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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2983298429852986>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 156
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
50
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:23

  yanyura написав:Ха! На сайте Президента уже 16 петиций об отмене петиции №22/053360-еп, суммарно их пока подписали 42 053 человека.

Это просто игры. С обеих сторон.
1) понятия "отмены петиции" не существует.
2) президент обязан ознакомиться с петицией, но не обязан выполнять ее требования.
3) 42053 нужно делить примерно на 16, надеюсь, понимаете, почему :wink:
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 24 тра, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:24

  yanyura написав:Ха! На сайте Президента уже 16 петиций об отмене петиции №22/053360-еп (подписали 46 298 человек), суммарно их пока подписали 48 908 человека.


Зеленский сразу же начал с обмана граждан (виртуальный образ – это и есть форма обмана). Отсюда – попытки снять с себя уже на старте ответственность за решения (имею в виду его инаугурационное заявление о том, что "каждый – у нас президент"; или идею референдумов, даже по тем вопросам, где должна быть воля государства и лидера).

Жаль, что вопрос не имел продолжения, например, такого: насколько опасно тщеславие в сочетании с невежеством и некомпетентностью (и для самого носителя, и для окружающих)?

https://blogs.pravda.com.ua/authors/yak ... 367d5d0a8/
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 тра, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:24

  Puente написав:
  Starikan написав:Я и так живу достаточно весело и благополучно (с поправкой на возраст и здоровье) без вашего Квартала и Голобородько.


А Вам весело від чого ? Бо якось взагалі-то старість не радість ...


Мне кажется, что если на старости есть здоровье, деньги и эрекция, то это вторая молодость, бес в ребро, пионерское лето.
Зажиточные американские пенсы весь год шастают по багамам-мамам и луврам, пьют виагру и покрепче, чпокаются, радуются мирозданию и жизни...
У Старикана бабло есть. Сейчас на Турцию без жены лыжи смазывает. Как и положено, в Тулу без своего самовара. и слава Богу! Удачи.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:28

Зе-філи плакали від радощів, що актьоришка такий "простий і доступний".
Отримайте і розпишіться:

"Когда спецкорр Liga.net Юрий Смирнов пытался задать вопрос о назначении Ивана Баканова замглавы СБУ, Зеленский ответил, что сегодня говорит только об инновациях, а не о политике. После этого журналист получил три удара локтем в живот.

Также журналист рассказал, что охрана вела себя очень жестко. Журналистам, которые пытались приблизиться к Зеленскому, оттоптали ноги."


https://uainfo.org/blognews/1558685801- ... l-tri.html
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 тра, 2019 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:28

  Starikan написав:Мы с женой не похожи на традиционные изображения пенсионеров в СМИ - сгорбленных старушек с клюкой. И, хотя нам за 70, мы еще работаем. И у нас очень хорошие дети.


Я бы хотел всех наших пенсионеров видеть такими и тоже (о, ужас!) быть таким.
Молодцы. Риспект. :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:29

:D :D :D :arrow:
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 24 тра, 2019 10:44, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:33

  yanyura написав:Ха! На сайте Президента уже 16 петиций об отмене петиции №22/053360-еп (подписали 46 298 человек), суммарно их пока подписали 48 908 человека.
Я поясню вам те чого ви впритул не бачите
16 однотипних петицій з однотипною вимогою відмінити петицію з вимогою відставки Зеленського підписало 3000 одних і тих самих осіб 16 разів , що в сумі дало 48908 осіб)
В той час коли одну петицію з вимогою відставки підписало 46398 осіб
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:33

Думаю, що хтось знову скоро поїде в Ростов.

Московіти про ідеї Зе-команди:

"Уже на следующий день после скандального предложения Богдана российское руководство выдвинуло свои требования. Их озвучили через главу фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Жириновского: провести "референдум" по статусу Крыма и Донбасса, предложив украинцам согласиться с оккупацией; разогнать депутатов Верховной Рады; ввести президентским указом (кстати, это незаконно) новую систему выборов; отменить закон об украинском языке, дать амнистию сепаратистам и коллаборационистам, вернуть украинское православие под контроль РПЦ.


И последний аспект – нельзя ставить под сомнение суверенитет страны в угоду политической целесообразности или личных амбиций. Это прямая дорога к краху украинской государственности"

https://uainfo.org/blognews/1558683353- ... menno.html
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:35

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Frant написав: Пора клоунів завертати назад, у цирк.
Начнём с Вас?
Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?
Українську Вам ще вивчати і вивчати. :)

Увы, это относится именно к вам.
"Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати".


"Завертати" перше значення
Змінювати напрямок руху, робити поворот. http://sum.in.ua/s/zavertaty

7 значення
7. перех., рідко. Те саме, що загортати


Але найточніше, що викликає у багатьох згаданий персонаж, це діалект. значення, якого нема у цьому словнику, що відповідає "блювати".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:36

  Frant написав: [b]Зеленский сразу же начал с обмана граждан (виртуальный образ – это и есть форма обмана). Отсюда – попытки снять с себя уже на старте ответственность за решения (имею в виду его инаугурационное заявление о том, что "каждый – у нас президент"; или идею референдумов, даже по тем вопросам, где должна быть воля государства и лидера).
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yak ... 367d5d0a8/

Кстати, там проведена хорошая аналогия с пуделем - тот эксплуатировал образ альфа-самца и мачо, руководитель Квартала выбрал другую вариацию той же темы - образ своего в доску пацана из твиттера.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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