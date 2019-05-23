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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2983298429852986 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 156 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 50 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 156 Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:38 budivelnik написав: В той час коли одну петицію з вимогою відставки підписало 44000 осіб В той час коли одну петицію з вимогою відставки підписало 44000 осіб



Перестаньте вы х. заниматься с этими петициями и глупостями. Три четверти страны только что проголосовало, а 44 тыщ каких-то мутных интернет кликов его теперь в отставку отправят?! Вы вообще уже подурели.

5 лет, добровольная отставка, Майдан или, не дай бог, снайпер. Скоро еще будет в случае импичмента. Но многие тут забывают, что импичмент может быть только за уголовное преступление. Перестаньте вы х. заниматься с этими петициями и глупостями. Три четверти страны только что проголосовало, а 44 тыщ каких-то мутных интернет кликов его теперь в отставку отправят?! Вы вообще уже подурели.5 лет, добровольная отставка, Майдан или, не дай бог, снайпер. Скоро еще будет в случае импичмента. Но многие тут забывают, что импичмент может быть только за уголовное преступление. Libo 2

Повідомлень: 7141 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:40 Starikan написав: Frant написав: [b]Зеленский сразу же начал с обмана граждан (виртуальный образ – это и есть форма обмана). Отсюда – попытки снять с себя уже на старте ответственность за решения (имею в виду его инаугурационное заявление о том, что "каждый – у нас президент"; или идею референдумов, даже по тем вопросам, где должна быть воля государства и лидера).

https://blogs.pravda.com.ua/authors/yak ... 367d5d0a8/ [b]Зеленский сразу же начал с обмана граждан (виртуальный образ – это и есть форма обмана). Отсюда – попытки снять с себя уже на старте ответственность за решения (имею в виду его инаугурационное заявление о том, что "каждый – у нас президент"; или идею референдумов, даже по тем вопросам, где должна быть воля государства и лидера).

Кстати, там проведена хорошая аналогия с пуделем - тот эксплуатировал образ альфа-самца и мачо, руководитель Квартала выбрал другую вариацию той же темы - образ своего в доску пацана из твиттера. Кстати, там проведена хорошая аналогия с пуделем - тот эксплуатировал образ альфа-самца и мачо, руководитель Квартала выбрал другую вариацию той же темы - образ своего в доску пацана из твиттера.



Мені цікаво, як довго клоун протримається на посаді.

Він - порожнє місце, нуль.

Паяц не знає, що робити, як і з ким говорити.

Рівень інтелекта - як у посереднього учня 9-го класу.

Знову ж, помічники - теж циркова команда.

___________________

Троллять, як можуть презЕдента:

"На Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" президенту Володимиру Зеленському видавництво подарувало дитячу книгу "Політика для початківців"."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3128661 Мені цікаво, як довго клоун протримається на посаді.Він - порожнє місце, нуль.Паяц не знає, що робити, як і з ким говорити.Рівень інтелекта - як у посереднього учня 9-го класу.Знову ж, помічники - теж циркова команда.___________________Троллять, як можуть презЕдента:"На Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" президенту Володимиру Зеленському видавництво подарувало дитячу книгу "Політика для початківців"."Джерело: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19895 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2983298429852986 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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