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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2983298429852986 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 156 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 50 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 156 Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:05 Frant



Здравствуйте .

Хотите , я Вам подскажу как не быть ,таким вот "глючным ", как Вы...

В каждом вашем сообщении или злобное выражение или грязь по отношению к кому то .

....Вы знаете почему болеет большинство людей , А ?

......И откуда берутся те или иные заболевания ?

...они ведь не только наследственные .



.............)))))))))))......... холява 2 Повідомлень: 2241 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1862 раз. Подякували: 1736 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:23 Libo написав: Ничего плохого в новой форме коммуникации с народом нет. Он же не матюкается.

Не только Трамп новатор в коммуникациях. До него были Черномырдин и Лукашенко. Но их новаторство было половинчатым - они оставались для людей надутыми индюками. Зеленый прост как сапог. Мы видим в нем свои эмоции. Он наш. Ничего плохого в новой форме коммуникации с народом нет. Он же не матюкается.Не только Трамп новатор в коммуникациях. До него были Черномырдин и Лукашенко. Но их новаторство было половинчатым - они оставались для людей надутыми индюками. Зеленый прост как сапог. Мы видим в нем свои эмоции. Он наш.

Предшественников было много. Тот же непрерывный остряк Микита-"мы вас закопаем" в вышиванке и с ботинком в руке. Были бы тогда соцсети - была бы та же картина. Только шутки-шутками, но был еще Карибский кризис, Венгрия и Новочеркасск. Предшественников было много. Тот же непрерывный остряк Микита-"мы вас закопаем" в вышиванке и с ботинком в руке. Были бы тогда соцсети - была бы та же картина. Только шутки-шутками, но был еще Карибский кризис, Венгрия и Новочеркасск. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15874 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:39 Starikan написав: ЛАД написав: Frant написав: Пора клоунів завертати назад, у цирк. Пора клоунів завертати назад, у цирк. Начнём с Вас?

Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?

Українську Вам ще вивчати і вивчати. Начнём с Вас?Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?

Увы, это относится именно к вам.

"Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати". Увы, это относится именно к вам."Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати".

Понимаю, что язык, в отличие от математики, не точен.

Тем не менее, посмотрите словари-переводчики. У франта имелось ввиду "вернуть". Перевод - "повернути". Например, здесь http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0002826%5F1

"протрезвіли" - это тоже чистый украинский?



И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень)

Просто испортить бюллетень - не выход. Во втором туре был выбор из 2 вариантов, и надо было выбрать один. Тут надо решать, а не прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается.

А выводы о работе человека на второй день делать не привык. Надо ждать и смотреть, а не заранее стыдиться. Если что, стыдиться всё равно не буду, могу только пожалеть, что не было лучшего варианта. Выбрать По было хуже. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца."



Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.

Насчёт "старушки" Вам уже ответили, да и по другим вопросам тоже. И Libo, и freeze, и Puente. Не буду повторяться. Сегодняшние посты Libo приятно удивили. Некоторые из них, как часто у него, несколько экстравагантны, но по сути полностью согласен.



И не ждите от меня политкорректности, ждите ее от вашего избранника.



Понимаю, что вы (в отличие от меня) - радетель за горькую судьбу простого народа, отчаявшегося от тарифов и уставшего от войны, но вы же видите, что всё идет даже не к "реваншу", а к бардаку хуже ельцинского.

Ваше пренебрежительное отношение к "горькой судьбе простого народа" сильно удивляет. Вы, по-видимому, прожили достаточно благополучно и относительно легко прошли даже 90-е. Да и сейчас научная пенсия + зарплата позволяют существовать более-менее прилично. Рад за Вас.

Но в нашем возрасте можно бы трезвее относиться к своим успехам и лучше понимать тех, кому повезло меньше. Но видно всё же "сытый голодного не разумеет". Можно было бы легко представить себе, что обычный работник в возрасте под/за 70 вряд ли смог бы работать, и пенсия у него была бы 2-3 тыс. И как бы Вы рассуждали на его месте?



На второй день работы президента судить о том, куда всё идёт, это сильно!

У Вас, вероятно, есть хрустальный шар?



Уже писал, политическая ангажированность ведёт к аберрации зрения, Вы видите истерику там, где её нет и не замечаете явную заказанность (или зашоренность, в лучшем случае?) - не буду употреблять более сильные эпитеты - там, где они есть. Вам нравится компания Франта и эфира? Да ради бога! Но я всё же считаю Вас умнее.



Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.

Вы считаете, что причина "роттердамов и дюссельдорфов" в России? Или я неправильно понял?

По-моему, причины чисто наши, родные.



Вы действительно не понимали, что после нападения РФ и потери Крыма и важнейшей части Донбасса в том же 2014 году любые предвыборные обещания стало невозможно реализовать?

Порошенко избирался после Крыма. Да и события в Донбассе уже зашли достаточно далеко, недаром он говорил о зарплатах военных на фронте и окончании АТО за часы и дни. Между прочим, он и сейчас говорил о том, что проблему Донбасса решит за 2 недели после выборов. К чему это было? Понимаю, что язык, в отличие от математики, не точен.Тем не менее, посмотрите словари-переводчики. У франта имелось ввиду "вернуть". Перевод - "повернути". Например, здесь"протрезвіли" - это тоже чистый украинский?Просто испортить бюллетень - не выход. Во втором туре был выбор из 2 вариантов, и надо было выбрать один. Тут надо решать, а не прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается.А выводы о работе человека на второй день делать не привык. Надо ждать и смотреть, а не заранее стыдиться. Если что, стыдиться всё равно не буду, могу только пожалеть, что не было лучшего варианта. Выбрать По было хуже. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца."Насчёт "старушки" Вам уже ответили, да и по другим вопросам тоже. И, и, и. Не буду повторяться. Сегодняшние постыприятно удивили. Некоторые из них, как часто у него, несколько экстравагантны, но по сути полностью согласен.Ваше пренебрежительное отношение к "горькой судьбе простого народа" сильно удивляет. Вы, по-видимому, прожили достаточно благополучно и относительно легко прошли даже 90-е. Да и сейчас научная пенсия + зарплата позволяют существовать более-менее прилично. Рад за Вас.Но в нашем возрасте можно бы трезвее относиться к своим успехам и лучше понимать тех, кому повезло меньше. Но видно всё же "сытый голодного не разумеет". Можно было бы легко представить себе, что обычный работник в возрасте под/за 70 вряд ли смог бы работать, и пенсия у него была бы 2-3 тыс. И как бы Вы рассуждали на его месте?На второй день работы президента судить о том, куда всё идёт, это сильно!У Вас, вероятно, есть хрустальный шар?Уже писал, политическая ангажированность ведёт к аберрации зрения, Вы видите истерику там, где её нет и не замечаете явную заказанность (или зашоренность, в лучшем случае?) - не буду употреблять более сильные эпитеты - там, где они есть. Вам нравится компания Франта и эфира? Да ради бога! Но я всё же считаю Вас умнее.Вы считаете, что причина "роттердамов и дюссельдорфов" в России? Или я неправильно понял?По-моему, причины чисто наши, родные.Порошенко избиралсяКрыма. Да и события в Донбассе уже зашли достаточно далеко, недаром он говорил о зарплатах военных на фронте и окончании АТО за часы и дни. Между прочим, он и сейчас говорил о том, что проблему Донбасса решит за 2 недели после выборов. К чему это было? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 тра, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13176 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2983298429852986 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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