freeze написав: Starikan написав: Квартал есть Квартал.

Политика можно вывезти из Квартала, но вот Квартал из политика вывести невозможно Перефразировав классику можно сказать, что все мерзости в жизни делаются с серьезным выражением лица. Перефразировав классику можно сказать, что все мерзости в жизни делаются с серьезным выражением лица.

Вы уже как попугай - затвердили и повторяете одну фразу, вырвав ее из контекста.

Но я понимаю - вы же сами из команды Квартала. Поэтому возражений по существу от вас не дождаться, будете отшучиваться. Вы уже как попугай - затвердили и повторяете одну фразу, вырвав ее из контекста.Но я понимаю - вы же сами из команды Квартала. Поэтому возражений по существу от вас не дождаться, будете отшучиваться.



То что у вас проблемы и полное отсутствие юмора, показывает ваша истерика со словом Старушка. Вам Либо более развернуто уже объяснил.

Зеленский пошутил, посол с английским юмором опубликовала ответную юморную фотку. Всем весело, только у пенсионеров, голосовавших за папередника - истерика.



Тереза Мей отжигает на каждом заседании чопорного парламенте и пританцовывая курицей идет к трибуне. Трюдо идет в желтых носках. Трамп ржет во весь голос, когда ему показывают носки с его изображением. И только на постсоветском пространстве пенсионеры до сих пор уверены, что всё должно быть в пиджаках и заученными фразами. То что у вас проблемы и полное отсутствие юмора, показывает ваша истерика со словом Старушка. Вам Либо более развернуто уже объяснил.Зеленский пошутил, посол с английским юмором опубликовала ответную юморную фотку. Всем весело, только у пенсионеров, голосовавших за папередника - истерика.Тереза Мей отжигает на каждом заседании чопорного парламенте и пританцовывая курицей идет к трибуне. Трюдо идет в желтых носках. Трамп ржет во весь голос, когда ему показывают носки с его изображением. И только на постсоветском пространстве пенсионеры до сих пор уверены, что всё должно быть в пиджаках и заученными фразами. freeze 4 Повідомлень: 11549 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:50 Libo написав: Starikan написав: Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста. Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста. Манеры коммуникации Трампа резко отличаются от его предшественников. Мы вторые. Но у Трампа устные коммуникации остаются более консервативны, а Зеленый рвёт шаблон всем надутым индюкам. Я ваш. Я из народа. Я такой же как вы. Я говорю такаже, как вы. Я с вами. Вы понимаете меня, я понимаю вас.

Пипл хавает и большинству это нравится.

Выработается модель и может именно эта украинская модель станет образцом новой коммуникации власть-народ.

Будет наш опыт положительным - во всем мире начнут выбирать эксцентриков из контрэлиты.

Украина - мировой законодатель политических мод.

Манеры коммуникации Трампа резко отличаются от его предшественников. Мы вторые. Но у Трампа устные коммуникации остаются более консервативны, а Зеленый рвёт шаблон всем надутым индюкам. Я ваш. Я из народа. Я такой же как вы. Я говорю такаже, как вы. Я с вами. Вы понимаете меня, я понимаю вас.Пипл хавает и большинству это нравится.Выработается модель и может именно эта украинская модель станет образцом новой коммуникации власть-народ.Будет наш опыт положительным - во всем мире начнут выбирать эксцентриков из контрэлиты.Украина - мировой законодатель политических мод.

Для меня вся эта модель - не более чем политическая демагогия (та же ляшковщина, где вместо вил - смартфон). Причем навевающая массу аналогий с тяжелыми последствиями.



У Трампа же, при всей его внешней эксцентричности, есть несомненные экономические успехи и, главное, последовательность и профессионализм в действиях. Но он и действует совершенно в других экономических и политических условиях, так что сравнивать сложно. Для меня вся эта модель - не более чем политическая демагогия (). Причем навевающая массу аналогий с тяжелыми последствиями.У Трампа же, при всей его внешней эксцентричности, есть несомненные экономические успехи и, главное, последовательность и профессионализм в действиях. Но он и действует совершенно в других экономических и политических условиях, так что сравнивать сложно. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15873 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:59 Starikan написав: У Трампа же, при всей его внешней эксцентричности, есть несомненные экономические успехи и, главное, последовательность и профессионализм в действиях. Но он и действует совершенно в других экономических и политических условиях, так что сравнивать сложно. У Трампа же, при всей его внешней эксцентричности, есть несомненные экономические успехи и, главное, последовательность и профессионализм в действиях. Но он и действует совершенно в других экономических и политических условиях, так что сравнивать сложно.



Реально. Пока я голосовавший на выборах за Порошенко стал порохохейтером, я ждал примерно два года, особо не возникая, хотя чувствовать быстро стал, что Порошенко наврал с обещаниями, но я ждал, думал вот-вот, вот-вот, и молчал с закрытым ртом.

Зеленохейтеры возбудились несказанно на третий день президентства Зеленского.

Никакой порядочности и совести нет у людей. Хотя бы неделю подождали, а потом грязь лили. Реально. Пока я голосовавший на выборах за Порошенко стал порохохейтером, я ждал примерно два года, особо не возникая, хотя чувствовать быстро стал, что Порошенко наврал с обещаниями, но я ждал, думал вот-вот, вот-вот, и молчал с закрытым ртом.Зеленохейтеры возбудились несказанно на третий день президентства Зеленского.Никакой порядочности и совести нет у людей. Хотя бы неделю подождали, а потом грязь лили. Востаннє редагувалось freeze в П'ят 24 тра, 2019 10:01, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 11549 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:59 freeze написав: Зеленский пошутил, посол с английским юмором опубликовала ответную юморную фотку. Всем весело, только у пенсионеров, голосовавших за папередника - истерика. Зеленский пошутил, посол с английским юмором опубликовала ответную юморную фотку. Всем весело, только у пенсионеров, голосовавших за папередника - истерика.

"Ребята, давайте жить весело!" (с)

Вот только хочется посмотреть на последствия этого веселья.

Я и так живу достаточно весело и благополучно (с поправкой на возраст и здоровье) без вашего Квартала и Голобородько.

А "всем весело", "пипл хавает" и "молодежь тащится" - для меня не аргументы в пользу политика. "Ребята, давайте жить весело!" (с)Вот только хочется посмотреть на последствия этого веселья.Я и так живу достаточно весело и благополучно (с поправкой на возраст и здоровье) без вашего Квартала и Голобородько.А "всем весело", "пипл хавает" и "молодежь тащится" - для меня не аргументы в пользу политика. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15873 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:03 Starikan написав: Для меня вся эта модель - не более чем политическая демагогия (та же ляшковщина, где вместо вил - смартфон). Причем навевающая массу аналогий с тяжелыми последствиями.



У Трампа же, при всей его внешней эксцентричности, есть несомненные экономические успехи и, главное, последовательность и профессионализм в действиях. Но он и действует совершенно в других экономических и политических условиях, так что сравнивать сложно. Для меня вся эта модель - не более чем политическая демагогия (). Причем навевающая массу аналогий с тяжелыми последствиями.У Трампа же, при всей его внешней эксцентричности, есть несомненные экономические успехи и, главное, последовательность и профессионализм в действиях. Но он и действует совершенно в других экономических и политических условиях, так что сравнивать сложно.



Мы посмотрим приживется ли новый зеленый стиль общения или нет.

Я убежден, что приживется. Мир не стоит на месте. Надо быть терпимым к новеллам. Кто-то должен набраться смелости и сказать: Земля крутится!

Ничего плохого в новой форме коммуникации с народом нет. Он же не матюкается.

Не только Трамп новатор в коммуникациях. До него были Черномырдин и Лукашенко. Но их новаторство было половинчатым - они оставались для людей надутыми индюками. Зеленый прост как сапог. Мы видим в нем свои эмоции. Он наш.

Мы посмотрим приживется ли новый зеленый стиль общения или нет.Я убежден, что приживется. Мир не стоит на месте. Надо быть терпимым к новеллам. Кто-то должен набраться смелости и сказать: Земля крутится!Ничего плохого в новой форме коммуникации с народом нет. Он же не матюкается.Не только Трамп новатор в коммуникациях. До него были Черномырдин и Лукашенко. Но их новаторство было половинчатым - они оставались для людей надутыми индюками. Зеленый прост как сапог. Мы видим в нем свои эмоции. Он наш. Libo 2

Повідомлень: 7141 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:07 Starikan написав: Я и так живу достаточно весело и благополучно (с поправкой на возраст и здоровье) без вашего Квартала и Голобородько.

Я и так живу достаточно весело и благополучно (с поправкой на возраст и здоровье) без вашего Квартала и Голобородько.



Ну - насправді серіал дуже багато серйозних людей подивилися ( напевно вибірково ) - тільки що ...

А Вам весело від чого ? Бо якось взагалі-то старість не радість ... Ну - насправді серіал дуже багато серйозних людей подивилися ( напевно вибірково ) - тільки що ...А Вам весело від чого ? Бо якось взагалі-то старість не радість ... Puente Повідомлень: 1717 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:12 freeze написав: Starikan написав: У Трампа же, при всей его внешней эксцентричности, есть несомненные экономические успехи и, главное, последовательность и профессионализм в действиях. Но он и действует совершенно в других экономических и политических условиях, так что сравнивать сложно. У Трампа же, при всей его внешней эксцентричности, есть несомненные экономические успехи и, главное, последовательность и профессионализм в действиях. Но он и действует совершенно в других экономических и политических условиях, так что сравнивать сложно. Реально. Пока я голосовавший на выборах за Порошенко стал порохохейтером, я ждал примерно два года, особо не возникая, хотя чувствовать быстро стал, что Порошенко наврал с обещаниями Реально. Пока я голосовавший на выборах за Порошенко стал порохохейтером, я ждал примерно два года, особо не возникая, хотя чувствовать быстро стал, что Порошенко наврал с обещаниями

Вы действительно не понимали, что после нападения РФ и потери Крыма и важнейшей части Донбасса в том же 2014 году любые предвыборные обещания стало невозможно реализовать? А все эти "люстрации" и "очистки власти", если уже говорить открытым текстом, по существу незаконны и антиконституционны (как нам сейчас комментируют юристы)? Вы действительно не понимали, что после нападения РФ и потери Крыма и важнейшей части Донбасса в том же 2014 году любые предвыборные обещания стало невозможно реализовать? А все эти "люстрации" и "очистки власти", если уже говорить открытым текстом, по существу незаконны и антиконституционны (как нам сейчас комментируют юристы)? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15873 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:13 Ха! На сайте Президента уже 16 петиций об отмене петиции №22/053360-еп (подписали 46 298 человек), суммарно их пока подписали 48 908 человека. Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 24 тра, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз. yanyura Повідомлень: 4637 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:18 Puente написав: Starikan написав: Я и так живу достаточно весело и благополучно (с поправкой на возраст и здоровье) без вашего Квартала и Голобородько.

Я и так живу достаточно весело и благополучно (с поправкой на возраст и здоровье) без вашего Квартала и Голобородько. Ну - насправді серіал дуже багато серйозних людей подивилися ( напевно вибірково ) - тільки що ...

А Вам весело від чого ? Бо якось взагалі-то старість не радість ... Ну - насправді серіал дуже багато серйозних людей подивилися ( напевно вибірково ) - тільки що ...А Вам весело від чого ? Бо якось взагалі-то старість не радість ...

Мы с женой не похожи на традиционные изображения пенсионеров в СМИ - сгорбленных старушек с клюкой. И, хотя нам за 70, мы еще работаем. И у нас очень хорошие дети. Мы с женой не похожи на традиционные изображения пенсионеров в СМИ - сгорбленных старушек с клюкой. И, хотя нам за 70, мы еще работаем. И у нас очень хорошие дети. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15873 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 29822983298429852986> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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