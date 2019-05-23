Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Здравствуйте . Хотите , я Вам подскажу как не быть ,таким вот "глючным ", как Вы... В каждом вашем сообщении или злобное выражение или грязь по отношению к кому то . ....Вы знаете почему болеет большинство людей , А ? ......И откуда берутся те или иные заболевания ? ...они ведь не только наследственные .
Libo написав: Ничего плохого в новой форме коммуникации с народом нет. Он же не матюкается. Не только Трамп новатор в коммуникациях. До него были Черномырдин и Лукашенко. Но их новаторство было половинчатым - они оставались для людей надутыми индюками. Зеленый прост как сапог. Мы видим в нем свои эмоции. Он наш.
Предшественников было много. Тот же непрерывный остряк Микита-"мы вас закопаем" в вышиванке и с ботинком в руке. Были бы тогда соцсети - была бы та же картина. Только шутки-шутками, но был еще Карибский кризис, Венгрия и Новочеркасск.
И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень)
Просто испортить бюллетень - не выход. Во втором туре был выбор из 2 вариантов, и надо было выбрать один. Тут надо решать, а не прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается. А выводы о работе человека на второй день делать не привык. Надо ждать и смотреть, а не заранее стыдиться. Если что, стыдиться всё равно не буду, могу только пожалеть, что не было лучшего варианта. Выбрать По было хуже. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца."
Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.
Насчёт "старушки" Вам уже ответили, да и по другим вопросам тоже. И Libo, и freeze, и Puente. Не буду повторяться. Сегодняшние посты Libo приятно удивили. Некоторые из них, как часто у него, несколько экстравагантны, но по сути полностью согласен.
И не ждите от меня политкорректности, ждите ее от вашего избранника.
Понимаю, что вы (в отличие от меня) - радетель за горькую судьбу простого народа, отчаявшегося от тарифов и уставшего от войны, но вы же видите, что всё идет даже не к "реваншу", а к бардаку хуже ельцинского.
Ваше пренебрежительное отношение к "горькой судьбе простого народа" сильно удивляет. Вы, по-видимому, прожили достаточно благополучно и относительно легко прошли даже 90-е. Да и сейчас научная пенсия + зарплата позволяют существовать более-менее прилично. Рад за Вас. Но в нашем возрасте можно бы трезвее относиться к своим успехам и лучше понимать тех, кому повезло меньше. Но видно всё же "сытый голодного не разумеет". Можно было бы легко представить себе, что обычный работник в возрасте под/за 70 вряд ли смог бы работать, и пенсия у него была бы 2-3 тыс. И как бы Вы рассуждали на его месте?
На второй день работы президента судить о том, куда всё идёт, это сильно! У Вас, вероятно, есть хрустальный шар?
Уже писал, политическая ангажированность ведёт к аберрации зрения, Вы видите истерику там, где её нет и не замечаете явную заказанность (или зашоренность, в лучшем случае?) - не буду употреблять более сильные эпитеты - там, где они есть. Вам нравится компания Франта и эфира? Да ради бога! Но я всё же считаю Вас умнее.
Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.
Вы считаете, что причина "роттердамов и дюссельдорфов" в России? Или я неправильно понял? По-моему, причины чисто наши, родные.
Вы действительно не понимали, что после нападения РФ и потери Крыма и важнейшей части Донбасса в том же 2014 году любые предвыборные обещания стало невозможно реализовать?
Порошенко избирался после Крыма. Да и события в Донбассе уже зашли достаточно далеко, недаром он говорил о зарплатах военных на фронте и окончании АТО за часы и дни. Между прочим, он и сейчас говорил о том, что проблему Донбасса решит за 2 недели после выборов. К чему это было?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 тра, 2019 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Избиратели, которые голосуют не по прописке, уже с сегодня, 24 мая, могут подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования, чтобы принять участие в ключевых парламентских выборах в парламент Украины.
Frant написав:Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???
Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.
Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками"
І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент... Станом на вчора 42000 підписались за відставку Зеленського 7000 підписались за відміну петиції про відставку Зеленського Що буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві. Виходячи з результатів голосування малоб бути Якщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставки Чи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли?
А я говорил, что проигравшие не успокоятся - привыкли наводить свои порядки на улицах, а не участках для голосования...
И вот подтверждение - не прошло и недели с момента инаугурации нового Президента, за которого проголосовало на 2 миллиона больше украинцев, чем за Порошенко в 2014-м, как реваншисты уже в центре внимания... и петиции подают, и конспирологические теории строят.
Сторонникам Зеленского совсем необязательно голосовать за петицию против его отставки. Достаточно просто не обращать внимания на потуги порохофилов ставить палки в колеса...