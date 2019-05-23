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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2983298429852986

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 156
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
50
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:38

  budivelnik написав:В той час коли одну петицію з вимогою відставки підписало 44000 осіб


Перестаньте вы х. заниматься с этими петициями и глупостями. Три четверти страны только что проголосовало, а 44 тыщ каких-то мутных интернет кликов его теперь в отставку отправят?! Вы вообще уже подурели. :oops:
5 лет, добровольная отставка, Майдан или, не дай бог, снайпер. Скоро еще будет в случае импичмента. Но многие тут забывают, что импичмент может быть только за уголовное преступление. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:40

  Starikan написав:
  Frant написав: [b]Зеленский сразу же начал с обмана граждан (виртуальный образ – это и есть форма обмана). Отсюда – попытки снять с себя уже на старте ответственность за решения (имею в виду его инаугурационное заявление о том, что "каждый – у нас президент"; или идею референдумов, даже по тем вопросам, где должна быть воля государства и лидера).
https://blogs.pravda.com.ua/authors/yak ... 367d5d0a8/

Кстати, там проведена хорошая аналогия с пуделем - тот эксплуатировал образ альфа-самца и мачо, руководитель Квартала выбрал другую вариацию той же темы - образ своего в доску пацана из твиттера.


Мені цікаво, як довго клоун протримається на посаді.
Він - порожнє місце, нуль.
Паяц не знає, що робити, як і з ким говорити.
Рівень інтелекта - як у посереднього учня 9-го класу.
Знову ж, помічники - теж циркова команда.
___________________
Троллять, як можуть презЕдента:
"На Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" президенту Володимиру Зеленському видавництво подарувало дитячу книгу "Політика для початківців"."
Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3128661
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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