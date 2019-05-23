|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:55
Starikan написав: budivelnik написав:
Я наприклад за те , щоб можна було голосувати всім виборцям за всі закони, просто якщо 1 депутат на 100 000 виборців- то під час голосування 1 голос виборця=0,000001 голосу депутата... і смартфони всім в руки включаючи бабок на лавочках...
А то захотіли - всього один референдум в рік...
Дайош 25 голосувань у ВР в день для кожного.
Смешно, но подобные петиции уже имеются
Голобородьки на марше.
Дивіться ширше
Чим швидше дурна пропозиція вдарить по голові того хто її просуває - тим швидше будуть створені запобіжники від подібних дурних пропозицій..
ПС
Я не зобовязаний повністю розписувати те за що я...
Я наприклад за те щоб мати прямий вплив на голосування по всім законам...
З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались в залежності від податків які сплачуються...як бачите маленька поправка- а пропозиція вже виглядає по іншому.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 20905
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:59
budivelnik написав:
1 Суть петиції-не в імпічменті
Суть петиції-в демонстрації наслідків того , до чого може привести усунення від прийняття рішень і перекладання прийняття рішень на населення.
2 Проблема Порошенка була не в тому що якийсь бігус за вуха притягнув його до Оборонпрому-питання в тому що були різні групи(суди-чиновники-населення) в яких були різні права/обовязки
Якщо Зеленський прийшов надати всім однакові права-то нехай не дивується наслідкам цієї брєдової ідеї , адже більше прав можна роздавати тільки тим хто погоджується на себе брати більше обовязків...
А якщо дати право покерувати через референдум - а обовязками не наділити за результатами цього права...то вийде петиція на третій день по всіх рішеннях.
Мне кажется, ты наводишь тень на плетень. Петиция об отставке не имеет ничего общего с инициативой о референдумах, являющейся попыткой реализовать vox populi на каждый день.
Это обычная порохоботская выходка в надежде изгадить имидж, подпугнуть и ограничивать в действиях новоизбранного Президента, не имеющего пока опыта в политической "гомосятине"
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2301
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:13
budivelnik
Дивіться ширше
Чим швидше дурна пропозиція вдарить по голові того хто її просуває - тим швидше будуть створені запобіжники від подібних дурних пропозицій..
ПС
Я не зобовязаний повністю розписувати те за що я...
Я наприклад за те щоб мати прямий вплив на голосування по всім законам...
З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались в залежності від податків які сплачуються...як бачите маленька поправка- а пропозиція вже виглядає по іншому.
Почему демократия --
дурна пропозиція
?
И почему
З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались
-- хорошая? Ведь это путь к диктатуре меньшей части населения над большей.
-
27661
-
-
- Повідомлень: 1078
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:17
zРадио написав: budivelnik написав:
1 Суть петиції-не в імпічменті
Суть петиції-в демонстрації наслідків того , до чого може привести усунення від прийняття рішень і перекладання прийняття рішень на населення.
2 Проблема Порошенка була не в тому що якийсь бігус за вуха притягнув його до Оборонпрому-питання в тому що були різні групи(суди-чиновники-населення) в яких були різні права/обовязки
Якщо Зеленський прийшов надати всім однакові права-то нехай не дивується наслідкам цієї брєдової ідеї , адже більше прав можна роздавати тільки тим хто погоджується на себе брати більше обовязків...
А якщо дати право покерувати через референдум - а обовязками не наділити за результатами цього права...то вийде петиція на третій день по всіх рішеннях.
Мне кажется, ты наводишь тень на плетень. Петиция об отставке не имеет ничего общего с инициативой о референдумах, являющейся попыткой реализовать vox populi на каждый день
Коли здається-треба хреститись
Для мене що раз в рік -референдум з бюлетенями за купу державних грошей
Що 20 разів в день голосування з допомогою смартфона за рахунок тарифу проголосувавшого - рішення однако типові...
Якщо можна щось прийняти на референдумі-значить можна прийняти і через смартфон....
Якщо ж смартфон погана ідея-то референдум ще гірша.
Петиція-це прямий вплив з допомогою смартфону... так ,смартфонів багато і нижня границя в 25000 голосів-вже не актуальна . але ніщо не заважає підняти її до 100 000 чи 1 000 000 ...
Просто для рішень різної ваги - можна створити різні вхідні кількості проголосувавших.
Чим складніше рішення-тим вищий прохідний барєр по кількості...
А наступним після цього - я б запропонував додати відповідальність проголосувавших... Тобто якщо через діджітал проведенне рішення і воно виявилось збитковим-збитки покриваються за рахунок тих хто за це рішення голосував...
Як бачите ,промосковська модель хаосу(керованого) в нас не пройде
Ми візьмемо те що москалики пропонують і модернізуємо під наші потреби таким чином щоб виграти в московії стратегічно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 20905
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:21
zРадио написав:
Не утрируй и дай поработать хотя бы год, не вставляя палки в колеса. Не будет улучшений - я и сам петицию об импичменте подпишу! Это не значит, что в течение года Зеленского нельзя критиковать - по делу можно, но об отставке и речи пока быть не может!
Ну і підпишеш ти петицію і що?? Президент піде з посади? - Не сміши мене. Він уже сказав що ці петиції - це жарти такі.
Зараз ключовий період, тому що йдуть перевибори до Ради.
А дальше все - 5 років правління президента/Ради з мізерними рейтингами(я вже не сумніваюсь в цьому).
Через рік змінити владу можна буде тільки через Майдан, що є небажаним по-моєму.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1470
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:23
27661 написав: budivelnik написав:
Дивіться ширше
Чим швидше дурна пропозиція вдарить по голові того хто її просуває - тим швидше будуть створені запобіжники від подібних дурних пропозицій..
ПС
Я не зобовязаний повністю розписувати те за що я...
Я наприклад за те щоб мати прямий вплив на голосування по всім законам...
З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались в залежності від податків які сплачуються...як бачите маленька поправка- а пропозиція вже виглядає по іншому.
Почему демократия --
дурна пропозиція
?И почему
З іншого боку , я за те , щоб голоси диференціювались
-- хорошая? Ведь это путь к диктатуре меньшей части населения над большей.
Адептами совка -демократії прирівняли до соціалізмо-комунізму...
Насправді я нічого не маю проти демократії ,але при цьому вимагаю звязати воєдино
право приймати рішення-з обовязком нести за прийняте рішення повну відповідальність....
Політи несуть відповідальність за прийняті ними рішення на виборах
Бізнесмени ризикують збанкрутувати...
А чим ризикує людина на референдумі приймаючи рішення яке приведе країну в прірву?
Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 20905
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 2101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:31
budivelnik написав:
...
Чому відповідальність того , хто був проти прийняття такого рішення,однакова з відповідальністю того хто голосував за-адже в прірву полетять всі.
Тому що є колективна відовідальність.
І Зе є президентом також для тих, хто за нього не голосував (наприклад, для мене) - хочеться це комусь чи ні.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:31
budivelnik написав:
Як бачите ,промосковська модель хаосу(керованого) в нас не пройде
Ми візьмемо те що москалики пропонують і модернізуємо під наші потреби таким чином щоб виграти в московії стратегічно.
И тут клятые московиты дотянулись ручонками до хрупкой шейки украинского патриота
Казалось бы, причем здесь путин
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2301
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|