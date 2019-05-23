Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Здравствуйте . Хотите , я Вам подскажу как не быть ,таким вот "глючным ", как Вы... В каждом вашем сообщении или злобное выражение или грязь по отношению к кому то . ....Вы знаете почему болеет большинство людей , А ? ......И откуда берутся те или иные заболевания ? ...они ведь не только наследственные .
Libo написав: Ничего плохого в новой форме коммуникации с народом нет. Он же не матюкается. Не только Трамп новатор в коммуникациях. До него были Черномырдин и Лукашенко. Но их новаторство было половинчатым - они оставались для людей надутыми индюками. Зеленый прост как сапог. Мы видим в нем свои эмоции. Он наш.
Предшественников было много. Тот же непрерывный остряк Микита-"мы вас закопаем" в вышиванке и с ботинком в руке. Были бы тогда соцсети - была бы та же картина. Только шутки-шутками, но был еще Карибский кризис, Венгрия и Новочеркасск.
И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень)
Просто испортить бюллетень - не выход. Во втором туре был выбор из 2 вариантов, и надо было выбрать один. Тут надо решать, а не прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается. А выводы о работе человека на второй день делать не привык. Надо ждать и смотреть, а не заранее стыдиться. Если что, стыдиться всё равно не буду, могу только пожалеть, что не было лучшего варианта. Выбрать По было хуже. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца."
Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.
Насчёт "старушки" Вам уже ответили, да и по другим вопросам тоже. И Libo, и freeze, и Puente. Не буду повторяться. Сегодняшние посты Libo приятно удивили. Некоторые из них, как часто у него, несколько экстравагантны, но по сути полностью согласен.
И не ждите от меня политкорректности, ждите ее от вашего избранника.
Понимаю, что вы (в отличие от меня) - радетель за горькую судьбу простого народа, отчаявшегося от тарифов и уставшего от войны, но вы же видите, что всё идет даже не к "реваншу", а к бардаку хуже ельцинского.
Ваше пренебрежительное отношение к "горькой судьбе простого народа" сильно удивляет. Вы, по-видимому, прожили достаточно благополучно и относительно легко прошли даже 90-е. Да и сейчас научная пенсия + зарплата позволяют существовать более-менее прилично. Рад за Вас. Но в нашем возрасте можно бы трезвее относиться к своим успехам и лучше понимать тех, кому повезло меньше. Но видно всё же "сытый голодного не разумеет". Можно было бы легко представить себе, что обычный работник в возрасте под/за 70 вряд ли смог бы работать, и пенсия у него была бы 2-3 тыс. И как бы Вы рассуждали на его месте?
На второй день работы президента судить о том, куда всё идёт, это сильно! У Вас, вероятно, есть хрустальный шар?
Уже писал, политическая ангажированность ведёт к аберрации зрения, Вы видите истерику там, где её нет и не замечаете явную заказанность (или зашоренность, в лучшем случае?) - не буду употреблять более сильные эпитеты - там, где они есть. Вам нравится компания Франта и эфира? Да ради бога! Но я всё же считаю Вас умнее.
Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.
Вы считаете, что причина "роттердамов и дюссельдорфов" в России? Или я неправильно понял? По-моему, причины чисто наши, родные.
Вы действительно не понимали, что после нападения РФ и потери Крыма и важнейшей части Донбасса в том же 2014 году любые предвыборные обещания стало невозможно реализовать?
Порошенко избирался после Крыма. Да и события в Донбассе уже зашли достаточно далеко, недаром он говорил о зарплатах военных на фронте и окончании АТО за часы и дни. Между прочим, он и сейчас говорил о том, что проблему Донбасса решит за 2 недели после выборов. К чему это было?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 тра, 2019 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Избиратели, которые голосуют не по прописке, уже с сегодня, 24 мая, могут подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования, чтобы принять участие в ключевых парламентских выборах в парламент Украины.
Frant написав:Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???
Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця.
Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками"
І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент... Станом на вчора 42000 підписались за відставку Зеленського 7000 підписались за відміну петиції про відставку Зеленського Що буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві. Виходячи з результатів голосування малоб бути Якщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставки Чи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли?
А я говорил, что проигравшие не успокоятся - привыкли наводить свои порядки на улицах, а не участках для голосования...
И вот подтверждение - не прошло и недели с момента инаугурации нового Президента, за которого проголосовало на 2 миллиона больше украинцев, чем за Порошенко в 2014-м, как реваншисты уже в центре внимания... и петиции подают, и конспирологические теории строят.
Сторонникам Зеленского совсем необязательно голосовать за петицию против его отставки. Достаточно просто не обращать внимания на потуги порохофилов ставить палки в колеса...
freeze написав:Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками"
І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент... Станом на вчора 42000 підписались за відставку Зеленського 7000 підписались за відміну петиції про відставку Зеленського Що буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві. Виходячи з результатів голосування малоб бути Якщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставки Чи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли?
А я говорил, что проигравшие не успокоятся - привыкли наводить свои порядки на улицах, а не участках для голосования... И вот подтверждение - не прошло и недели с момента инаугурации нового Президента, за которого проголосовало на 2 миллиона больше украинцев, чем за Порошенко в 2014-м, как реваншисты уже в центре внимания... и петиции подают, и конспирологические теории строят. Сторонникам Зеленского совсем необязательно голосовать за петицию против его отставки. Достаточно просто не обращать внимания на потуги порохофилов ставить палки в колеса...
Досить вже зрадофілію всюди розводити... Зеленський хотів діджітал керівництво-хотів Ми його хотєлку і реалізували.... Тепер , коли захоче ще щось супермодне-нехай краще думає... ПС Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках... А то захотіли - всього один референдум в рік... Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Досить вже зрадофілію всюди розводити... Зеленський хотів діджітал керівництво-хотів Ми його хотєлку і реалізували.... Тепер , коли захоче ще щось супермодне-нехай краще думає... ПС Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках... А то захотіли - всього один референдум в рік... Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного.
Не утрируй и дай поработать хотя бы год, не вставляя палки в колеса. Не будет улучшений - я и сам петицию об импичменте подпишу! Это не значит, что в течение года Зеленского нельзя критиковать - по делу можно, но об отставке и речи пока быть не может!
Порошенко в 2014-м дали полный картбланш, и никто в первый год не противопоставлял себя ему, хотя и девальвация в этот период зашкаливала, и средняя зарплата опустилась ниже 200 долларов и на Востоке терпели поражения...
Попуститесь на время! Желаете добра стране - станьте конструктивной оппозицией: перва свободу действий новой власти, затем уже спрос по результатам работы!
ЛАД написав: Просто испортить бюллетень - не выход. Во втором туре был выбор из 2 вариантов, и надо было выбрать один. Тут надо решать, а не прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается. Если что, стыдиться всё равно не буду, могу только пожалеть, что не было лучшего варианта. Выбрать По было хуже. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца."
Если не нравятся оба варианта (а вы негативно относились к Зе) - не голосуйте ни за один, только и всего. А эта глупая поговорка - всё равно, что совет тяжело больному человеку застрелиться.
Ваше пренебрежительное отношение к "горькой судьбе простого народа" сильно удивляет. Вы, по-видимому, прожили достаточно благополучно и относительно легко прошли даже 90-е. Да и сейчас научная пенсия + зарплата позволяют существовать более-менее прилично. Рад за Вас. Но в нашем возрасте можно бы трезвее относиться к своим успехам и лучше понимать тех, кому повезло меньше. Но видно всё же "сытый голодного не разумеет". Можно было бы легко представить себе, что обычный работник в возрасте под/за 70 вряд ли смог бы работать, и пенсия у него была бы 2-3 тыс. И как бы Вы рассуждали на его месте
У меня уже несколько месяцев не научная пенсия. Пересчитанная по общим правилам оказалась выше (несмотря на то, что из-за работы на полставки мой КЗ с каждым годом снижается и при переходе я лишился 40% стажа). При этом я никогда не был начальником (всегда отказывался). Но не обо мне речь. Поговорим о "простом народе".
Среди моих пожилых родственников трое рабочих на пенсии (двое живут в Северодонецке), одна - лаборант в диспансере, одна - терапевт в сумской больнице. При этом никто не считает себя нищим и не живет как нищий. Компьютеры и смартфоны есть у всех (тут Вкладчик1234 сокрушался, что зубожили не могут купить себе айфоны, а детям комп). Наличием субсидий, честно говоря, не интересовался, но уж точно не сражаются за социальный хлеб (о чем тут тоже с удовольствием упоминали - до чего Петя довел) и по помойкам не шарят. Да, дети им наверняка помогают (не знаю, в каком объеме). Но ведь это их заслуга, что воспитали хороших детей, а не бездельников, завсегдатаев рюмочных или наркоманов.
Так это простой народ или не простой? Это обычные работники или нет?
Кому я действительно сочувствую - это сельским жителям. С их бывшими мизерными колхозными зарплатами при совке (что отразилось на пенсии) и потерей работы после возникновнения агрохолдингов и закрытия военных заводов - пылесосов рабсилы. Но тут уж чисто объективные обстоятельства, о которых еще говорили экономисты при перестроечном совке: 30% населения в селе неизбежно приводит к его маргинализации.
А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало, я спрошу - на что они надеялись при том же совке - на пенсию 60-80 рэ? на 2-3 руб в день? так это та же нищета, что и при минимальной пенсии сегодня, хватало только на удовлетворение минимальных потребностей. А кто действительно зарабатывал (те же сборщики на ФЭДе получали з/п выше снс в НИИ, не говоря уже о шахтерах) - те и сейчас получают неплохую пенсию.
На второй день работы президента судить о том, куда всё идёт, это сильно! У Вас, вероятно, есть хрустальный шар?
Во-первых, я вижу кадровые назначения, против которых запад уже высказался. Во-вторых, полная неопределенность во внешней политике. То "готов встать на колени перед кем угодно ради мира" (ладно, это было перед выборами, что обеспечило голоса "уставших от войны" и русофилов) То "референдум о войне и мире". То "никаких переговоров с РФ".
Вы считаете, что причина "роттердамов и дюссельдорфов" в России? Или я неправильно понял? По-моему, причины чисто наши, родные.
Где вы у меня такое прочитали? Причины действительно наши, родные - активисты Семенченко, устроившие экономическую блокаду ОРДЛО.
Порошенко избирался после Крыма. Да и события в Донбассе уже зашли достаточно далеко, недаром он говорил о зарплатах военных на фронте и окончании АТО за часы и дни.
События на Донбассе зашли далеко, но РФ в них еще не участвовала.
budivelnik написав: Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках... А то захотіли - всього один референдум в рік... Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного.
Смешно, но подобные петиции уже имеются Голобородьки на марше.
budivelnik написав:Досить вже зрадофілію всюди розводити... Зеленський хотів діджітал керівництво-хотів Ми його хотєлку і реалізували.... Тепер , коли захоче ще щось супермодне-нехай краще думає... ПС Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках... А то захотіли - всього один референдум в рік... Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного.
Не утрируй и дай поработать хотя бы год, не вставляя палки в колеса. Не будет улучшений - я и сам петицию об импичменте подпишу! ....
1 Суть петиції-не в імпічменті Суть петиції-в демонстрації наслідків того , до чого може привести усунення від прийняття рішень і перекладання прийняття рішень на населення. 2 Проблема Порошенка була не в тому що якийсь бігус за вуха притягнув його до Оборонпрому-питання в тому що були різні групи(суди-чиновники-населення) в яких були різні права/обовязки Якщо Зеленський прийшов надати всім однакові права-то нехай не дивується наслідкам цієї брєдової ідеї , адже більше прав можна роздавати тільки тим хто погоджується на себе брати більше обовязків...
А якщо дати право покерувати через референдум - а обовязками не наділити за результатами цього права...то вийде петиція на третій день по всіх рішеннях.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69