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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2984298529862987> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 156 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 50 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 156 Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:05 Frant



Здравствуйте .

Хотите , я Вам подскажу как не быть ,таким вот "глючным ", как Вы...

В каждом вашем сообщении или злобное выражение или грязь по отношению к кому то .

....Вы знаете почему болеет большинство людей , А ?

......И откуда берутся те или иные заболевания ?

...они ведь не только наследственные .



.............)))))))))))......... холява 2 Повідомлень: 2241 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1862 раз. Подякували: 1736 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:23 Libo написав: Ничего плохого в новой форме коммуникации с народом нет. Он же не матюкается.

Не только Трамп новатор в коммуникациях. До него были Черномырдин и Лукашенко. Но их новаторство было половинчатым - они оставались для людей надутыми индюками. Зеленый прост как сапог. Мы видим в нем свои эмоции. Он наш. Ничего плохого в новой форме коммуникации с народом нет. Он же не матюкается.Не только Трамп новатор в коммуникациях. До него были Черномырдин и Лукашенко. Но их новаторство было половинчатым - они оставались для людей надутыми индюками. Зеленый прост как сапог. Мы видим в нем свои эмоции. Он наш.

Предшественников было много. Тот же непрерывный остряк Микита-"мы вас закопаем" в вышиванке и с ботинком в руке. Были бы тогда соцсети - была бы та же картина. Только шутки-шутками, но был еще Карибский кризис, Венгрия и Новочеркасск. Предшественников было много. Тот же непрерывный остряк Микита-"мы вас закопаем" в вышиванке и с ботинком в руке. Были бы тогда соцсети - была бы та же картина. Только шутки-шутками, но был еще Карибский кризис, Венгрия и Новочеркасск. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15876 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:39 Starikan написав: ЛАД написав: Frant написав: Пора клоунів завертати назад, у цирк. Пора клоунів завертати назад, у цирк. Начнём с Вас?

Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?

Українську Вам ще вивчати і вивчати. Начнём с Вас?Кстати, "завертати" - заворачивать. Во что будете заворачивать?

Увы, это относится именно к вам.

"Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати". Увы, это относится именно к вам."Заворачивать" (в какую-л. обертку) - по-украински "загортати".

Понимаю, что язык, в отличие от математики, не точен.

Тем не менее, посмотрите словари-переводчики. У франта имелось ввиду "вернуть". Перевод - "повернути". Например, здесь http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0002826%5F1 . Есть, правда, и перевод "завертати", но несколько другой оттенок.

"протрезвіли" - это тоже чистый украинский?



И прямой вопрос: вам действительно не стыдно за ваш выбор? (Между прочим, был вариант просто испортить бюллетень)

Просто испортить бюллетень - не выход. Во втором туре был выбор из 2 вариантов, и надо было выбрать один. Тут надо решать, а не прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается.

А выводы о работе человека на второй день делать не привык. Надо ждать и смотреть, а не заранее стыдиться. Если что, стыдиться всё равно не буду, могу только пожалеть, что не было лучшего варианта. Выбрать По было хуже. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца."



Я специально зарегился на Твиттере (вообще терпеть не могу соцсетей), чтобы извиниться перед послом Великобритании за ляпающего языком клоуна, которого нельзя выпускать на сцену без твердо заученного текста.

Насчёт "старушки" Вам уже ответили, да и по другим вопросам тоже. И Libo, и freeze, и Puente. Не буду повторяться. Сегодняшние посты Libo приятно удивили. Некоторые из них, как часто у него, несколько экстравагантны, но по сути полностью согласен.



И не ждите от меня политкорректности, ждите ее от вашего избранника.



Понимаю, что вы (в отличие от меня) - радетель за горькую судьбу простого народа, отчаявшегося от тарифов и уставшего от войны, но вы же видите, что всё идет даже не к "реваншу", а к бардаку хуже ельцинского.

Ваше пренебрежительное отношение к "горькой судьбе простого народа" сильно удивляет. Вы, по-видимому, прожили достаточно благополучно и относительно легко прошли даже 90-е. Да и сейчас научная пенсия + зарплата позволяют существовать более-менее прилично. Рад за Вас.

Но в нашем возрасте можно бы трезвее относиться к своим успехам и лучше понимать тех, кому повезло меньше. Но видно всё же "сытый голодного не разумеет". Можно было бы легко представить себе, что обычный работник в возрасте под/за 70 вряд ли смог бы работать, и пенсия у него была бы 2-3 тыс. И как бы Вы рассуждали на его месте?



На второй день работы президента судить о том, куда всё идёт, это сильно!

У Вас, вероятно, есть хрустальный шар?



Уже писал, политическая ангажированность ведёт к аберрации зрения, Вы видите истерику там, где её нет и не замечаете явную заказанность (или зашоренность, в лучшем случае?) - не буду употреблять более сильные эпитеты - там, где они есть. Вам нравится компания Франта и эфира? Да ради бога! Но я всё же считаю Вас умнее.



Мой план более миролюбивый, с упором на экономическое взаимодействие при решительном политическом размежевании. Тогда исчезнет большинство причин для роттердамов и дюссельдорфов.

Вы считаете, что причина "роттердамов и дюссельдорфов" в России? Или я неправильно понял?

По-моему, причины чисто наши, родные.



Вы действительно не понимали, что после нападения РФ и потери Крыма и важнейшей части Донбасса в том же 2014 году любые предвыборные обещания стало невозможно реализовать?

Порошенко избирался после Крыма. Да и события в Донбассе уже зашли достаточно далеко, недаром он говорил о зарплатах военных на фронте и окончании АТО за часы и дни. Между прочим, он и сейчас говорил о том, что проблему Донбасса решит за 2 недели после выборов. К чему это было? Понимаю, что язык, в отличие от математики, не точен.Тем не менее, посмотрите словари-переводчики. У франта имелось ввиду "вернуть". Перевод - "повернути". Например, здесь. Есть, правда, и перевод "завертати", но несколько другой оттенок."протрезвіли" - это тоже чистый украинский?Просто испортить бюллетень - не выход. Во втором туре был выбор из 2 вариантов, и надо было выбрать один. Тут надо решать, а не прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается.А выводы о работе человека на второй день делать не привык. Надо ждать и смотреть, а не заранее стыдиться. Если что, стыдиться всё равно не буду, могу только пожалеть, что не было лучшего варианта. Выбрать По было хуже. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца."Насчёт "старушки" Вам уже ответили, да и по другим вопросам тоже. И, и, и. Не буду повторяться. Сегодняшние постыприятно удивили. Некоторые из них, как часто у него, несколько экстравагантны, но по сути полностью согласен.Ваше пренебрежительное отношение к "горькой судьбе простого народа" сильно удивляет. Вы, по-видимому, прожили достаточно благополучно и относительно легко прошли даже 90-е. Да и сейчас научная пенсия + зарплата позволяют существовать более-менее прилично. Рад за Вас.Но в нашем возрасте можно бы трезвее относиться к своим успехам и лучше понимать тех, кому повезло меньше. Но видно всё же "сытый голодного не разумеет". Можно было бы легко представить себе, что обычный работник в возрасте под/за 70 вряд ли смог бы работать, и пенсия у него была бы 2-3 тыс. И как бы Вы рассуждали на его месте?На второй день работы президента судить о том, куда всё идёт, это сильно!У Вас, вероятно, есть хрустальный шар?Уже писал, политическая ангажированность ведёт к аберрации зрения, Вы видите истерику там, где её нет и не замечаете явную заказанность (или зашоренность, в лучшем случае?) - не буду употреблять более сильные эпитеты - там, где они есть. Вам нравится компания Франта и эфира? Да ради бога! Но я всё же считаю Вас умнее.Вы считаете, что причина "роттердамов и дюссельдорфов" в России? Или я неправильно понял?По-моему, причины чисто наши, родные.Порошенко избиралсяКрыма. Да и события в Донбассе уже зашли достаточно далеко, недаром он говорил о зарплатах военных на фронте и окончании АТО за часы и дни. Между прочим, он и сейчас говорил о том, что проблему Донбасса решит за 2 недели после выборов. К чему это было? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 тра, 2019 13:03, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13177 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3855 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:48 Re: Політичні дискусії Избиратели, которые голосуют не по прописке, уже с сегодня, 24 мая, могут подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования, чтобы принять участие в ключевых парламентских выборах в парламент Украины. freeze 4 Повідомлень: 11551 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5185 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:41 budivelnik написав: freeze написав: Frant написав: Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???



Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця. Питаннячко - чи втримається актьоришка на посаді 5 років???Сьогоднішні 32000 голосів з підпису петиції (за 12 годин!!)- свідчать, що багато хто не сприймає актьоришку за першого урядовця. Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.



"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского."Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...

Станом на вчора

42000 підписались за відставку Зеленського

7000 підписались за відміну петиції про відставку Зеленського

Що буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві.

Виходячи з результатів голосування малоб бути

Якщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставки

Чи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли? І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...Станом на вчора42000 підписались за відставку Зеленського7000 підписались за відміну петиції про відставку ЗеленськогоЩо буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві.Виходячи з результатів голосування малоб бутиЯкщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставкиЧи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли?



А я говорил, что проигравшие не успокоятся - привыкли наводить свои порядки на улицах, а не участках для голосования...



И вот подтверждение - не прошло и недели с момента инаугурации нового Президента, за которого проголосовало на 2 миллиона больше украинцев, чем за Порошенко в 2014-м, как реваншисты уже в центре внимания... и петиции подают, и конспирологические теории строят.



Сторонникам Зеленского совсем необязательно голосовать за петицию против его отставки. Достаточно просто не обращать внимания на потуги порохофилов ставить палки в колеса... А я говорил, что проигравшие не успокоятся - привыкли наводить свои порядки на улицах, а не участках для голосования...И вот подтверждение - не прошло и недели с момента инаугурации нового Президента, за которого проголосовало на 2 миллиона больше украинцев, чем за Порошенко в 2014-м, как реваншисты уже в центре внимания... и петиции подают, и конспирологические теории строят.Сторонникам Зеленского совсем необязательно голосовать за петицию против его отставки. Достаточно просто не обращать внимания на потуги порохофилов ставить палки в колеса... zРадио

Повідомлень: 2301 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:20 zРадио написав: budivelnik написав: freeze написав: Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского.



"Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что расценивает как шутку петицию об отставке президента Украины Владимира Зеленского."Мы расцениваем эту петицию как шутку, возможно, даже как смешную шутку. В любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками" І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...

Станом на вчора

42000 підписались за відставку Зеленського

7000 підписались за відміну петиції про відставку Зеленського

Що буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві.

Виходячи з результатів голосування малоб бути

Якщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставки

Чи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли? І попросив підписати петицію про зняття петиції про імпічмент...Станом на вчора42000 підписались за відставку Зеленського7000 підписались за відміну петиції про відставку ЗеленськогоЩо буде завтра я не знаю - але цифри і їх співвідношення- цікаві.Виходячи з результатів голосування малоб бутиЯкщо 42000 - за відставку то 170000 проти відставкиЧи вистарчило тижня щоб 95.9%(7000/170000=4.1%) зеленофілів протрезвіли? А я говорил, что проигравшие не успокоятся - привыкли наводить свои порядки на улицах, а не участках для голосования...

И вот подтверждение - не прошло и недели с момента инаугурации нового Президента, за которого проголосовало на 2 миллиона больше украинцев, чем за Порошенко в 2014-м, как реваншисты уже в центре внимания... и петиции подают, и конспирологические теории строят.

Сторонникам Зеленского совсем необязательно голосовать за петицию против его отставки. Достаточно просто не обращать внимания на потуги порохофилов ставить палки в колеса... А я говорил, что проигравшие не успокоятся - привыкли наводить свои порядки на улицах, а не участках для голосования...И вот подтверждение - не прошло и недели с момента инаугурации нового Президента, за которого проголосовало на 2 миллиона больше украинцев, чем за Порошенко в 2014-м, как реваншисты уже в центре внимания... и петиции подают, и конспирологические теории строят.Сторонникам Зеленского совсем необязательно голосовать за петицию против его отставки. Достаточно просто не обращать внимания на потуги порохофилов ставить палки в колеса... Досить вже зрадофілію всюди розводити...

Зеленський хотів діджітал керівництво-хотів

Ми його хотєлку і реалізували....

Тепер , коли захоче ще щось супермодне-нехай краще думає...

ПС

Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...

А то захотіли - всього один референдум в рік...

Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного. Досить вже зрадофілію всюди розводити...Зеленський хотів діджітал керівництво-хотівМи його хотєлку і реалізували....Тепер , коли захоче ще щось супермодне-нехай краще думає...ПСЯ наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...А то захотіли - всього один референдум в рік...Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20905 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:41 budivelnik написав: Досить вже зрадофілію всюди розводити...

Зеленський хотів діджітал керівництво-хотів

Ми його хотєлку і реалізували....

Тепер , коли захоче ще щось супермодне-нехай краще думає...

ПС

Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...

А то захотіли - всього один референдум в рік...

Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного. Досить вже зрадофілію всюди розводити...Зеленський хотів діджітал керівництво-хотівМи його хотєлку і реалізували....Тепер , коли захоче ще щось супермодне-нехай краще думає...ПСЯ наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...А то захотіли - всього один референдум в рік...Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного.



Не утрируй и дай поработать хотя бы год, не вставляя палки в колеса. Не будет улучшений - я и сам петицию об импичменте подпишу! Это не значит, что в течение года Зеленского нельзя критиковать - по делу можно, но об отставке и речи пока быть не может!



Порошенко в 2014-м дали полный картбланш, и никто в первый год не противопоставлял себя ему, хотя и девальвация в этот период зашкаливала, и средняя зарплата опустилась ниже 200 долларов и на Востоке терпели поражения...



Попуститесь на время! Желаете добра стране - станьте конструктивной оппозицией: перва свободу действий новой власти, затем уже спрос по результатам работы! Не утрируй и дай поработать хотя бы год, не вставляя палки в колеса. Не будет улучшений - я и сам петицию об импичменте подпишу! Это не значит, что в течение года Зеленского нельзя критиковать - по делу можно, но об отставке и речи пока быть не может!Порошенко в 2014-м дали полный картбланш, и никто в первый год не противопоставлял себя ему, хотя и девальвация в этот период зашкаливала, и средняя зарплата опустилась ниже 200 долларов и на Востоке терпели поражения...Попуститесь на время! Желаете добра стране - станьте конструктивной оппозицией: перва свободу действий новой власти, затем уже спрос по результатам работы! zРадио

Повідомлень: 2301 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:46 ЛАД написав: Просто испортить бюллетень - не выход. Во втором туре был выбор из 2 вариантов, и надо было выбрать один. Тут надо решать, а не прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается.

Если что, стыдиться всё равно не буду, могу только пожалеть, что не было лучшего варианта. Выбрать По было хуже. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца." Просто испортить бюллетень - не выход. Во втором туре был выбор из 2 вариантов, и надо было выбрать один. Тут надо решать, а не прятать голову в песок и делать вид, что тебя это не касается.Если что, стыдиться всё равно не буду, могу только пожалеть, что не было лучшего варианта. Выбрать По было хуже. "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца."

Если не нравятся оба варианта (а вы негативно относились к Зе) - не голосуйте ни за один, только и всего.

А эта глупая поговорка - всё равно, что совет тяжело больному человеку застрелиться.



Ваше пренебрежительное отношение к "горькой судьбе простого народа" сильно удивляет. Вы, по-видимому, прожили достаточно благополучно и относительно легко прошли даже 90-е. Да и сейчас научная пенсия + зарплата позволяют существовать более-менее прилично. Рад за Вас.

Но в нашем возрасте можно бы трезвее относиться к своим успехам и лучше понимать тех, кому повезло меньше. Но видно всё же "сытый голодного не разумеет". Можно было бы легко представить себе, что обычный работник в возрасте под/за 70 вряд ли смог бы работать, и пенсия у него была бы 2-3 тыс. И как бы Вы рассуждали на его месте

У меня уже несколько месяцев не научная пенсия. Пересчитанная по общим правилам оказалась выше (несмотря на то, что из-за работы на полставки мой КЗ с каждым годом снижается и при переходе я лишился 40% стажа). При этом я никогда не был начальником (всегда отказывался). Но не обо мне речь. Поговорим о "простом народе".



Среди моих пожилых родственников трое рабочих на пенсии (двое живут в Северодонецке), одна - лаборант в диспансере, одна - терапевт в сумской больнице. При этом никто не считает себя нищим и не живет как нищий. Компьютеры и смартфоны есть у всех (тут Вкладчик1234 сокрушался, что зубожили не могут купить себе айфоны, а детям комп).

Наличием субсидий, честно говоря, не интересовался, но уж точно не сражаются за социальный хлеб (о чем тут тоже с удовольствием упоминали - до чего Петя довел) и по помойкам не шарят.

Да, дети им наверняка помогают (не знаю, в каком объеме). Но ведь это их заслуга, что воспитали хороших детей, а не бездельников, завсегдатаев рюмочных или наркоманов.



Так это простой народ или не простой? Это обычные работники или нет?



Кому я действительно сочувствую - это сельским жителям. С их бывшими мизерными колхозными зарплатами при совке (что отразилось на пенсии) и потерей работы после возникновнения агрохолдингов и закрытия военных заводов - пылесосов рабсилы. Но тут уж чисто объективные обстоятельства, о которых еще говорили экономисты при перестроечном совке: 30% населения в селе неизбежно приводит к его маргинализации.



А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало, я спрошу - на что они надеялись при том же совке - на пенсию 60-80 рэ? на 2-3 руб в день? так это та же нищета, что и при минимальной пенсии сегодня, хватало только на удовлетворение минимальных потребностей. А кто действительно зарабатывал (те же сборщики на ФЭДе получали з/п выше снс в НИИ, не говоря уже о шахтерах) - те и сейчас получают неплохую пенсию.



На второй день работы президента судить о том, куда всё идёт, это сильно!

У Вас, вероятно, есть хрустальный шар?

Во-первых, я вижу кадровые назначения, против которых запад уже высказался.

Во-вторых, полная неопределенность во внешней политике.

То "готов встать на колени перед кем угодно ради мира" (ладно, это было перед выборами, что обеспечило голоса "уставших от войны" и русофилов)

То "референдум о войне и мире".

То "никаких переговоров с РФ".



Вы считаете, что причина "роттердамов и дюссельдорфов" в России? Или я неправильно понял? По-моему, причины чисто наши, родные.

Где вы у меня такое прочитали? Причины действительно наши, родные - активисты Семенченко, устроившие экономическую блокаду ОРДЛО.



Порошенко избирался после Крыма. Да и события в Донбассе уже зашли достаточно далеко, недаром он говорил о зарплатах военных на фронте и окончании АТО за часы и дни.

События на Донбассе зашли далеко, но РФ в них еще не участвовала. Если не нравятся оба варианта (а вы негативно относились к Зе) - не голосуйте ни за один, только и всего.А эта глупая поговорка - всё равно, что совет тяжело больному человеку застрелиться.У меня уже несколько месяцев не научная пенсия. Пересчитанная по общим правилам оказалась выше (несмотря на то, что из-за работы на полставки мой КЗ с каждым годом снижается и при переходе я лишился 40% стажа). При этом я никогда не был начальником (всегда отказывался). Но не обо мне речь. Поговорим о "простом народе".Среди моих пожилых родственников трое рабочих на пенсии (двое живут в Северодонецке), одна - лаборант в диспансере, одна - терапевт в сумской больнице. При этом никто не считает себя нищим и не живет как нищий. Компьютеры и смартфоны есть у всех (тут Вкладчик1234 сокрушался, что зубожили не могут купить себе айфоны, а детям комп).Наличием субсидий, честно говоря, не интересовался, но уж точно не сражаются за социальный хлеб (о чем тут тоже с удовольствием упоминали - до чего Петя довел) и по помойкам не шарят.Да, дети им наверняка помогают (не знаю, в каком объеме). Но ведь это их заслуга, что воспитали хороших детей, а не бездельников, завсегдатаев рюмочных или наркоманов.Так это простой народ или не простой? Это обычные работники или нет?Кому я действительно сочувствую - это сельским жителям. С их бывшими мизерными колхозными зарплатами при совке (что отразилось на пенсии) и потерей работы после возникновнения агрохолдингов и закрытия военных заводов - пылесосов рабсилы. Но тут уж чисто объективные обстоятельства, о которых еще говорили экономисты при перестроечном совке: 30% населения в селе неизбежно приводит к его маргинализации.А тех, кто всю жизнь проработал в городе на 120 рэ и это их устраивало, я спрошу - на что они надеялись при том же совке - на пенсию 60-80 рэ? на 2-3 руб в день? так это та же нищета, что и при минимальной пенсии сегодня, хватало только на удовлетворение минимальных потребностей. А кто действительно зарабатывал (те же сборщики на ФЭДе получали з/п выше снс в НИИ, не говоря уже о шахтерах) - те и сейчас получают неплохую пенсию.Во-первых, я вижу кадровые назначения, против которых запад уже высказался.Во-вторых, полная неопределенность во внешней политике.То "готов встать на колени перед кем угодно ради мира" (ладно, это было перед выборами, что обеспечило голоса "уставших от войны" и русофилов)То "референдум о войне и мире".То "никаких переговоров с РФ".Где вы у меня такое прочитали? Причины действительно наши, родные - активисты Семенченко, устроившие экономическую блокаду ОРДЛО.События на Донбассе зашли далеко, но РФ в них еще не участвовала. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15876 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:48 budivelnik написав: Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...

А то захотіли - всього один референдум в рік...

Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного. Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...А то захотіли - всього один референдум в рік...Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного.

Смешно, но подобные петиции уже имеются

Голобородьки на марше. Смешно, но подобные петиции уже имеютсяГолобородьки на марше. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15876 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2465 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:50 zРадио написав: budivelnik написав: Досить вже зрадофілію всюди розводити...

Зеленський хотів діджітал керівництво-хотів

Ми його хотєлку і реалізували....

Тепер , коли захоче ще щось супермодне-нехай краще думає...

ПС

Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...

А то захотіли - всього один референдум в рік...

Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного. Досить вже зрадофілію всюди розводити...Зеленський хотів діджітал керівництво-хотівМи його хотєлку і реалізували....Тепер , коли захоче ще щось супермодне-нехай краще думає...ПСЯ наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...А то захотіли - всього один референдум в рік...Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного. Не утрируй и дай поработать хотя бы год, не вставляя палки в колеса. Не будет улучшений - я и сам петицию об импичменте подпишу! .... Не утрируй и дай поработать хотя бы год, не вставляя палки в колеса. Не будет улучшений - я и сам петицию об импичменте подпишу! .... 1 Суть петиції-не в імпічменті

Суть петиції-в демонстрації наслідків того , до чого може привести усунення від прийняття рішень і перекладання прийняття рішень на населення.

2 Проблема Порошенка була не в тому що якийсь бігус за вуха притягнув його до Оборонпрому-питання в тому що були різні групи(суди-чиновники-населення) в яких були різні права/обовязки

Якщо Зеленський прийшов надати всім однакові права-то нехай не дивується наслідкам цієї брєдової ідеї , адже більше прав можна роздавати тільки тим хто погоджується на себе брати більше обовязків...



А якщо дати право покерувати через референдум - а обовязками не наділити за результатами цього права...то вийде петиція на третій день по всіх рішеннях. 1 Суть петиції-не в імпічментіСуть петиції-в демонстрації наслідків того , до чого може привести усунення від прийняття рішень і перекладання прийняття рішень на населення.2 Проблема Порошенка була не в тому що якийсь бігус за вуха притягнув його до Оборонпрому-питання в тому що були різні групи(суди-чиновники-населення) в яких були різні права/обовязкиЯкщо Зеленський прийшов надати всім однакові права-то нехай не дивується наслідкам цієї брєдової ідеї , адже більше прав можна роздавати тільки тим хто погоджується на себе брати більше обовязків...А якщо дати право покерувати через референдум - а обовязками не наділити за результатами цього права...то вийде петиція на третій день по всіх рішеннях. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20905 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2984298529862987> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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