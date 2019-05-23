Это просто игры. С обеих сторон.
1) понятия "отмены петиции" не существует.
2) президент обязан ознакомиться с петицией, но не обязан выполнять ее требования.
3) 42053 нужно делить примерно на 16, надеюсь, понимаете, почему
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:23
Это просто игры. С обеих сторон.
1) понятия "отмены петиции" не существует.
2) президент обязан ознакомиться с петицией, но не обязан выполнять ее требования.
3) 42053 нужно делить примерно на 16, надеюсь, понимаете, почему
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 24 тра, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:24
Зеленский сразу же начал с обмана граждан (виртуальный образ – это и есть форма обмана). Отсюда – попытки снять с себя уже на старте ответственность за решения (имею в виду его инаугурационное заявление о том, что "каждый – у нас президент"; или идею референдумов, даже по тем вопросам, где должна быть воля государства и лидера).
Жаль, что вопрос не имел продолжения, например, такого: насколько опасно тщеславие в сочетании с невежеством и некомпетентностью (и для самого носителя, и для окружающих)?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 тра, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:24
Мне кажется, что если на старости есть здоровье, деньги и эрекция, то это вторая молодость, бес в ребро, пионерское лето.
Зажиточные американские пенсы весь год шастают по багамам-мамам и луврам, пьют виагру и покрепче, чпокаются, радуются мирозданию и жизни...
У Старикана бабло есть. Сейчас на Турцию без жены лыжи смазывает. Как и положено, в Тулу без своего самовара. и слава Богу! Удачи.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:28
Зе-філи плакали від радощів, що актьоришка такий "простий і доступний".
Отримайте і розпишіться:
"Когда спецкорр Liga.net Юрий Смирнов пытался задать вопрос о назначении Ивана Баканова замглавы СБУ, Зеленский ответил, что сегодня говорит только об инновациях, а не о политике. После этого журналист получил три удара локтем в живот.
Также журналист рассказал, что охрана вела себя очень жестко. Журналистам, которые пытались приблизиться к Зеленскому, оттоптали ноги."
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 тра, 2019 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:28
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:29
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 24 тра, 2019 10:44, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:33
Я поясню вам те чого ви впритул не бачите
16 однотипних петицій з однотипною вимогою відмінити петицію з вимогою відставки Зеленського підписало 3000 одних і тих самих осіб 16 разів , що в сумі дало 48908 осіб)
В той час коли одну петицію з вимогою відставки підписало 46398 осіб
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:33
Думаю, що хтось знову скоро поїде в Ростов.
Московіти про ідеї Зе-команди:
"Уже на следующий день после скандального предложения Богдана российское руководство выдвинуло свои требования. Их озвучили через главу фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Жириновского: провести "референдум" по статусу Крыма и Донбасса, предложив украинцам согласиться с оккупацией; разогнать депутатов Верховной Рады; ввести президентским указом (кстати, это незаконно) новую систему выборов; отменить закон об украинском языке, дать амнистию сепаратистам и коллаборационистам, вернуть украинское православие под контроль РПЦ.
И последний аспект – нельзя ставить под сомнение суверенитет страны в угоду политической целесообразности или личных амбиций. Это прямая дорога к краху украинской государственности"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:35
"Завертати" перше значення
7 значення
Але найточніше, що викликає у багатьох згаданий персонаж, це діалект. значення, якого нема у цьому словнику, що відповідає "блювати".
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:36
Кстати, там проведена хорошая аналогия с пуделем - тот эксплуатировал образ альфа-самца и мачо, руководитель Квартала выбрал другую вариацию той же темы - образ своего в доску пацана из твиттера.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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