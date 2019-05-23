Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:В той час коли одну петицію з вимогою відставки підписало 44000 осіб
Перестаньте вы х. заниматься с этими петициями и глупостями. Три четверти страны только что проголосовало, а 44 тыщ каких-то мутных интернет кликов его теперь в отставку отправят?! Вы вообще уже подурели. 5 лет, добровольная отставка, Майдан или, не дай бог, снайпер. Скоро еще будет в случае импичмента. Но многие тут забывают, что импичмент может быть только за уголовное преступление.
Frant написав: [b]Зеленский сразу же начал с обмана граждан (виртуальный образ – это и есть форма обмана). Отсюда – попытки снять с себя уже на старте ответственность за решения (имею в виду его инаугурационное заявление о том, что "каждый – у нас президент"; или идею референдумов, даже по тем вопросам, где должна быть воля государства и лидера). https://blogs.pravda.com.ua/authors/yak ... 367d5d0a8/
Кстати, там проведена хорошая аналогия с пуделем - тот эксплуатировал образ альфа-самца и мачо, руководитель Квартала выбрал другую вариацию той же темы - образ своего в доску пацана из твиттера.
Мені цікаво, як довго клоун протримається на посаді. Він - порожнє місце, нуль. Паяц не знає, що робити, як і з ким говорити. Рівень інтелекта - як у посереднього учня 9-го класу. Знову ж, помічники - теж циркова команда. ___________________ Троллять, як можуть презЕдента: "На Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" президенту Володимиру Зеленському видавництво подарувало дитячу книгу "Політика для початківців"." Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3128661
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців